ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Больше сотни человек в Беларуси обратились в больницы после укуса клещей: как обезопасить себя от паразитов?

15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше сотни человек в Беларуси обратились в больницы после укуса клещей: как обезопасить себя от паразитов?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти во всех российских регионах проснулись клещи. Об этом предупредил Роспотребнадзор. Весна в этом году наступила раньше. На охоту кровососы вышли и в Беларуси. Из-за укусов к медикам обратились больше сотни человек. Почти треть насекомых переносит опасные инфекции. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, как защитить себя и домашних животных от клещей.

Галина Булыненок к весне подготовила своего питомца основательно. Дала Зевсу таблетку от кровососов, купила специальный ошейник и постригла. Так проще хозяйке на кокер-спаниеле искать клещей.

Клещевой сезон в Беларуси начался раньше обычного. Теплая зима, а потом и весна разбудила паразитов. Сейчас они особенно активны.

Сейчас на улице 10 градусов и дождь. Такая погода для клещей идеальная. В парки, смешанные леса и высокую траву теперь лучше заходить подготовленным, а не в такой одежде, как сейчас у меня. Шея должна быть закрыта, а штаны заправлены в носки. А вот светлая одежда и правда может спасти. На них вредителей видно лучше.

На человеке клещ может путешествовать несколько суток. И, как и у комаров, кусаются только самки. При этом взрослый клещ напивается только один раз за жизнь.

«Чем меньше он сидит, тем меньше шансов, что человек заболеет, понимаете, он не сразу же передал инфекцию, поэтому не надо с этим клещом ехать через весь город в поликлинику или в больницу и доставать его. Если вы сразу его достали, тогда меньше шансов, что он передаст инфекцию», – отметил заведующий отделением Минской городской инфекционной клинической больницы Виктор Щерба.

По словам врачей, каждый третий клещ переносит опасные заболевания. Энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и другие. Главная болезнь белорусских клещей – боррелиоз.

В Беларуси уже больше сотни пострадавших от укусов клещей. Врачи советуют в начале сезона сделать прививку от энцефалита и пользоваться специальными репеллентами от клещей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пограничники присоединились к экологической акции «Неделя леса» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2023
Mir24.TV Belarus
15.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика