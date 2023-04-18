«Стоимость российских решений ниже западных аналогов». Узнали, какие ИТ-продукты для бизнеса выходят на белорусский рынок

Источник материала: ProBusiness



Роман Мылицин. Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

Работать в условиях неопределенности белорусский бизнес уже привык. Однако, если есть возможность обеспечить надежность хотя бы в некоторых аспектах деятельности, компании предпочитают использовать такой шанс. Некоторые иностранные ИТ-вендоры ушли с белорусского рынка, другие перестали предоставлять обновления и поддержку своих решений. А ведь от бесперебойной работы софта зависят очень многие процессы в жизнедеятельности организаций.

Поговорили с руководителем отдела перспективных исследований ГК «Астра» Романом Мылицыным о том, какие решения разработчик выводит на белорусский рынок и как собирается гарантировать их надежную работу для нужд бизнеса.

«В Беларуси есть запрос на независимые от внешней конъюнктуры технические решения»



Роман Мылицин. Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

— ГК «Астра» — один из лидеров ИТ-сектора России и один из ведущих производителей программного обеспечения, включая защищенные операционные системы, средства визуализации, СУБД и др. Мы представлены на рынке с 2008 года и примерно с того момента ведем разработку флагманского продукта компании — операционной системы Astra Linux. Сейчас в штате более 1300 высококвалифицированных разработчиков и специалистов технической поддержки.

Но наши продукты не ограничиваются только операционной системой. Мы ведем работу по 14 продуктовым направлениям, включая системы виртуализации рабочих мест, средства резервного копирования, мобильные приложения и другое ПО.

Эти ИТ-решения востребованы компаниями и крупными предприятиями. Особенно сейчас, когда условия и внешняя конъюнктура меняются с высокой скоростью. Стабильность работы такого ПО является залогом надежности обеспечения бизнес-процессов компаний и, в результате, в целом существования их деятельности.



Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

Сейчас четко видно, что в Беларуси есть запрос на независимые от внешней конъюнктуры технические решения. Активный интерес к продуктам ГК «Астра» проявляют представители финансового сектора, здравоохранения, образования и энергетики, а также некоторые структуры государственного управления.

Преимущество наших продуктов заключается в повышенной степени безопасности информации благодаря встроенным средствам защиты. Кроме того, мы полностью исключаем вероятность прекращения обслуживания ввиду санкционных ограничений и гарантируем технологическую независимость ИТ-инфраструктур любого масштаба.

Высокая надежность и безопасность наших продуктов подтверждается успешно пройденными испытаниями в системах сертификации по требованиям регуляторов. В Беларуси мы уже получили сертификат, подтверждающий возможность применения нашего ПО в информационных системах любого класса, в том числе с данными, которые относятся к государственным секретам.

«Скоро откроем представительство в Беларуси»



Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

В ближайшее время мы планируем открыть представительство нашей компании в Беларуси для системной кооперации с местными партнерами. Мы понимаем, что даже если предложим заказчику ПО, которое полностью соответствует его потребностям, возникает задача синхронизировать продукт с имеющимися решениями.

Мы активно выстраиваем партнерские отношения с белорусскими коллегами, оказываем консалтинговые услуги и помогаем с эффективным внедрением наших продуктов на рынок Беларуси. Это нужно, чтобы продолжать успешно развивать комплексную экосистему, где заказчик сможет решить любые проблемы с помощью местных специалистов. В перспективе такая кооперация поможет выстроить полностью автономную экосистему, которая не будет зависеть от политической конъюнктуры. Это избавит бизнес от непредвиденных рисков.

«Для перехода на наш софт достаточно подготовить лишь 3−4 технических специалистов»



Роман Мылицин. Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

Важный аспект — обучение сотрудников. Людям необходимо рассказать и показать, как использовать функционал нового продукта. Кроме того, им нужно время, чтобы привыкнуть к новой визуальной подаче. Опыт показывает, что срок адаптации занимает от 6 до 12 месяцев, включая технические аспекты. При грамотном подходе процесс можно ускорить и уложиться в 2−4 месяца.

Чтобы помочь белорусским партнерам, мы планируем создать сеть образовательных центров, которые решат вопрос с обучением персонала. В России нам уже удалось выстроить структуру, в рамках которой успешно функционируют свыше 100 учебных центров. На данный момент в Беларуси есть договоренность с двумя образовательными организациями, которые в будущем станут авторизованными учебными центрами ГК «Астра». Это Международный центр образования Республиканского унитарного предприятия «Национальный центр обмена трафиком» («НЦОТ») и ООО «СофтЛайнБел». Их представители прошли обучение в нашей «Астра Академия» и получили статус сертифицированных преподавателей по операционной системе Аsta Linux. В ближайшее время планируется подписание соответствующих лицензионных договоров об открытии авторизованных учебных центров.



Роман Мылицин. Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

Наша модель обучения предполагает выбор из 20 различных учебных курсов для сотрудников любого профиля. Курсы будут доступны в формате очных занятий, вебинаров или видеоуроков в зависимости от потребностей заказчика. Практика показывает, что для крупного предприятия достаточно подготовить лишь 3−4 технических специалистов. В результате, после адаптации к нашему ПО, заказчик снизит затраты на программное обеспечение и техническую поддержку относительно западных аналогов, но при этом ничуть не потеряет в качестве.

Благодаря нашему опыту и высокому уровню экспертизы, мы способны адаптироваться под потребности заказчика. В нашем активе проекты разных масштабов как в России, так и в СНГ. В Беларуси один из главных партнеров компании — БелАЭС, где работает наша система автоматизированного пожарного управления, которая контролирует свыше 850 тысяч сигналов в секунду с датчиков систем пожаротушения. Также есть ряд соглашений с представителями государства и частного бизнеса. Сейчас партнеры находятся на этапе тестирования.



Роман Мылицин. Фото: Виктория Герасимова, probusiness.io

Мы заинтересованы в становлении независимой ИТ-экосистемы, которая избавит белорусский рынок от рисков политической турбулентности. Наши решения — реальная альтернатива западным вендорам, которая не уступает им в качестве. Чтобы добиться автономности мы планируем выстроить инфраструктуру, которая закроет любые потребности наших заказчиков в период адаптации. Это невозможно без участия белорусских коллег, поэтому мы готовы к сотрудничеству и реализации совместных инициатив.