|
Беларусь и Татарстан намерены активизировать торговлю за счет промышленной кооперации
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Казань и Минск расширяют двустороннее сотрудничество. Татарстан закупит у Беларуси сельхозтехнику, взамен поставит самолеты, вертолеты и запчасти к ним, передает «МИР 24».
Первые контракты уже есть. Детали делегация Татарстана обсудила в Минске. Стороны намерены активизировать торговлю в первую очередь за счет промышленной кооперации. Уже сейчас взаимный товарооборот достиг миллиарда долларов.
В перспективе в Татарстане могут появиться зубры. Их популяцию будут создавать за счет животных из Беловежской пущи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сейчас взаимный товарооборот достиг миллиарда долларов. Казань и Минск планируют расширять двустороннее сотрудничество.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)