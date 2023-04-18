Обход санкций и переориентация рынка? В Беларусь стали в разы чаще возить грузы из Казахстана и Китая

Источник материала: ProBusiness





За первые три месяца 2023 года резко увеличилось количество заявок на грузоперевозки из Беларуси — на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ставки подросли на 13%. Наиболее популярными направлениями стали Россия, Турция, Грузия и Азербайджан. Значительно больше стали возить в Узбекистан и Кыргызстан — здесь спрос увеличился почти в 5 раз, в Армению — в 3,5 раза, в Казахстан — в 2,5 раза. Но растут также импортные перевозки - сильнее всего из Казахстана и Китая. Такими данными поделилась с «Про бизнес» директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

«Самая реальная картина — по России, остальные страны — с оговорками»

— По объемам грузоперевозок лидирует маршрут «Беларусь — Россия». За три месяца этого года Биржей зафиксировано 41 тысяча заявок по этому направлению. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 65%.

Однако, если цифры по России отражают реальную картину на рынке, то показатели по остальным перечисленным выше странам следует воспринимать с оговоркой. Стремительный рост по азиатским направлениям действительно есть, и мы отмечали его весь прошлый год. Но здесь стоит учитывать, что частично такая динамика в начале 2023 года объясняется развитием самой площадки ATI.SU в этих странах, представительства Биржи открылись в Узбекистане, Кыргызстане, Армении. То есть все больше перевозчиков и грузоотправителей начали пользоваться Биржей для поиска партнеров.

Традиционное падение заявок на перевозки отмечается по всем европейским направлениям: Германия — минус 73%, Латвия — минус 78%, Польша — минус 85%, Литва — минус 87%.

В связи с постоянно растущим количеством ограничений на перевозки со странами Европы, у компаний возрастает потребность в поисках новых маршрутов. Это отмечают и сами перевозчики. В недавнем опросе пользователей Биржи, 17% респондентов указали, что из-за сложностей работы с Европой намерены переключаться на другие маршруты.

И в то же время мы наблюдаем, как на межправительственном уровне принимаются меры по упрощению условий работы с Россией, восточными странами. Именно на эти направления в большинстве случаев ориентируются перевозчики, как на самые перспективные.

Внутренние перевозки в Беларуси тоже подросли неплохо — на 140%. В то время как ставки показали снижение на 3%. Здесь стоит принять во внимание развитие платформы ATI.SU в стране. В данном случае, это не столько рост количества перевозок, сколько тот фактор, что компании стали чаще пользоваться Биржей для поиска партнеров.





Выросло количество импортных перевозок из Казахстана и Китая

Если говорить об импортных перевозках, то спрос в целом за январь-март, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос не сильно — на 11%. Однако некоторые направления выросли намного больше. К примеру, количество заявок на перевозки из России увеличилось на 11%, а вот из Казахстана — на 292%, из Китая — на 173%.

Причем и ставки тут тоже подросли. Это говорит о том, что спрос на этих направлениях действительно растет. Всплеск популярности китайского маршрута вполне закономерен — страна снимает ковидные ограничения и снова открывается для перевозок, в том числе для белорусских водителей. Популярность же Казахстана может объясняться тем, что эта страна не попала под европейские санкции, а значит может быть транзитной при их обходе.

Острая необходимость выстраивать новые схемы поставок по-прежнему актуальна. И именно азиатские направления остаются самыми перспективными для создания новых логистических цепочек. Об этом говорят и растущий товарооборот, и цифры статистики.