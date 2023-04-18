Как онлайн-казино расширяет использует технологии, чтобы предлагать новые продукты для игроков

Источник материала: ProBusiness





Современные технологии постоянно меняют нашу жизнь — автоматизируя процессы, совершенствуя продукты и клиентский опыт. Бизнесу сегодня важно следить за технологическими новинками, чтобы верно выбирать оферы, которые точно будут интересны целевой аудитории.

Компании в сфере беттинга и гемблинга выступают одними из лидеров внедрения технологических новинок. Например, онлайн-казино FONBET.BY продолжает расширять линейку предложений для своих клиентов: на прошлой неделе на сайте казино появилось два новых раздела: ТВ-игры и LIVE-казино. Разобрались, в чем фишки новых продуктов

В отличие от слот-игр, где ключевым является момент удачи, ТВ-игры и live-казино – это отличный вариант для тех, кто скорее доверяет своей интуиции, а не только полагаются на удачу.

Что такое Live-казино

Live-казино – это современная версия классического казино, за исключением того, что весь игровой процесс проходит онлайн. А это значит, что можно не думать о дресс-коде и не делиться с присутствующими результатом.

Клиентов FONBET.BY ждут популярные игры с живыми дилерами: рулетка, кости, карточные игры. Любимый многими провайдер Pragmatic Play обещает игрокам атмосферу настоящего казино: живых дилеров, состязательный азарт и яркие эмоции. А доступность live-казино со своего девайса из любого удобного места позволяет окунуться в особую атмосферу казино в любой момент.

Преимуществом игр с живыми дилерами является возможность наблюдать за ходом игры с телефона или компьютера. Это дает пользователю возможность в реальном времени и видеть, как проходит игра. Ее проводит реальный человек.

В чем особенность ТВ-игр

ТВ-игры – это игры, которые также проходят в реальном времени. За ними можно наблюдать онлайн и делать ставки на исход: выпадение шаров определенного цвета, составление комбинации, сумма выпавших шаров и другие варианты.

Игры проходят очень быстро – 1-2 минуты, поэтому к игре можно присоединиться без долгого ожидания. Ставки в ТВ-играх – отличное решение для тех, кто хочет почувствовать азарт, но при этом не является стратегом, умеющим внимательно следить за игровым процессом и тщательно планировать каждый шаг. Это подходящий вариант, если вы не разбираетесь в спорте и не представляете, как можно спрогнозировать результат спортивного события, но тоже хотите делать ставки. На сайте FONBET.BY игроков ждут игры от всемирно известного провайдера BetGames.