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Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты

16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты
 МТРК «Мир»

В Беларуси проходит турнир по теннису на кубок посольства России. На корте в парном разряде встретились известные политики, общественные деятели, бизнесмены и даже космонавты. Как спорт объединяет страны Союзного государства, увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Тяжелый скафандр заменила легкая теннисная ракетка. Как и Гагарин, уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий – большой поклонник тенниса. Сегодня удача на его стороне: играет в паре с профессиональным тренером.

«Играю, но не так часто. Я, скажем так, любитель-непрофессионал. Но очень нравится, и как в паре, и в одиночку. Это реакция, быстрота передвижений, принятия решений, та же стратегия, тактика – это все есть в этом виде спорта», – отметил летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Турнир – два на два. От каждой страны по восемь пар. Ракетки в руках у политиков, общественных деятелей, депутатов и бизнесменов. Теннис для них – хобби. А сегодня еще и возможность познакомиться с коллегами.

«Люди разных возрастов, должностей, званий, регалий, чинов выходят на корт, вместе играют, своим примером показывают, что мы едины. Они все с утра поприходили. Причем, друг другу удивляются, говорят: «Ты ж постоянно опаздываешь, как это ты сегодня?» – «Нет», – говорят, – «сегодня все, готовлюсь» – рассказал председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко.

А за экспертные советы отвечают известные российские теннисисты.

«На этом корте и на том я в Советском Союзе выиграл три турнира соревнований по теннису, поэтому история богатая. Этот турнир имеет большое значение в плане популяризации. Люди идут не только на теннис, но и на тех великих людей, которые здесь играют», – подчеркнул президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встречи на корте в календаре соревнований России и Беларуси есть каждый год. Но в последнее время турниров и сборов стало больше. Так спортсмены поддерживают форму.

«В прошлом году не допустили ни белорусских, ни российских спортсменов на Уимблдон, турнир Большого шлема. Могу сказать, что отсутствие российских и белорусских спортсменов обедняет любой турнир. Это случилось и с Уимблдоном», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Тогда за отстранение теннисистов организаторы Уимблдона получили большой штраф и лишение рейтинговых очков. В этом году белорусов и россиян допустили до турниров Великобритании, но в качестве нейтральных спортсменов.



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Теги: знакомства
 
 
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Турнир – два на два. От каждой страны по восемь пар. А за экспертные советы отвечают известные российские теннисисты.
 
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