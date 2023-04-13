Как десятилетиями удерживать лидерство на рынке — опыт белорусской компании

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

20 лет — это солидный срок для бизнеса, особенно если речь идет о работе на относительно молодом белорусском рынке. За такой период работы компания тщательно выстраивает бизнес-процессы, налаживает взаимодействие между подразделениями и коммуникацию между сотрудниками. И, если все удалось, именно такие организации становятся ключевыми игроками. Поговорили с основателем и топ-менеджерами ActiveCloud , которой в этом году исполнилось 20 лет, о том какая работа стоит за лидерством на рынке.

Олег Тягунов, основатель ActiveCloud



Олег Тягунов. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

От школьного хобби до хостинг-провайдера

— В школе я увлекался компьютерами и программированием, любил возиться с железом, консультировать знакомых. Где-то в 1998 году в мою жизнь пришел интернет, а вместе с ним и желание сделать что-то полезное для других неведомых пользователей из близких и далеких стран. В то время в интернете все искали что-то бесплатное, для меня это была в первую очередь музыка. Никаких подписочных сервисов еще не существовало, музыкальные файлы были сомнительного качества, выкладывались на бесплатных сайтах, которые блокировались правообладателями. В общем, большинство ссылок на MP3 из Google просто не работало! Тут то у меня и родилась идея создать простой поисковый сервис, который бы автоматически сканировал различные музыкальные сайты и регулярно проверял доступность всех ссылок, поддерживая многотысячную фонотеку в актуальном состоянии. Так в 2000 году появился сайт, который быстро вошел в топ-5 ресурсов Байнета и стал местом притяжения многих белорусских групп. К слову, среди них оказалась совсем молодая группа J: Mors, которая разместила свой первый альбом «Web-дизайн» и набрала какое-то невероятное количество скачиваний!

В общем, я попал в ИТ еще до того, как это стало мейнстримом. Во время работы над музыкальным проектом приходилось постоянно сталкиваться с большими нагрузками из-за непрогнозируемого наплыва посетителей. Экспериментируя с программной частью сайта и хостингом, мы перепробовали множество платных и бесплатных провайдеров в Беларуси, СНГ, Европе и США. В итоге у меня сложилось неплохое понимание этого рынка и видение, каким должен быть современный хостинг-провайдер в нашей стране. Так и возникла идея создания своего бизнеса — и уже в 2003 году появилась компания Active Technologies.

Мы не были первым хостинг-провайдером в Беларуси. И тем не менее успешно работаем на этом рынке уже больше 20 лет. На первых порах это было скорее интересное хобби. Нашей фишкой стал понятный и простой интерфейс, существенно упрощающий жизнь пользователя и снижающий уровень необходимой технической экспертизы. У нас была панель управления услугой на русском языке, можно было самостоятельно администрировать сайт без особых технических знаний. В последствии мы добавили биллинг и онлайн-заказ, когда любая услуга автоматически активировалась сразу после ее оплаты. В то время Байнет активно развивался, и мы максимально быстро внедряли у себя все новинки, постоянно улучшая сервис. Думаю, это и стало одним из ключевых драйверов роста. Вопрос прибыльности жестко не стоял, достаточно было базовой окупаемости.

Звонок инвестора



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В те времена мы развивались за счет собственных средств и не искали инвестора. Зарплаты в ИТ были относительно небольшими и, в целом, для начала бизнеса в нашей сфере не требовался большой капитал.

Это сейчас может не хватить и миллиона долларов, чтобы создать нечто конкурентоспособное на этом рынке и серьезно о себе заявить. Тогда было достаточно тысячи долларов в кармане. Тем не менее, в один прекрасный день раздался звонок. Человек представился инвестиционным директором компании Softline, ведущего поставщика ИТ-решений и лицензионного ПО в СНГ. Мы договорились о том, что Softline поможет нам с выходом на рынки СНГ, начиная с России. А мы, обладая развитой технологической платформой, поможем компании Softline закрепиться в этой сфере.

