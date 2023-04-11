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Основного и дублирующего космонавтов для полета к МКС выбрали в Беларуси

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали двух кандидаток для полета в космос: основного и дублирующего космонавта. После изучения научной и полетной программ и согласования с «Роскосмосом» они отправятся в Россию, где будет проходить подготовка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси, заместителя руководителя Агентства по космическим исследованиям Петра Витязя.

Планировалось, что женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью 2023 года. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» дату вылета перенесли на полгода – на весну 2024-го. Окончательное решение будет принято в зависимости от планов «Роскосмоса».

Проект научной программы первого белорусского космонавта уже создан. Академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин отметил, что подготовка фактически перешла к финальной стадии.

«Мы выходим на финишную прямую, она завершится полетом космонавта. Основные все моменты решены», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что белорусский космонавт на МКС протестирует самозалечивающийся материал «Роскосмоса» в условиях невесомости.



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Женщины-космонавты отправятся в Россию, где будет проходить подготовка к полету. Ориентировочная дата вылета к МКС – весна 2024 года.
 
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