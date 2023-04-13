ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Татарстан намерены активизировать торговлю за счет промышленной кооперации

13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Татарстан намерены активизировать торговлю за счет промышленной кооперации
 МТРК «Мир»

Казань и Минск расширяют двустороннее сотрудничество. Татарстан закупит у Беларуси сельхозтехнику, взамен поставит самолеты, вертолеты и запчасти к ним, передает «МИР 24».

Первые контракты уже есть. Детали делегация Татарстана обсудила в Минске. Стороны намерены активизировать торговлю в первую очередь за счет промышленной кооперации. Уже сейчас взаимный товарооборот достиг миллиарда долларов.

«В первую очередь это наши промышленники. Предприятия, которые участвуют в вопросах кооперации, в вопросах импортозамещения постоянно расширяются. Это традиционно предприятия, которые производят автокомпоненты. Мы начали поставлять металлопродукцию, наукоемкую, тяжелую продукцию», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

«У нас главный, единственный запрос – это создать технологический суверенитет и независимость от внешних факторов. И ближе, чем Беларусь, у нас нет вообще никого. На сегодняшний день наши машиностроители, наши обрабатывающие производства настолько начали кооперировать вместе, что за 20-й год прирост чуть ли не 200%», – отметил заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко.

В перспективе в Татарстане могут появиться зубры. Их популяцию будут создавать за счет животных из Беловежской пущи.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сейчас взаимный товарооборот достиг миллиарда долларов. Казань и Минск планируют расширять двустороннее сотрудничество.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси таможенники изъяли 27 кг гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2023
Mir24.TV Belarus
13.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика