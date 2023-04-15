Больше сотни человек в Беларуси обратились в больницы после укуса клещей: как обезопасить себя от паразитов?

На человеке клещ может путешествовать несколько суток. И, как и у комаров, кусаются только самки. При этом взрослый клещ напивается только один раз за жизнь.

«Чем меньше он сидит, тем меньше шансов, что человек заболеет, понимаете, он не сразу же передал инфекцию, поэтому не надо с этим клещом ехать через весь город в поликлинику или в больницу и доставать его. Если вы сразу его достали, тогда меньше шансов, что он передаст инфекцию», – отметил заведующий отделением Минской городской инфекционной клинической больницы Виктор Щерба.

По словам врачей, каждый третий клещ переносит опасные заболевания. Энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и другие. Главная болезнь белорусских клещей – боррелиоз.