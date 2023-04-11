Из-за холодов посевная в Беларуси стартовала на неделю позже

В Беларуси посевная кампания стартовала на неделю позже. Все из-за холодного марта. Аграрии страны в этом году планируют засеять два миллиона гектаров, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Сеялки загружают с вечера. В 6 утра механизаторы на полях. Владимир Кляуз в Беларусь приехал из Казахстана. Год присматривался, потом перевез семью, получил дом. Уже третий сезон работает на самом мощном тракторе – 350 лошадиных сил.
«Очень хороший трактор, нравится, настроение есть,чтобы заработать. Мы понимаем, что надо сеять», – сказал механизатор Владимир Кляуз.
В этом агрохозяйстве посевную ведут с паузами. Начали, как и в прошлом году, 27 марта. Почва была готова – плюс 8 градусов, а местами и выше. Но потом выпал снег. Продолжили сев спустя неделю.Главный агроном говорит: то, что попало в землю, удалось сохранить.
«Если бы оно проросло, зерно, и было на поверхности почвы. И вот морозик, который был, и снег. Тогда бы что-то было. А так, только мы положили в землю, оно еще не взошло, не проросло. Так что ничего с ним не случится. И вот день, два – и оно взойдет», – рассказал главный агроном Евгений Курганович.
Это поле засевают яровым ячменем. Он займет 600 гектаров.Семена используют белорусские. Элитный сорт «Фест» за много лет зарекомендовал себя. На пробу в хозяйстве хотят засеять и 50 гектаров пивоваренного ячменя. План расписан.
«У нас осталось еще на два дня сева яровых-зерновых. Дальше пойдут однолетки, люцерна, травы. И в среду-четверг начнем сеять свеклу. А кукуруза будет к 20 апреля», – отметила директор агрохозяйства Людмила Саванович.
В Беларуси установилась теплая погода. Идеальное время для сева. Успеть нужно до конца апреля. А дальше вовремя обрабатывать, подкармливать.
Соблюдать технологии – главное требование и президента Александра Лукашенко. В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай – около 11 миллионов тонн зерна. Задача – не снижать темп.
«Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране», – заявил Александр Лукашенко.
У аграриев, как у спортсменов, важно распределить силы на весь сезон. Сейчас сев, за ним сразу первый укос трав на корм скоту, скоро и уборочная. Но уже сегодня можно сказать, что собственную продовольственную безопасность Беларусь обеспечит.