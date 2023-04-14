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Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах
14.04.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Не существует идеальных бизнес-идей. Но любую идею можно доработать и превратить в хороший бизнес. Все зависит от вас. «Про бизнес» решил помочь вам в этом деле и предлагает почитать книги, которые написали спикеры
Генеральный партнер форума — лидер цифрового банкинга в Беларуси
Технологический партнер форума —
«Стартап на миллиард»
Известный российский предприниматель
Авторы на основе многолетнего опыта в бизнесе делятся исключительно практичными вещами. Как
Книга фактически строится на идее, что «не существует идеальных бизнес-идей», а значит нужно провести огромную работу, чтобы довести свои задумки до успешной реализации.
— Нельзя влюбляться в свои идеи. Это лишь возможные
Также одна из основных идей книги — «даже самый инновационный стартап становится
И не забывайте: создание успешного стартапа требует времени. «Начинайте только то дело, которому осознанно готовы посвятить как минимум три ближайших года активной жизни».
«Как все испортить и разорить бизнес. 13 мифов об управлении бизнесом в России»
В этой книге Святослав собрал основные мифы об управлении бизнесом, которые мешают компаниям развиваться, а иногда даже гарантируют их скорое банкротство. Сегодня, когда совсем закончились «тучные» времена и за каждого клиента приходится бороться, работать без четкой стратегии, критического мышления и экспериментов просто нереально. И чем быстрее владелец бизнеса это поймет, тем лучше для него и его компании.
— Нам много приходится ездить по стране, общаясь с далеко не последними представителями делового сообщества в России. Мы встречаем умных, начитанных, жадных до знаний, неординарно мыслящих предпринимателей, но вынуждены признать, что они — в меньшинстве, — пишет автор.
Предлагаем вам примкнуть к этому меньшинству.
«Вовлеченность и лояльность персонала от А до Я»
Интересно, что автор показывает вовлеченность и лояльность как связанные, но все-таки разные состояния человека. Хотя обычно эти понятия используют в качестве синонимов.
В книгу также вошли результаты масштабных исследований лаборатории Happy Job, которые подтверждают выводы автора.
В общем, в книге вы найдете много полезного для развития своей команды и компании.
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Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах
Не существует идеальных бизнес-идей. Но любую идею можно доработать и превратить в хороший бизнес. Все зависит от вас.
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