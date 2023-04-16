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Лукашенко: Если каждый будет заниматься своим делом, мы сохраним мир

16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сохранится мир, если каждый будет заниматься своим делом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, сообщает пресс-служба главы государства.

«Самое главное – мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем, как я часто говорю, купим, а здоровье не купишь. Мир – вокруг вы видите, что делается, – и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним мир, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит», – сказал белорусский лидер.

Он также заверил белорусов, что в будущем все будет «нормально».

«Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Беларуси поздравил со Светлым Воскресением Христовым патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Лукашенко отметил, что Пасха – это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, несет свет добра и надежды. Он также пожелал, чтобы молитвы патриарха укрепляли единство братских народов.



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Такое заявление президент Беларуси сделал при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове.
 
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