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Российско-белорусская школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям стартовала в Петербурге
17.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Петербурге стартовала школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Союзного государства России и Беларуси, передает «МИР 24».
Базой стала школа «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В распоряжение учеников поступят реальные и виртуальные лаборатории, в том числе и технологии, уже внедренные в работу на предприятиях. А кроме обширной научной программы хозяева площадки подготовили и не уступающую ей культурную. Запланированы игры и квесты для студентов.
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Российско-белорусская школа по искусственному интеллекту и цифровым технологиям стартовала в Петербурге
Она объединила на одной площадке около сотни лучших студентов технических университетов двух стран.
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