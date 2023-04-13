Беларусь и Татарстан намерены активизировать торговлю за счет промышленной кооперации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Казань и Минск расширяют двустороннее сотрудничество. Татарстан закупит у Беларуси сельхозтехнику, взамен поставит самолеты, вертолеты и запчасти к ним, передает «МИР 24».

Первые контракты уже есть. Детали делегация Татарстана обсудила в Минске. Стороны намерены активизировать торговлю в первую очередь за счет промышленной кооперации. Уже сейчас взаимный товарооборот достиг миллиарда долларов.

«В первую очередь это наши промышленники. Предприятия, которые участвуют в вопросах кооперации, в вопросах импортозамещения постоянно расширяются. Это традиционно предприятия, которые производят автокомпоненты. Мы начали поставлять металлопродукцию, наукоемкую, тяжелую продукцию», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

«У нас главный, единственный запрос – это создать технологический суверенитет и независимость от внешних факторов. И ближе, чем Беларусь, у нас нет вообще никого. На сегодняшний день наши машиностроители, наши обрабатывающие производства настолько начали кооперировать вместе, что за 20-й год прирост чуть ли не 200%», – отметил заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко.

В перспективе в Татарстане могут появиться зубры. Их популяцию будут создавать за счет животных из Беловежской пущи.