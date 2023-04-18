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Международный IT-форум ТИБО-2023 открылся в Минске

18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный IT-форум ТИБО-2023 открылся в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

От бесперебойной мобильной связи до электронной медицины. В Минске начался Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО. Компании из Беларуси и дружественных стран демонстрируют последние достижения в сфере цифровизации, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вместо маркера в этой умной руке может быть фреза, сварочный аппарат или краскопульт. Таких роботов называют манипуляторами. Их программируют под сотни действий. Проект – полностью отечественный. Белорусская компания создала его за год. Сегодня роборуки уже внедряют на производствах страны.

«Это может применяться на складах для упаковки посылок в интернет-магазине. Может применяться в каких-то гражданских целях, например, сервисный робот, выдающий какие-то заказы за прилавком, допустим, в кафе. Может использоваться в кинематографе, манипулировать камерой, например», – рассказал руководитель проектов научно-технического центра Константин Ермишин.

А в умной операционной в одной системе есть все данные о пациенте, видео с камеры врача и картинка с эндоскопа. Удаленно подключиться к операции может медик из любой точки мира.

«В дальнейшем эти записи используются для проведения постфактум анализа проведенной операции. Иногда при высокой интенсивности стираются какие-то важные моменты, или, например, в пациенте что-то забыли, либо на предмет выяснения врачебных ошибок. Например, в России, где медицина полностью страховая, клиника, не предоставив доказательства корректности проведенной операции, просто не получает от страховой компании оплату», – отметил соучредитель группы компаний по производству медицинского программного обеспечения Дмитрий Кубас.

Крупнейший проект Минсвязи – «Умный город». «Цифру» внедряют в работу аварийных служб, поликлиник, школ, кафе, правительства. Так, например, справки из госорганов можно заказать через интернет.

«Следующий этап развития – это проактивность. То есть услуги предвосхищают действия. Условно говоря, ребенок родился, сразу информация о новом человеке пошла в систему. Не надо родителям собирать справки и обращаться куда-то в другие госорганы», – рассказал министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

С разработками приехали и коллеги из России. Нижегородская область, например, представила десятки IT-решений.

«Мы в Нижнем Новгороде тоже проводим крупнейшую российскую конференцию в IT- это ЦИПР. Белорусская сторона будет также представлена на ЦИПРе. Нижний Новгород – это тоже IT-центр. В России мы являемся одним из трех ведущих IT-центров по количеству специалистов на душу населения», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году участие в ТИБО принимает рекордное количество проектов – более 250.



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Теги: Минск
 
 
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Компании из Беларуси и дружественных стран демонстрируют последние достижения в сфере цифровизации.
 
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