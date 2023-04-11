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Из-за холодов посевная в Беларуси стартовала на неделю позже

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за холодов посевная в Беларуси стартовала на неделю позже
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси посевная кампания стартовала на неделю позже. Все из-за холодного марта. Аграрии страны в этом году планируют засеять два миллиона гектаров, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сеялки загружают с вечера. В 6 утра механизаторы на полях. Владимир Кляуз в Беларусь приехал из Казахстана. Год присматривался, потом перевез семью, получил дом. Уже третий сезон работает на самом мощном тракторе – 350 лошадиных сил.

«Очень хороший трактор, нравится, настроение есть, чтобы заработать. Мы понимаем, что надо сеять», – сказал механизатор Владимир Кляуз.

В этом агрохозяйстве посевную ведут с паузами. Начали, как и в прошлом году, 27 марта. Почва была готова – плюс 8 градусов, а местами и выше. Но потом выпал снег. Продолжили сев спустя неделю. Главный агроном говорит: то, что попало в землю, удалось сохранить.

«Если бы оно проросло, зерно, и было на поверхности почвы. И вот морозик, который был, и снег. Тогда бы что-то было. А так, только мы положили в землю, оно еще не взошло, не проросло. Так что ничего с ним не случится. И вот день, два – и оно взойдет», – рассказал главный агроном Евгений Курганович.

Это поле засевают яровым ячменем. Он займет 600 гектаров. Семена используют белорусские. Элитный сорт «Фест» за много лет зарекомендовал себя. На пробу в хозяйстве хотят засеять и 50 гектаров пивоваренного ячменя. План расписан.

«У нас осталось еще на два дня сева яровых-зерновых. Дальше пойдут однолетки, люцерна, травы. И в среду-четверг начнем сеять свеклу. А кукуруза будет к 20 апреля», – отметила директор агрохозяйства Людмила Саванович.

В Беларуси установилась теплая погода. Идеальное время для сева. Успеть нужно до конца апреля. А дальше вовремя обрабатывать, подкармливать.

Соблюдать технологии – главное требование и президента Александра Лукашенко. В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай – около 11 миллионов тонн зерна. Задача – не снижать темп.

«Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране», – заявил Александр Лукашенко.

У аграриев, как у спортсменов, важно распределить силы на весь сезон. Сейчас сев, за ним сразу первый укос трав на корм скоту, скоро и уборочная. Но уже сегодня можно сказать, что собственную продовольственную безопасность Беларусь обеспечит.

Беларусь поставляет продовольствие в 100 стран. Большую часть – в Россию. В прошлом году экспорт в ЕС вырос в полтора раза.



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Аграрии страны в этом году планируют засеять два миллиона гектаров.
 
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