Пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Белорусские пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» . В этом году она продлится почти весь апрель.



На площади в три с половиной гектара участники акции высадили саженцы сосны и березы. Работать не помешала даже пасмурная погода: сегодня моросил дождь. Пограничники работали вместе с лесничими. Ведомства сотрудничают по многим вопросам: борьба с лесными пожарами, благоустройство приграничных территорий.

«Лесники – это члены наших добровольных дружин, которые тоже вносят вклад и участвуют в обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь», – отметил замначальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Республики Беларусь Дмитрий Квятковский.



Госпогранкомитет Беларуси уже более десяти лет принимает участие в акции «Неделя леса». В этом году около 300 бойцов посадили деревья.