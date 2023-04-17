О чем пишут мировые СМИ: столкновения в Судане и полет ракеты Starship

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее 97 человек погибли и сотни ранены во время столкновений в Судане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в некоторых больницах заканчиваются жизненно необходимые материалы для лечения раненых, сообщает The Guardian . Столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования начались в субботу, 15 апреля. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою деятельность в Судане после гибели троих сотрудников в Дарфуре.

Крупнейшая в мире ракета Starship готовится к первому тестовому полету. Запуск состоится с космодрома SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, сообщает France 24 . Основатель компании SpaceX Илон Маск отметил, что в случае возникновения технических проблем пуск будет перенесен на конец недели. Корабль Starship планируют использовать для доставки астронавтов на Луну в 2025 году. Конструкция состоит из собственно космического корабля высотой 50 метров и сверхтяжелой ракеты-носителя высотой 70 метров.

В жилом доме города Жанаозен произошел взрыв, один человек погиб. Из-под завалов извлекли шесть человек, сообщает «Казахстанская правда» . Взорвалась предположительно газовая смесь, вследствие чего произошло обрушение подъезда на площади 150 кв. метров. В экстренных службах пояснили, что пострадали 13 человек. Один из них погиб, пятерых госпитализировали, семеро отпущены домой. Взрыв повредил три квартиры. Разбор завалов продолжается.

В Беларуси 21 апреля пройдет «Библионочь». Мероприятия начнутся в семь часов вечера, сообщает БелТА . Темой акции в 2023 году станет «БиблиоИмпульс». В программу войдут творческие встречи с писателями, квесты и мастер-классы, шахматно-шашечные турниры, выступление театра кукол. «Библионочь» будет проходить как в Минске, так и в регионах. Так, Научная библиотека Гродненского государственного университета имени Янки Купалы проведет тематический вечер, посвященный «Алисе в Стране Чудес».