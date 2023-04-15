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Пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» в Беларуси

15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» в Беларуси
 МТРК «Мир»

Белорусские пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса». В этом году она продлится почти весь апрель.

На площади в три с половиной гектара участники акции высадили саженцы сосны и березы. Работать не помешала даже пасмурная погода: сегодня моросил дождь. Пограничники работали вместе с лесничими. Ведомства сотрудничают по многим вопросам: борьба с лесными пожарами, благоустройство приграничных территорий.

«Лесники – это члены наших добровольных дружин, которые тоже вносят вклад и участвуют в обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь», – отметил замначальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Республики Беларусь Дмитрий Квятковский.

Госпогранкомитет Беларуси уже более десяти лет принимает участие в акции «Неделя леса». В этом году около 300 бойцов посадили деревья.



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