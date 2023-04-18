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Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении закона о СМИ
18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские депутаты рассмотрели изменения закона о СМИ. Проект документа прошел первое чтение в Палате представителей.
Новые полномочия появятся у Министерства информации. Если иностранные журналисты будут распространять ложную или деструктивную информацию, на их деятельность могут быть наложены санкции. Симметричные меры планируют принимать и в отношении редакций недружественных стран, которые блокируют у себя белорусские СМИ. Тот же принцип и в случае снятия запретов. Обновленный закон коснется также агрегаторов СМИ, которые аккумулируют новости из разных источников. Они не смогут распространять информацию, запрещенную в Беларуси, и ретранслировать видео телеканалов без государственной регистрации.
В Беларуси зарегистрировано 955 печатных СМИ, 189 телерадиовещательных и семь информационных агентств.
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В Беларуси зарегистрировано 955 печатных СМИ, 189 телерадиовещательных и 7 информационных агентств.
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