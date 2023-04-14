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Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась подготовка к Единому дню голосования. Выборы депутатов всех уровней пройдут в феврале следующего года. Сегодня председатель Центризбиркома Игорь Карпенко провел встречу с активом Минской области.
«В городе Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. А где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – пояснил Игорь Карпенко.
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Выборы депутатов всех уровней пройдут в феврале следующего года.
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