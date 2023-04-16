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Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты
16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси проходит турнир по теннису на кубок посольства России. На корте в парном разряде встретились известные политики, общественные деятели, бизнесмены и даже космонавты. Как спорт объединяет страны Союзного государства, увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Турнир – два на два. От каждой страны по восемь пар. Ракетки в руках у политиков, общественных деятелей, депутатов и бизнесменов. Теннис для них – хобби. А сегодня еще и возможность познакомиться с коллегами.
А за экспертные советы отвечают известные российские теннисисты.
«На этом корте и на том я в Советском Союзе выиграл три турнира соревнований по теннису, поэтому история богатая. Этот турнир имеет большое значение в плане популяризации. Люди идут не только на теннис, но и на тех великих людей, которые здесь играют», – подчеркнул президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Встречи на корте в календаре соревнований России и Беларуси есть каждый год. Но в последнее время турниров и сборов стало больше. Так спортсмены поддерживают форму.
Тогда за отстранение теннисистов организаторы Уимблдона получили большой штраф и лишение рейтинговых очков. В этом году белорусов и россиян допустили до турниров Великобритании, но в качестве нейтральных спортсменов.
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Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты
Турнир – два на два. От каждой страны по восемь пар. А за экспертные советы отвечают известные российские теннисисты.
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