Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась подготовка к Единому дню голосования. Выборы депутатов всех уровней пройдут в феврале следующего года. Сегодня председатель Центризбиркома Игорь Карпенко провел встречу с активом Минской области.

«В городе Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. А где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – пояснил Игорь Карпенко.



Подготовка к голосованию пройдет поэтапно. В сентябре определят численность и количество советов. А до 1 октября избирательные округа по выборам депутатов в Палату представителей.