Лукашенко: Если каждый будет заниматься своим делом, мы сохраним мир

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сохранится мир, если каждый будет заниматься своим делом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко при посещении в праздник Пасхи Спасо-Преображенского храма в Шклове, сообщает пресс-служба главы государства.

«Самое главное – мира вам и здоровья. Все остальное мы найдем. Не найдем, как я часто говорю, купим, а здоровье не купишь. Мир – вокруг вы видите, что делается, – и нам стоит колоссальных усилий, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним мир, мы сделаем невероятное. В этой ситуации мы сохраним мир на этой земле, когда вокруг все бурлит, шумит», – сказал белорусский лидер.

Он также заверил белорусов, что в будущем все будет «нормально».

«Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены», – подчеркнул Лукашенко.