Из-за холодов посевная в Беларуси стартовала на неделю позже

«Если бы оно проросло, зерно, и было на поверхности почвы. И вот морозик, который был, и снег. Тогда бы что-то было. А так, только мы положили в землю, оно еще не взошло, не проросло. Так что ничего с ним не случится. И вот день, два – и оно взойдет», – рассказал главный агроном Евгений Курганович.

Это поле засевают яровым ячменем. Он займет 600 гектаров. Семена используют белорусские. Элитный сорт «Фест» за много лет зарекомендовал себя. На пробу в хозяйстве хотят засеять и 50 гектаров пивоваренного ячменя. План расписан.

«У нас осталось еще на два дня сева яровых-зерновых. Дальше пойдут однолетки, люцерна, травы. И в среду-четверг начнем сеять свеклу. А кукуруза будет к 20 апреля», – отметила директор агрохозяйства Людмила Саванович.

В Беларуси установилась теплая погода. Идеальное время для сева. Успеть нужно до конца апреля. А дальше вовремя обрабатывать, подкармливать.



Соблюдать технологии – главное требование и президента Александра Лукашенко. В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай – около 11 миллионов тонн зерна. Задача – не снижать темп.

«Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране», – заявил Александр Лукашенко.