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В Беларуси выявляют места нелегальной торговли первоцветами: какое наказание грозит цветочным браконьерам?
15.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проводят рейды по местам несанкционированной продажи первоцветов. В стране сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, запрещены. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала в местах нелегальной торговли.
«Я иду на рынок, но там может быть несвежее. Там я черемшу не беру. Я здесь беру. Много ж точек в Минске, что торгуют бабушки чем-нибудь», – сказала жительница Минска Зинаида.
«У меня есть своя в огороде немножко, но в огороде она растет плоховато, не очень. Ей нужен именно лес, где речка, возле речки они растут красиво. А то, что занесено в Красную книгу, это надо пересмотреть вопрос», – считает жительница Минска Татьяна Бошура.
В нескольких шагах от нелегальных точек – рынок. Там тоже продают первоцветы. Только выращивают их на своих участках. Все по закону. А стоят они столько же, сколько и у браконьеров.
Однако и на рынке могут оштрафовать за торговлю без разрешения на 1850 белорусских рублей. Это почти 50 тысяч российских.
Запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами действует постоянно. Речь не только про черемшу. Под особым контролем прострел луговой, ветреница лесная, фиалка топяная и другие. Они под угрозой полного исчезновения.
В Красной книге Беларуси 189 растений, из них 10 –
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В Беларуси выявляют места нелегальной торговли первоцветами: какое наказание грозит цветочным браконьерам?
В стране сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, запрещены.
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