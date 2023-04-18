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Международный IT-форум ТИБО-2023 открылся в Минске
18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
От бесперебойной мобильной связи до электронной медицины. В Минске начался Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО. Компании из Беларуси и дружественных стран демонстрируют последние достижения в сфере цифровизации, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
А в умной операционной в одной системе есть все данные о пациенте, видео с камеры врача и картинка с эндоскопа. Удаленно подключиться к операции может медик из любой точки мира.
Крупнейший проект Минсвязи – «Умный город». «Цифру» внедряют в работу аварийных служб, поликлиник, школ, кафе, правительства. Так, например, справки из госорганов можно заказать через интернет.
«Мы в Нижнем Новгороде тоже проводим крупнейшую российскую конференцию в IT- это ЦИПР. Белорусская сторона будет также представлена на ЦИПРе. Нижний Новгород – это тоже IT-центр. В России мы являемся одним из трех ведущих IT-центров по количеству специалистов на душу населения», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Компании из Беларуси и дружественных стран демонстрируют последние достижения в сфере цифровизации.
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