Выход в «облака» и первый ЦОД в Беларуси

Постепенно интернет проник практически в каждую компанию, и помимо сайтов, появился спрос на размещение практически любых данных и приложений на удаленных серверах — бухгалтерские системы, CRM, ERP и пр. Проще говоря, малый и средний бизнес пожелал уйти от непрофильной ИТ-деятельности в пользу получения всех сопутствующих ИТ-услуг от специализированных провайдеров. Для таких задач потребовался гораздо более мощный и производительный хостинг, который со временем получил название «облачный». В 2010 году мы запустили полностью автоматизированное облако с полноценным биллингом, порталом регистрации и самообслуживания. Клиент мог управлять своими серверами как через веб-интерфейс, так и через программный код (API). В том же году при поддержке Softline мы открыли офис в России и запустили там аналогичную платформу. Одновременно с облаком, компания представила и свой обновленный бренд ActiveCloud, под которым работает по настоящее время.





Платформа автоматизации и биллинга в последствии была выделена в самостоятельный бизнес под названием ActivePlatform. Сегодня это решение обслуживает клиентов из более чем 30 стран.

Вместе с тем, деятельность облачного провайдера требовала гораздо больших специализированных площадок для размещения оборудования. И если в России с этим вообще не было никаких проблем, то в Беларуси на то время не существовало ни одного профессионального центра обработки данных (прим. «Про бизнес» — ЦОД).

Очевидно, что в одиночку решить задачу с ЦОДом было невозможно. В 2016−17 годах, при активном сотрудничестве компаний ActiveCloud, Softline и beCloud, был спроектирован и запущен первый полноценный белорусский центр обработки данных, прошедший сертификацию по международному стандарту TIER III.

Сегодня ЦОД beCloud успешно функционирует и расширяется, по сути став драйвером роста для всего облачного рынка. Стоит отметить, что этот проект создал на рынке отличную конкурентную среду, так как после него стали появляться и другие подобные объекты.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Наша основная цель сегодня — выход на новые рынки за пределами СНГ. С ActivePlatform у нас уже есть опыт международной работы: научились выстраивать продажи, у нас появились первые иностранные сотрудники, основные вопросы в компании обсуждаются на английском языке и более-менее понятно, как нужно действовать дальше. Этот опыт мы и хотим использовать с ActiveCloud. Следует отметить, что, например, западные рынки более развиты с точки зрения облачных сервисов, поэтому важна определенная специализация и фокус. Сейчас мы это непрерывно прорабатываем.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Несколько советов тем, кто начинает свое дело

1. Сформулируйте свое УТП. Важно найти нишу, где компания сможет быть конкурентной и донести это позиционирование до всех: начиная с сотрудников и заканчивая клиентами.

Чай можно подавать или горячим или холодным, а вот теплый чай мало кому придется по вкусу. Например, практически все компании в нашей сфере в СНГ делают упор на характеристики и цены виртуальных серверов. Как правило, такой подход не может обеспечить быстрый рост. Мы же смотрим в сторону сервиса: ActiveCloud берет на себя все задачи, обеспечив максимально легкий и простой переезд в «облако» даже при отсутствии у клиента собственного ИТ-персонала.

2. Побольше экспериментируйте. Делайте в своем бизнесе какие-то простые и мелкие шаги, тестируйте и смотрите на результаты. Только 5−10% идей окажутся полезными, но за них можно будет ухватиться и развивать. Как показывает опыт, невозможно предугадать, что в конечном счете «выстрелит». Больше экспериментов — больше шансов.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

3. Всегда оставайтесь на острие продукта, на котором компания зарабатывает деньги. Когда бизнес растет, появляется больше сотрудников, соответственно, больше операционки. И незаметно фокус смещается с клиентов и продуктов именно на эту рутину… К счастью, мы это уже пережили. Удалось выстроить хорошее управление компанией через менеджмент, хоть и далеко не с первой попытки. Теперь бизнес работает практически автономно. У меня появилось гораздо больше времени, чтобы знакомиться с новыми технологическими трендами, следить за развитием компаний нашей сферы, и я по-прежнему люблю залезть в код и посмотреть как все работает изнутри…

К слову, такую возможность мне дала в первую очередь команда. Потому что для делегирования очень важно опираться на надежных профессионалов. И я смело могу сказать, что именно такие люди работают в нашей компании.

