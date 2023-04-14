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Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси

14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси началась подготовка к Единому дню голосования. Выборы депутатов всех уровней пройдут в феврале следующего года. Сегодня председатель Центризбиркома Игорь Карпенко провел встречу с активом Минской области.

«В городе Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. А где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – пояснил Игорь Карпенко.

Подготовка к голосованию пройдет поэтапно. В сентябре определят численность и количество советов. А до 1 октября избирательные округа по выборам депутатов в Палату представителей.



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Теги: Минск
 
 
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Выборы депутатов всех уровней пройдут в феврале следующего года.
 
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