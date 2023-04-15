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Пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» в Беларуси
15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Белорусские пограничники присоединились к экологической акции
«Лесники – это члены наших добровольных дружин, которые тоже вносят вклад и участвуют в обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь», – отметил замначальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Республики Беларусь Дмитрий Квятковский.
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