Павел Ганчар, CEO





Як кіраваць кампаніяй, якая праходзіць няпросты час

— Я прыйшоў у кампанію пяць год таму ў няпросты час, які запатрабаваў сур’ёзных зменаў унутры. А потым ён працягнуўся Covid-19, турбулентнасцю на рынках, санкцыямі. І так ужо на ўдачу выпала, патрабаванні да лідара ў гэткіх сітуацыях супалі са стылем, які мне як інтэгратару ўласцівы ад прыроды.

У цяжкія часы лідарам неабходна выяўляць камунікатыўныя здольнасці, падтрымліваць і натхняць у значна большай ступені, чым закручваць гайкі, узмацняць кантроль і дэманстраваць фармальную ўладу. Гэта ў тэорыі. На практыцы ж усё залежыць не толькі ад лідарскага таленту, але значна больш ад каманды. У нас атрымалася сабраць у адно моцных прафесіяналаў, крутых, адказных, апантаных сваёй справай і гатовых дамаўляцца міжсобку. А яшчэ я проста люблю людзей, з якімі працую, і часам адчуваю ўзаемнасць.

Добры кіраўнік — хто гэта?

Па-першае, неабходны базісныя веды. Мы не нараджаемся інжынерамі і праграмістамі, гэтак жа і менеджменту трэба вучыцца. Нават калі ён «зваліўся» на цябе па збегу абставінаў - быў лепшым спецыялістам, потым стаў кіраўніком аддзела, і панеслася. У нейкі момант, калі ты разумееш, што вяртання ў спецыялісты ўжо не будзе, трэба ўсё адкласці сесці за парту і прайсці які-небудзь актуальны курс МВА. Заадно з гэтым — новае кола знаёмстваў, якое яшчэ не раз дапаможа.

Па-другое, кіраўніку павінна быць ўласціва гатоўнасць вучыцца надалей усё сваё жыццё і не «бранзавець». Сітуацыя нават на традыцыйных рынках змяняецца настолькі хутка, што ў негатовых да пастаяннага навучання людзей (як, зрэшты, і кампаній) — няма светлай будучыні.

Такі ўжо наш час. Сёння ChatGPT піша код і артыкулы, заўтра AI будзе падбіраць каманды і падказваць кіраўнічыя рашэнні. Тое, чым мы моцныя — гэта наша чалавечнасць, нашы ўнікальныя здольнасці, адказнасць і крэатыўнасць. Уласна, вось і гатовы спіс на «пракачку» навыкаў.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Як захоўваць каштоўнасці кампаніі

Мы фармулявалі каштоўнасці ActiveCloud усёй талакой, кожны супрацоўнік зрабіў свой унёсак. І яны атрымаліся менавіта такімі, якімі мы сябе бачым і што лічым для сябе важным:

- высокі ККД;

- мы розныя і роўныя;

- мы — з характарам;

- думаем як стартап;

- адзінства;

- кліентацэнтрычнасць.

Каштоўнасці — гэта пачатак сістэмы каардынат, адносна якога можна памерыць любое рашэнне ці ўчынак, зразумець свайго ці чужога чалавека пры наёме, ацаніць дасягненні ці пракласці шлях у бліжэйшую будучыню.

Карпаратыўныя каштоўнасці прынята недаацэньваць, ды і мы не ходзім стройнымі радамі, прамаўляючы іх як малітву, але спытайце ў офісе каго заўгодна — большасць пералічыць усе шэсць без запінкі. Бо яно сваё, не народжанае нанятым агенцтвам і не накінутае гвалтам. А яшчэ мы — сапраўдныя active guys, наш карпаратыўны сцяг распісаны месцамі і вяршынямі, на якія ён падымаўся, мы ходзім у паходы і любім бавіць час разам. У тым ліку працоўны :-)



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Парады для кіраўнікоў

Вопыт ActiveCloud апошніх гадоў - даволі яркі і рэдкі для Беларусі выпадак паспяховай перадачы карпаратыўнага кіравання ад уласніка наёмным менеджарам. Гэта класічны пераломны момант у жыццёвым цыкле кожнага бізнеса, і, паводле класікаў, менавіта ён вырашае, трапляе кампанія ў «пастку заснавальніка» ці не.

Прадпрымальнікам без такога вопыту я бы параіў у пэўны момант задумацца пра тое, каб застацца на верхнім узроўні вызначэння накірункаў развіцця і стратэгіі. А руціннае аперацыйнае кіраванне лепш аддаць прафесійным менеджарам.

Я не ўводжу сябе ў зман, і, будучы наёмным кіраўніком, прадаю наймальніку сваю гіперадказнасць, энергію, пад’ёмы штодня ў шэсць раніцы, трывожнасць, кепскі сон і вечнае адчуванне чырвонай лямпачкі ў галаве. Гэта тое, што адрознівае пасаду CEO ад іншых C-suits, робіць няпростай і рэсурсаёмістай.

Мая парада заснавальнікам, якія яшчэ цягнуць усё гэта на сабе — разгрузіцеся, збярыце вакол сябе добрую каманду, якой зможаце давяраць, а сабе вярніце крылы і магчымасць з лёгкасцю вынаходзіць нешта новае.

Руслан Райкевич, IT-директор



Руслан Райкевич

Какие ИТ-решения предлагает рынку ActiveCloud

— За 20 лет работы мы накопили огромный опыт предоставления рынку именно тех решений, которые наиболее востребованы в текущий момент. Нет смысла перечислять наши сервисы, они подробно описаны на сайте, хотелось бы только добавить, что даже если какого-либо облачного сервиса там нет — мы готовы создать и поддерживать его персонально для клиента на его мощностях.

В таком бизнесе, как наш, динамичное реагирование на текущие и предвосхищение будущих запросов рынка является обязательной характеристикой и мы не являемся исключением — некоторые сервисы, которые мы ввели еще 5 лет назад, были настолько инновационными, что только сегодня стали по-настоящему массовыми. Именно поэтому наши эксперты проводят постоянную работу с нашими (и не только) клиентами, рассказывая о мировых тенденциях развития облачных сервисов.

Быстрый запуск, отзывчивая поддержка и предсказуемые результаты — мы предлагаем рынку комплекс ИТ-решений, ограниченный только фантазией наших клиентов.

Какие ИТ-решения нужны рынку

Сейчас, в период турбулентности на всех рынках, ИТ-компаниям необходимо, прежде всего, предоставить своим клиентам надежность, ощущение защищенности.

Клиентам важно знать, что те сервисы, которые они привыкли использовать, никуда не исчезнут. Когда бизнес выносит свои мощности в облако, то он рассчитывает, что эти мощности будут работать 24/7 и ему не придется их куда-то переносить и с кем-то перезаключать договоры. В условиях, когда то один, то другой провайдер начинает вводить ограничения, важно обеспечить клиентам защищенную инфраструктуру и бесперебойную работу сервисов, на которые не влияет мировая политическая конъюнктура.

