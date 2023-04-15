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Больше сотни человек в Беларуси обратились в больницы после укуса клещей: как обезопасить себя от паразитов?
15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти во всех российских регионах проснулись клещи. Об этом предупредил Роспотребнадзор. Весна в этом году наступила раньше. На охоту кровососы вышли и в Беларуси. Из-за укусов к медикам обратились больше сотни человек. Почти треть насекомых переносит опасные инфекции. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, как защитить себя и домашних животных от клещей.
Сейчас на улице 10 градусов и дождь. Такая погода для клещей идеальная. В парки, смешанные леса и высокую траву теперь лучше заходить подготовленным, а не в такой одежде, как сейчас у меня. Шея должна быть закрыта, а штаны заправлены в носки. А вот светлая одежда и правда может спасти. На них вредителей видно лучше.
На человеке клещ может путешествовать несколько суток. И, как и у комаров, кусаются только самки. При этом взрослый клещ напивается только один раз за жизнь.
По словам врачей, каждый третий клещ переносит опасные заболевания. Энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и другие. Главная болезнь белорусских клещей – боррелиоз.
В Беларуси уже больше сотни пострадавших от
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Больше сотни человек в Беларуси обратились в больницы после укуса клещей: как обезопасить себя от паразитов?
В Беларуси больше сотни человек обратились к медикам после укуса клеща.
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