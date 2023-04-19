Международная встреча Клуба Про бизнес: впервые в Минске, 28 апреля

Источник материала: ProBusiness



Коллаж: probusiness.io

Стратегия во времена изменений и умение выстраивать взаимоотношения: ключевые факторы устойчивости и роста. Эти темы станут повесткой дня большой Международной встречи Клуба Про бизнес .

28 апреля впервые в Минске мы собираем участников Клуба и гостей из 3-х стран. На сцене выступают Святослав Бирюлин, Словения (автор бизнес-бестселлеров, член советов директоров ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT), и Mr. Нетворкинг Дмитрий Рожков, Беларусь (предприниматель, автор первого в Беларуси курса по нетворкингу, автор концепции Friendbuilding).

Специальные гости встречи: предприниматели из бизнес-союза «ЛАВА», Нижний Новгород. Вот все подробности.

Встреча состоится в большом зале столичного отеля «Ренессанс», 28 апреля. Регистрация начинается в 18−20.



Праздничный вечер стартует в 19−00. Открывает его Святослав Бирюлин с темой: «Желтая и красная стратегии: как развивать бизнес в 2023—2024»



Святослав Бирюлин. Фото из личного архива

Классический стратегический канон и планирование: что не так?

Налаживаем стратегический цикл: «красная» и «желтая» стратегии для мира после VUCА и для будущего

Разбор кейсов компаний. Вопросы и ответы

Святослав Бирюлин: Опыт в советах директоров с 2012: председатель совета директоров ТС «ТехноНИКОЛЬ», независимый директор «ТД Ярмарка» (бренды Yelli и Bravolli), председатель совета директоров «Кореяна» и пр.

Общий стаж руководства производственными и торговыми предприятиями — 26 лет. Управление компаниями с оборотом $ 150+ млн, числом сотрудников до 3600. Реализация стратегических проектов в России, Украине, Казахстане, Словении, ОАЭ, Италии и др.

Эксперт бизнес-школы LEAD IT по стратегии. Автор бизнес-бестселлеров, автор Forbes.

⇒ Что писал «Про бизнес» о Святославе Бирюлине: цитаты из книг и интервью с топ-персоной читайте здесь .

После выступления, в 20−10 состоится мастер-класс Дмитрия Рожкова:



Дмитрий Рожков. Фото: probusiness.io

Что такое нетворкинг и как с его помощью быстрее развиваться в жизни и карьере?

Аудит вашего окружения

Тест по нетворкингу. Определяем ваш уровень коммуникаций.

Правила и инструменты эффективных знакомств. Вопросы-ответы

Дмитрий Рожков: Mr. Нетворкинг, предприниматель

Автор первого в Беларуси курса по нетворкингу, автор концепции Friendbuilding

Спикер крупных деловых конференций

⇒ Что писал «Про бизнес» о Дмитрие Рожкове: читайте, как получить максимум пользы для бизнеса от общения на ивентах .

В 21−20 начнется нетворкинг, с участием специальных гостей Клуба: из Нижнего Новгорода к нам приезжают предприниматели из бизнес-союза «ЛАВА»

До 23-00 вас ждет фуршет и неформальная часть



Фото: probusness.io

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:





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