С уходом с нашего рынка некоторых иностранных компаний, мы подготовили пакет по импортозамещению их основных продуктов. Самый главный принцип, которым мы руководствуемся — это непрерывность оказания услуг. Даже если у клиентов появляются какие-то вопросы, наша техподдержка готова ответить на них хоть в новогоднюю ночь, не оставляя их наедине со своими проблемами.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Периодически мы устраиваем мозговые штурмы, размышляя какие улучшения можем предложить клиентам. Практика показывает, что 70−80% идей, рожденных таким образом, мы внедряем в нашу деятельность. Мы не придумываем ничего фантастического, просто идем в ногу со временем и прислушиваемся к нашим клиентам.

Какими должны быть современные ИТ-решения для бизнеса

Сейчас наблюдается тенденция к постоянному упрощению ПО. Сложные вещи можно сделать буквально за пару кликов, эта тенденция продолжится и в будущем, снижая требования к квалификации персонала и, соответственно, его стоимость.

Другими словами, клиентам требуется качественный сервис без необходимости глубокого погружения. Например, для компании, которая занимается поставками автозапчастей, IT — это совершенно не профильное направление поэтому логичным выглядит не создание своего ИТ-подразделения, а обращение в стороннюю компанию, которая специализируется на необходимых продуктах.

Ну и куда же без искусственного интеллекта, который оказывает огромное влияние на развитие ИТ-решений. С его помощью можно динамически управлять ресурсами облака, когда при возрастании нагрузки на сервер, его мощности автоматически увеличатся, при спаде нагрузки, наоборот. ИИ на основании анализа сетевого трафика может обнаруживать и предотвращать кибератаки или предсказывать неисправности. Еще ИИ может писать программный код и подсказывать пути решения проблем. И это всего лишь малая часть его возможностей.

Критически важным аспектом развития ИТ-решений является информационная безопасность, ведь любой сервис работает с данными, которые могут содержать конфиденциальную информацию, например, личные данные клиентов, финансовые данные и т.д. Если эти данные попадут в руки злоумышленников, это может привести к серьезным последствиям, включая потерю репутации, юридические проблемы и финансовые потери для компании, поэтому современные ИТ-решения должны обеспечивать надежную защиту данных от кибератак и других угроз.

Подводя итог отмечу, что современные ИТ-решения для бизнеса должны быть простыми, эффективными, интеллектуальными, надежными и безопасными.

Анна Агашкова, HR-директор



Анна Агашкова. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Как выбирать сотрудников

— Мы смотрим на профессионализм и опыт в роли, на которую отбираем, на готовность быть командным игроком, договариваться. Общий результат достигается всей командой, важно уметь замечать и ценить вклад коллег. Обращаем внимание на гибкость, адаптивность, способность находить решения в ответ на вызовы внешней среды и воплощать их в работе, уметь перестраиваться. Мы предпочитаем сочетание критического мышления, умения подсвечивать несовершенство текущих бизнес-процессов с ответственностью за улучшения. Критика без готовности внести вклад в улучшение ситуации — не ликвидная в нашей культуре валюта.

Если человек — блестящий профессионал, но по личностным качествам не вписывается в нашу команду и культуру, мы не будем с ним сотрудничать. Мы обращаем внимание на деловую репутацию, обстоятельно общаемся с руководителями и коллегами кандидатов с прошлых мест работы. В длительных отношениях человек раскрывается больше, чем на интервью.

Нам важна этическая составляющая. Например, как человек выходил из ситуаций конфликта личных интересов и интересов бизнеса, насколько добросовестно выполнял свою работу и договоренности, как относился к ресурсам и имуществу компании, конфиденциальной информации.

Одного владениями технологиями и знаниями недостаточно, важно, чтобы сотрудники были со здоровым этическим «кодом». Эту составляющую изменить довольно сложно.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Как сохраняем таланты

Рынок труда технических специалистов конкурентный. Профессионалы под прицелом «охотников за головами». Поэтому мы уделяем серьезное внимание вопросу сохранения ключевых игроков. Поддерживаем актуальность материального вознаграждения текущему предложению на рынке труда. Ритмично проводим зарплатные обзоры и пересмотры. Предоставляем возможности профессиональной реализации и капитализации, чтобы сотрудники применяли свои навыки и таланты каждый день, расширяли спектр рабочих задач, осваивали новые технологии. Заботимся о психологической атмосфере, поддерживаем в команде доверительные отношения. Помогаем работникам осознавать уровень своей энергии и эмоциональный фон, определять факторы, которые на это влияют. Приглашаем делиться переживаниями и трудностями, оказываем моральную поддержку, помогаем находить выход из непростых ситуаций, ментальных тупиков, устранять организационные и процессные барьеры. Нам важно, чтобы люди на работе чувствовали себя счастливыми и проявленными, чтобы они в каждую задачу добавляли «ложечку любви».

Мы поощряем инициацию проектов сотрудниками. Ежегодно проводим сессию питчинга бизнес-идей. Предложения валидизируем по критериям соответствия стратегии, ожидаемому эффекту, емкости вложений. Наиболее перспективные берем в реализацию. Все авторы идей получают обратную связь.

Наши сотрудники могут выбрать место работы: в офисе, из дома, в гибридном формате или вообще находясь за границей. Мы организовываем рабочий процесс так, чтобы это было удобно и безопасно как для компании, так и для сотрудников.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если нет отклонений в сроках, качестве, ожидаемых результатах, мы не вмешиваемся в операционный процесс. Осознанно не используем трекеры рабочего времени, так как считаем их факторами стресса, ведущими к повышению уровня тревожности и выгоранию. Стараемся не заходить на поле личного времени, сохранять баланс работы и персональной жизни. Если возникает необходимость привлечь сотрудника во внерабочее время, компенсируем выход «не по графику» повышенной оплатой или дополнительным выходным.

Мы стараемся обеспечить сотрудникам возможности карьерного роста. Нанимаем извне преимущественно на рядовые должности или в тех случаях, когда важно привлечь уникальную экспертизу или опыт. На руководящие и продвинутые инженерные позиции предпочитаем растить внутренних кандидатов. Практикуем не только вертикальное, но и горизонтальное и диагональное продвижение. Например, сотрудник из отдела обслуживания может стать менеджером по продукту, а потом занять должность начальника отдела маркетинга.

Мы поддерживаем прозрачность культурного кода, стратегического вектора и достигнутых результатов, регулярно информируем сотрудников о том, что происходит в компании и планах на встречах «всем городом». Сочетаем ежегодные опросы по вовлеченности и удовлетворенности с пульс-анкетированием. Из результатов таких исследований определяем области улучшений рабочей среды. Практика регулярных встреч с сотрудниками один-на-один — важный вклад менеджеров в поддержание осведомленности и уверенности на всех уровнях.

Конфликты и противоречия

Как и в любой живой системе в нашей команде периодически возникают трения и недопонимания. Мы считаем конфликты — неизбежными, самое главное, направить их в русло развития, а не «замести под коврик».

Иногда причины противоречий — личностностные различия сотрудников. В этом случае мы проводим встречи, на которых помогаем наладить диалог, услышать и понять друг друга, найти решения, приемлемые для всех сторон.

Причинами напряжения во взаимодействии бывают и несбалансированные цели, сбои в процессах, «слепые пятна» в ответственности. Поэтому держим в фокусе важность согласования целей департаментов, команд, работников.

Выравниванию взаимодействия помогают общие «линии ответственности». У руководителей всех уровнях в критерии премирования включены корпоративные показатели. В пользу объединения играет и прозрачность карты KP. Если какая-то из частей бизнеса выбивается из общих целей, это сразу подмечают сотрудники, и мы исправляем несбалансированность.

Мы гордимся той командой и атмосферой, которую сформировали с любовью и заботой. Доверие, уважение и диалог помогают сотрудникам быть счастливыми и продуктивными в деятельности, транслировать это клиентам и партнерам.