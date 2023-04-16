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Лукашенко: Если каждый будет заниматься своим делом, мы сохраним мир
16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сохранится мир, если каждый будет заниматься своим делом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, сообщает пресс-служба главы государства.
Он также заверил белорусов, что в будущем все будет «нормально».
«Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены», – подчеркнул Лукашенко.
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Такое заявление президент Беларуси сделал при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове.
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