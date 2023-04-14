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Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах

14.04.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах
Фото: bestlj.ru

Не существует идеальных бизнес-идей. Но любую идею можно доработать и превратить в хороший бизнес. Все зависит от вас. «Про бизнес» решил помочь вам в этом деле и предлагает почитать книги, которые написали спикеры HI-TECH FORUM: EVOLUTION. Тогда 27 апреля вы сможете задать возникшие при чтении вопросы авторам вживую в Falcon Arena в Минске.

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Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах

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«Стартап на миллиард»

Известный российский предприниматель Максим Спиридонов в соавторстве с Вячеславом Маковичем описал в книге «Стартап на миллиард» пошаговый план создания и развития стартап-проектов с понятным объяснением всех основных механик, шаблонами ключевых документов и примерами выигрышных стратегий.

Авторы на основе многолетнего опыта в бизнесе делятся исключительно практичными вещами. Как утверждает бизнес-ангел и основатель Product University Аркадий Морейнис, «Незачем читать лишнее — нужно читать главное. А главное в этой книге есть».

Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах

Книга фактически строится на идее, что «не существует идеальных бизнес-идей», а значит нужно провести огромную работу, чтобы довести свои задумки до успешной реализации.

— Нельзя влюбляться в свои идеи. Это лишь возможные
инструменты достижения жизненных целей, — говорится в книге. — В конечном счете все решает execution! Одна и та же идея, реализованная разными предпринимателями, даст диаметрально разный результат. Десятки поисковых систем до Google канули в вечность. Сотни социальных сетей до Facebook ушли на дно, унося за собой десятки и сотни миллионов долларов инвестиций.

Также одна из основных идей книги — «даже самый инновационный стартап становится
успешным только при наличии достаточного спроса для данного успеха». Иными словами, нужно, чтобы ваш продукт готовы были покупать.

И не забывайте: создание успешного стартапа требует времени. «Начинайте только то дело, которому осознанно готовы посвятить как минимум три ближайших года активной жизни».

«Как все испортить и разорить бизнес. 13 мифов об управлении бизнесом в России»

Святослав Бирюлин, автор книги «Как все испортить и разорить бизнес», много лет занимается стратегией. Он видел немало успешных и провальных бизнесов. Эксперт заметил, что многие ошибки управленцев и владельцев компаний уходят корнями в 90-е годы прошлого века — в те времена, когда этот бизнес зарождался. Подходы в менеджменте тогда были мало похожи на то, чему принято учить, скажем, на MBA. И беда в том, что менять что-то мало кто хочет.

Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах

В этой книге Святослав собрал основные мифы об управлении бизнесом, которые мешают компаниям развиваться, а иногда даже гарантируют их скорое банкротство. Сегодня, когда совсем закончились «тучные» времена и за каждого клиента приходится бороться, работать без четкой стратегии, критического мышления и экспериментов просто нереально. И чем быстрее владелец бизнеса это поймет, тем лучше для него и его компании.

— Нам много приходится ездить по стране, общаясь с далеко не последними представителями делового сообщества в России. Мы встречаем умных, начитанных, жадных до знаний, неординарно мыслящих предпринимателей, но вынуждены признать, что они — в меньшинстве, — пишет автор.

Предлагаем вам примкнуть к этому меньшинству.

«Вовлеченность и лояльность персонала от А до Я»

Алексей Клочков в своей книге «Вовлеченность и лояльность персонала от А до Я» задается вопросом: какими характеристиками должны обладать сотрудники и подразделения, чтобы компания достигала высоких бизнес-результатов? И дает вполне четкий ответ — лояльность и вовлеченность. Каждое из этих состояний человека играет роль в личных результатах работы сотрудников и в целом команды.

Как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду? Ответ можно найти в трех книгах

Интересно, что автор показывает вовлеченность и лояльность как связанные, но все-таки разные состояния человека. Хотя обычно эти понятия используют в качестве синонимов.

В книгу также вошли результаты масштабных исследований лаборатории Happy Job, которые подтверждают выводы автора.

В общем, в книге вы найдете много полезного для развития своей команды и компании.

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Теги: Минск
 
 
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Не существует идеальных бизнес-идей. Но любую идею можно доработать и превратить в хороший бизнес. Все зависит от вас.
 
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