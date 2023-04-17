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«Рост складских запасов будет хорошо влиять на спрос». Что происходит на рынке логистической недвижимости
17.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Рынок современных складов в I квартале продолжил тенденцию прошлых двух-трех лет, и оставался самым стабильным сегментом среди всех секторов коммерческой недвижимости в плане ставок аренды, спроса, вакантности. Разве что не отметился вводом новых крупных объектов. Более того, опасения, что компании сектора e-commerce, уже заполнили свои потребности в площадях, только опасениями и остались», — констатирует партнер, исполнительный директор NAIBelarus Андрей Алешкин. Эксперт рассказал «Про бизнес», что происходило на рынке складской недвижимости и логистики в I квартале 2023 года.
«E-commerce сохранил статус приоритетного потребителя площадей в сегменте»
— Кратко ситуацию на рынке можно описать так:
Предложение: ввод новых объектов на паузе
После успешного 2022 года, когда в Минске и пригородах было введено свыше 151 тыс. кв. м новых качественных складских площадей (и это только в профильных объектах без сопутствующих вводу складских площадей, как, например, в Минском технопарке), в I квартале 2023-го в плане нового ввода образовалась пауза.
Таким образом, объем предложения в первые месяцы 2023 года сохранился на прежнем уровне. В стадии строительства находился ряд объектов, но завершение СМР и их ввод будут позже.
Спрос: крупные игроки рынка интернет-торговли еще останутся важными потребителями и в 2023 году
Спрос в сегменте складов сохранялся стабильным и устойчивым на протяжении всего 2022 года, нестабильного и восокорискового для других сегментов коммерческой недвижимости. Начало 2023 года снова демонстрирует устойчивый интерес со стороны игроков рынка.
Главной угрозой для спроса, которой опасались в преддверии 2023 года, стала уверенность, что за период 2021—2022 годов были закрыты все потребности в складских площадях основных потребителей последнего времени — компаний сектора e-commerce. Однако стало понятно, что крупные игроки рынка интернет-торговли еще останутся важными потребителями и в 2023 году. Во всяком случае, ведущие российские маркетплейсы, Ozon и Wildberries, по состоянию на I квартал, подбирали площадки под размещение своих сортировочных и распределительных центров.
Сохраняются запросы и со стороны представителей других сфер бизнеса. В частности, к складам снова есть интерес от компаний-дистрибьюторов. Проработав в условиях санкций/контрсанкций, компании восстановили или даже нарастили объемы грузов, поскольку наладили поставки альтернативных товаров или освоили параллельный импорт, а это снова потребовало расширения складов.
В итоге, поскольку неудовлетворенный спрос есть от субъектов хозяйствования из разных секторов, складывается интерес к складам разных параметров: как к большим современным, так и небольшим (1,5−1,8 тыс. кв.м.), и среднеразмерным (3−3,5 тыс. кв.м.) блокам.
Ставки: удивительная стабильность
В сегменте складов ставки оставались стабильными даже в обвальный для других сегментов коммерческой недвижимости 2022 год. Фактически на таком же стабильном уровне рынок ставок на складские площади вошел и в первые месяцы 2023-го.
К началу обзорного периода рынок аренды окончательно перешел и приспособился к ставкам, номинированным исключительно в рублях. И, поскольку в последние месяцы курс евро довольно динамично изменялся, ставки по ранее заключенным договорам в пересчете на привычный ранее еврономинал имели тенденцию к некоторому снижению.
Однако это не стоит считать устойчивой тенденцией: как правило, ставки периодически корректируются и подгоняются под актуальный курс. Рынок ценообразования все равно живет по принципу «мы говорим рубль — подразумеваем евро».
Вакантность: пустуют только площади «с недостатками»
Устойчивый и во многом неудовлетворенный спрос на склады не позволял образоваться высокой вакантности. По сути, вакантные помещения в качественных современных складах имеются только в объектах с некоторыми недостатками. Это может быть:
Но количество таких проблемных объектов незначительное на фоне успешных и востребованных.
Для рынка в начале 2023 года было характерно образование ротационной перманентной вакантности, когда прекращаются договорные отношения с одним арендатором в пользу потенциального будущего. Однако это не является вакантностью в полном смысле слова, поскольку эти площади не выходят на свободный рынок аренды.
Ключевые выводы
Возможного снижения интереса к складам со стороны наиболее активного потребителя прошлых двух лет, сектора E-commerce, в I квартале 2023 года не произошло. Наоборот, их представители ожидают удовлетворения открытых заявок. Со стороны других секторов, например, дистрибуторов, импортеров, быстро сориентировавшихся, как работать в условиях санкций/контрсанкций, также образовался неудовлетворенный спрос, который будет определять рынок аренды в ближайшие месяцы.
Вот еще некоторые тенденции:
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«Рост складских запасов будет хорошо влиять на спрос». Что происходит на рынке логистической недвижимости
«Рынок современных складов в I квартале продолжил тенденцию прошлых двух-трех лет, и оставался самым стабильным сегментом среди всех секторов коммерческой...
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