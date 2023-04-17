Российско-белорусская школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям стартовала в Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Петербурге стартовала школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Союзного государства России и Беларуси, передает «МИР 24».



Она объединила на одной площадке около сотни лучших студентов технических университетов двух стран. Сразу четыре белорусских вуза откликнулись на приглашение и отправили молодых инженеров в Петербург.

«Меня заинтересовали беспилотные транспорты и виртуальная реальность. У нас есть предмет в университете, и мне хочется углубиться и сделать на этом акцент, чтобы добиться успехов у себя в университете и развивать промышленность в своем регионе», – рассказала студентка белорусского государственного университета по информатики и радиоэлектроники Елена Саханькова.

Базой стала школа «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В распоряжение учеников поступят реальные и виртуальные лаборатории, в том числе и технологии, уже внедренные в работу на предприятиях. А кроме обширной научной программы хозяева площадки подготовили и не уступающую ей культурную. Запланированы игры и квесты для студентов.