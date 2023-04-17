ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российско-белорусская школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям стартовала в Петербурге

17.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российско-белорусская школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям стартовала в Петербурге
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге стартовала школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Союзного государства России и Беларуси, передает «МИР 24».

Она объединила на одной площадке около сотни лучших студентов технических университетов двух стран. Сразу четыре белорусских вуза откликнулись на приглашение и отправили молодых инженеров в Петербург.

«Меня заинтересовали беспилотные транспорты и виртуальная реальность. У нас есть предмет в университете, и мне хочется углубиться и сделать на этом акцент, чтобы добиться успехов у себя в университете и развивать промышленность в своем регионе», – рассказала студентка белорусского государственного университета по информатики и радиоэлектроники Елена Саханькова.

Базой стала школа «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В распоряжение учеников поступят реальные и виртуальные лаборатории, в том числе и технологии, уже внедренные в работу на предприятиях. А кроме обширной научной программы хозяева площадки подготовили и не уступающую ей культурную. Запланированы игры и квесты для студентов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она объединила на одной площадке около сотни лучших студентов технических университетов двух стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем пишут мировые СМИ: столкновения в Судане и полет ракеты Starship
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2023
Mir24.TV Belarus
17.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика