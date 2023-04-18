Источник материала: ProBusiness





В начале 2023 года мы уже общались с крупнейшими автодилерами Беларуси, чтобы узнать о реалиях рынка. Тогда все были уверены: спрос на подержанные авто будет расти. Мы решили это проверить и побывали на минском авторынке в Малиновке, чтобы пообщаться с предпринимателями и узнать, как идет торговля машинами с пробегом и другими товарами в условиях кризиса.

Примечание: все имена изменены по просьба собеседников, а фото носят иллюстративный характер и не имеют к ним отношения.

«Россияне в прошлом году покупали все подряд, а сейчас им невыгодно»

Полдень пятницы. При възде на авторынок оживленное движение. Кто-то только едет за покупками, но еще больше тех, кто уже закончил с делами и направляется к выходу. Парковка вблизи торговых рядов практически заполнена, но свободные места найти можно.

Отправляемся в сторону автосалонов в надежде отыскать владельцев. Первое, что бросается в глаза: на рынке продавцов больше, чем покупателей. С четвертой попытки нам удается найти владельца автосалона.





Мы знакомимся с Виталием, он вместе с партнером продает подержанные авто из Европы — сейчас в парке чуть больше 100 автомобилей. К сожалению, узнав, что мы хотим написать репортаж, Виталий теряет интерес к разговору, но все же кратко делится своим мнением:

— Валютный курс в России растет, поэтому русские к нам не едут. Была бы ситуация, как в прошлом году, то покупали бы все подряд. А сейчас им невыгодно, поэтому продажи день на день не приходятся, но спрос заметно уменьшился.









Мы продолжаем поиски и обращаем внимание, что парк автомобилей очень разнообразный. Здесь можно найти авто на любой вкус и бюджет. Машины класса люкс тоже в наличии. Через пару минут снова встречаем еще одного владельца автосалона. Сергей уже 5 лет занимается этим бизнесом, в его парке около 80 европейских автомобилей среднего ценового сегмента.

— Могу сказать, что сейчас остро чувствуется кризис. Продажи просели, потому что основные покупатели из России, а сейчас там курс по 80 рублей за доллар. В итоге доходность от перегона автомобилей из Беларуси в Россию заметно упала. Теперь мало кто хочет тратить кучу времени и получать, в лучшем случае, 100 тысяч российских рублей (около $ 1300) за поездку. А белорусов от общего числа клиентов сейчас лишь 10%, потому что люди стараются экономить. Иногда приходят и оформляют лизинг, но это бывает редко. Раньше он был популярнее.









Кроме того, стало сложнее перегонять машины из Европы. Мы работаем с физлицами и видим, что европейские власти усложняют процедуру покупки автомобилей. Теперь только безналичные расчеты, много где требуют подавать декларацию о доходах. Заметно увеличились сроки оформления. Это мешает, но я бы сказал, что все не так критично. Машины по-прежнему привозят, а при большом желании всегда найдутся обходные пути.

Еще один фактор, который негативно влияет на спрос внутри страны, — рост экспорта китайских и корейских автомобилей на российский рынок. Недавно общался с партнерами из России, так они говорят, что в нынешних условиях перегон машин из Европы — это 19-й век, гораздо прибыльнее доставлять азиатские автомобили. Не могу ничего утверждать, но кажется, что Китай и Корея действительно набирают популярность.





«Продажи упали примерно на половину, а логистика подорожала на 20%»

— У нас в салоне самая востребованная марка автомобилей — Фольксваген, — продолжает рассказ Сергей. — Я точно не знаю почему, но, возможно, это связано с потребностями дилеров в России. Средний чек за автомобиль в диапазоне 20−30 тысяч долларов. Разумеется, на фоне кризиса маржа упала. Казалось бы, с учетом трудностей цены должны расти, но все упирается в покупательскую способность. Если цены повысить, то спроса вообще не будет, поэтому мы держим стоимость стабильной.

Несмотря на турбулентность, думаю, катастрофы не случилось. Бизнес продолжает работу: пока дороги есть, люди будут покупать автомобили. Поэтому смотрю в будущее с оптимизмом.





Поговорив о продажах авто, направляемся в сторону торгового центра «АвтоМоллКольцо». Здесь аншлага не наблюдается, но клиенты встречаются. Кто-то с любопытством рассматривает прилавки, другие интересуются ценами. Но покупателей на всех не хватает, и большинство продавцов, скорее, думают о том, как справиться со скукой. Обходя магазины, встречаем Анастасию — она больше 10 лет занимается продажей японских и корейских автозапчастей:

— Ситуация на рынке изменилась, возникли проблемы в логистике. Если раньше заказ доставляли за 1−2 недели, то теперь приходится ждать 1−2 месяца. Дело в том, что раньше товары шли из Азии в порт Клайпеды (Литва), а сейчас приходится придумывать обходные пути. Многие теперь возят через Турцию, но подробностей не знаю. Разумеется, из-за этого подорожала логистика. Как результат — увеличилась себестоимость товара примерно на 20%.









Еще одна головная боль — ограничение на рост цен. Наши запчасти попали под государственное регулирование как товары первой необходимости, хотя я не считаю, что их можно отнести к такой категории. Возможно, ограничивать рост цен на продовольствие имеет смысл, но, на запчасти для автомобилей зачем? По закону максимальная маржа для нашего бизнеса — 30%, но ни к чему, кроме сокращения ассортимента, это не приведет. Думаю, скоро мы вообще останемся без товаров первой необходимости. Какой смысл вести бизнес, если нельзя зарабатывать?

Хуже всего то, что клиентов стало гораздо меньше. Я думаю, что продажи упали примерно на 50%. Перестали ездить россияне: говорят, что из-за курса у нас теперь невыгодно покупать. Белорусы начали старательно экономить. Бывает, что приходит к нам клиент и говорит: «Пока не готов купить, дороговато, приду через пару месяцев». Но потом, конечно, никто не приходит. Поэтому сейчас ситуация со спросом ужасная.





На этом фоне мы сократили объем закупок. Раньше у нас было 2 торговые точки, сейчас пришлось оставить только одну, потому что продаж нет. Но и с одной точкой у нас есть проблемы. По ощущениям, сейчас самый сложный период за время работы, хотя пока закрываться не планируем, надеемся на то, что законодательство поменяется, и ситуация на рынке постепенно улучшится.

«Сегодня продала только одну банку, хотя когда-то за день меньше десяти не покупали»

Поднимаемся на второй этаж, там нас встречает печальная картина. Почти весь торговый павильон сдается в аренду. Объяснение очень простое: на втором этаже проходимость клиентов заметно ниже, поэтому все продажи сконцентрированы внизу.









Среди оставшихся магазинов выбор невелик: либо российские автозапчасти, либо рыболовные принадлежности. Те, кто продает запчасти, говорят, что не почувствовали сильного спада. Спрос остается стабильным, поэтому у них нет причин переживать за бизнес.

Вновь спускаемся на первый этаж и знакомимся с Александрой. Она больше 25 лет торгует автомобильным маслом.

— Мой бизнес не выходит за рамки Беларуси. Товар заказываю у поставщиков внутри страны, вручную обзваниваю и спрашиваю есть ли сейчас нужный продукт. Из-за санкций слегка чувствуется дефицит, но найти необходимое все равно можно.





За время работы я видела разное. Сейчас спрос упал, потому что валютный курс растет. Но по цене я всегда старалась быть лояльной. Бывает, что приезжают россияне и все спрашивают, сколько стоит это, сколько то, а потом удивляются и говорят: «У вас розничные цены ниже, чем у нас оптовые». Несмотря на это, продажи ощутимо упали. Сегодня продала только одну банку, хотя когда-то за день меньше десяти не покупали.





Для меня главное отбить аренду. У всех условия разные, но за свою точку в день я плачу примерно 40−45 белорусских рублей. Мой бизнес — это лишь дополнительный способ заработка, я уже пенсионерка. Сейчас кризис, но как-нибудь переживу. Рано или поздно все плохое заканчивается, поэтому не теряю оптимизма, — говорит Александра.



