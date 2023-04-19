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Международная встреча Клуба Про бизнес: впервые в Минске, 28 апреля
19.04.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стратегия во времена изменений и умение выстраивать взаимоотношения: ключевые факторы устойчивости и роста. Эти темы станут повесткой дня большой Международной встречи
28 апреля впервые в Минске мы собираем участников Клуба и гостей из 3-х стран. На сцене выступают Святослав Бирюлин, Словения (автор бизнес-бестселлеров, член советов директоров ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT), и Mr. Нетворкинг Дмитрий Рожков, Беларусь (предприниматель, автор первого в Беларуси курса по нетворкингу, автор концепции Friendbuilding).
Специальные гости встречи: предприниматели из бизнес-союза «ЛАВА», Нижний Новгород. Вот все подробности.
Встреча состоится в большом зале столичного отеля «Ренессанс», 28 апреля. Регистрация начинается в 18−20.
⇒ Что писал «Про бизнес» о Святославе Бирюлине: цитаты из книг и интервью с топ-персоной
После выступления, в 20−10 состоится мастер-класс Дмитрия Рожкова:
⇒ Что писал «Про бизнес» о Дмитрие Рожкове: читайте,
В 21−20 начнется нетворкинг, с участием специальных гостей Клуба: из Нижнего Новгорода к нам приезжают предприниматели из бизнес-союза «ЛАВА»
До 23-00 вас ждет фуршет и неформальная часть
Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
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Генеральный партнер Клуба-2023:
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Ждем вас 28 апреля!
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Стратегия во времена изменений и умение выстраивать взаимоотношения: ключевые факторы устойчивости и роста. Эти темы станут повесткой дня большой Международной...
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