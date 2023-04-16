Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты

Турнир – два на два. От каждой страны по восемь пар. Ракетки в руках у политиков, общественных деятелей, депутатов и бизнесменов. Теннис для них – хобби. А сегодня еще и возможность познакомиться с коллегами.

«Люди разных возрастов, должностей, званий, регалий, чинов выходят на корт, вместе играют, своим примером показывают, что мы едины. Они все с утра поприходили. Причем, друг другу удивляются, говорят: «Ты ж постоянно опаздываешь, как это ты сегодня?» – «Нет», – говорят, – «сегодня все, готовлюсь» – рассказал председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко.

А за экспертные советы отвечают известные российские теннисисты.

«На этом корте и на том я в Советском Союзе выиграл три турнира соревнований по теннису, поэтому история богатая. Этот турнир имеет большое значение в плане популяризации. Люди идут не только на теннис, но и на тех великих людей, которые здесь играют», – подчеркнул президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встречи на корте в календаре соревнований России и Беларуси есть каждый год. Но в последнее время турниров и сборов стало больше. Так спортсмены поддерживают форму.

«В прошлом году не допустили ни белорусских, ни российских спортсменов на Уимблдон, турнир Большого шлема. Могу сказать, что отсутствие российских и белорусских спортсменов обедняет любой турнир. Это случилось и с Уимблдоном», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Тогда за отстранение теннисистов организаторы Уимблдона получили большой штраф и лишение рейтинговых очков. В этом году белорусов и россиян допустили до турниров Великобритании, но в качестве нейтральных спортсменов.