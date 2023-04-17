О чем пишут мировые СМИ: столкновения в Судане и полет ракеты Starship

Не менее 97 человек погибли и сотни ранены во время столкновений в Судане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в некоторых больницах заканчиваются жизненно необходимые материалы для лечения раненых, сообщает The Guardian. Столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования начались в субботу, 15 апреля. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою деятельность в Судане после гибели троих сотрудников в Дарфуре.
Крупнейшая в мире ракета Starship готовится к первому тестовому полету. Запуск состоится с космодрома SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, сообщает France 24. Основатель компании SpaceX Илон Маск отметил, что в случае возникновения технических проблем пуск будет перенесен на конец недели. Корабль Starship планируют использовать для доставки астронавтов на Луну в 2025 году. Конструкция состоит из собственно космического корабля высотой 50 метров и сверхтяжелой ракеты-носителя высотой 70 метров.
В жилом доме города Жанаозен произошел взрыв, один человек погиб. Из-под завалов извлекли шесть человек, сообщает «Казахстанская правда». Взорвалась предположительно газовая смесь, вследствие чего произошло обрушение подъезда на площади 150 кв. метров. В экстренных службах пояснили, что пострадали 13 человек. Один из них погиб, пятерых госпитализировали, семеро отпущены домой. Взрыв повредил три квартиры. Разбор завалов продолжается.
В Беларуси 21 апреля пройдет «Библионочь». Мероприятия начнутся в семь часов вечера, сообщает БелТА. Темой акции в 2023 году станет «БиблиоИмпульс». В программу войдут творческие встречи с писателями, квесты и мастер-классы, шахматно-шашечные турниры, выступление театра кукол. «Библионочь» будет проходить как в Минске, так и в регионах. Так, Научная библиотека Гродненского государственного университета имени Янки Купалы проведет тематический вечер, посвященный «Алисе в Стране Чудес».
Житель Кыргызстана случайно нашел средневековый кувшин. Артефакт обнаружили в Кара-Суйском районе, сообщает 24.kg. Кувшин заметили после недели проливных дождей, когда грунт на берегу реки Данги немного оголился. Высота изделия составляет 1,2-1,3 метра, диаметр – 85 см. Такие емкости использовались для хранения зерна. Ученые предположили, что на этом месте могла располагаться гончарная мастерская.