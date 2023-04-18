Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении закона о СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские депутаты рассмотрели изменения закона о СМИ. Проект документа прошел первое чтение в Палате представителей.

Новые полномочия появятся у Министерства информации. Если иностранные журналисты будут распространять ложную или деструктивную информацию, на их деятельность могут быть наложены санкции. Симметричные меры планируют принимать и в отношении редакций недружественных стран, которые блокируют у себя белорусские СМИ. Тот же принцип и в случае снятия запретов. Обновленный закон коснется также агрегаторов СМИ, которые аккумулируют новости из разных источников. Они не смогут распространять информацию, запрещенную в Беларуси, и ретранслировать видео телеканалов без государственной регистрации.

«Это не новые нормы, фактически они действуют и в российском информационном пространстве. Но мы сегодня должны в полном объеме обеспечивать национальные интересы. И это будет хорошим сигналом о готовности Беларуси защищать национальное информационное пространство и противодействовать тому, чтобы необъективная информация о нашей стране, о процессах, которые происходят в нашей стране, распространялась за пределами Беларуси», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич.

В Беларуси зарегистрировано 955 печатных СМИ, 189 телерадиовещательных и семь информационных агентств.