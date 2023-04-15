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В Беларуси выявляют места нелегальной торговли первоцветами: какое наказание грозит цветочным браконьерам?

15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выявляют места нелегальной торговли первоцветами: какое наказание грозит цветочным браконьерам?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске проводят рейды по местам несанкционированной продажи первоцветов. В стране сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, запрещены. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала в местах нелегальной торговли.

При виде камер бросают товар и убегают. Но скоро возвращаются. Торговцев первоцветами штрафы не пугают. Пытаются продавать даже в присутствии органов контроля и находят оправдания.

Штраф за сбор краснокнижных растений внушительный: от 740 белорусских рублей. Это больше 20-ти тысяч российских. Первоцветы в лесах редеют на глазах, а нарушителей меньше не становится. Все потому, что спрос большой. Люди сами невольно спонсируют цветочных браконьеров.

«Я иду на рынок, но там может быть несвежее. Там я черемшу не беру. Я здесь беру. Много ж точек в Минске, что торгуют бабушки чем-нибудь», – сказала жительница Минска Зинаида.

«У меня есть своя в огороде немножко, но в огороде она растет плоховато, не очень. Ей нужен именно лес, где речка, возле речки они растут красиво. А то, что занесено в Красную книгу, это надо пересмотреть вопрос», – считает жительница Минска Татьяна Бошура.

В нескольких шагах от нелегальных точек – рынок. Там тоже продают первоцветы. Только выращивают их на своих участках. Все по закону. А стоят они столько же, сколько и у браконьеров.

«Некоторые знакомые рассказывают, что в лесу проблематично, потому что там какие-то фотоловушки. А растение неприхотливое, посадил, срезал и все, не нарушая закон. Она ж не однолетка, поэтому раз посеял, у нас две сотки занимает черемша», – отметила продавец Илона.

Однако и на рынке могут оштрафовать за торговлю без разрешения на 1850 белорусских рублей. Это почти 50 тысяч российских.

«Ежегодно все равно, кого оштрафуют, тот не стоит уже, в основном. Появляются новые люди. От незнания, может. Пока не получат штраф», – сказала главный специалист отдела торговли администрации Советского района Минска Оксана Сизикова.

Запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами действует постоянно. Речь не только про черемшу. Под особым контролем прострел луговой, ветреница лесная, фиалка топяная и другие. Они под угрозой полного исчезновения.

В Красной книге Беларуси 189 растений, из них 10 – первоцветы. Хотя ландышей в этом перечне нет, но Департамент охраны природы просит не срывать и эти цветы. Иначе они быстро пополнят список.



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Теги: Минск
 
 
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В стране сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, запрещены.
 
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