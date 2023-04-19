Тепличная столица: в белорусском Ивье созрел урожай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Ивье строят необычно большие теплицы – около тридцати метров в длину. Считается, что любовь к огородничеству белорусам привили татары. Они стали расселяться здесь около 600 лет назад. Местные традицию переняли. Теперь Ивье называют тепличной столицей Беларуси, передает «МИР 24».

Выращено с любовью – это определенно про зелень и овощи из теплиц семьи Рафалович. 18 лет в браке и столько же в фермерском деле. В этом году первую редиску посеяли в середине февраля – на День влюбленных. И погода не подвела.

«Мы решили немножко рискнуть – посеять заранее. И не прогадали. Получилось вырастить. Ничего не померзло. Уже и продан первый урожай, который мы посеяли в феврале. Подрастает следующий урожай, который сеяли в марте. И еще заново сеем. Убрали лук и сеем обратно редиску. А потом помидоры будем сюда всаживать», – рассказали фермеры Александр и Наталья Рафалович.

Наталья и Александр переняли от родителей и искусство огородничества, и трудолюбие. Рабочий день в семье начинается в шесть утра, а заканчивается ближе к полуночи. И так с февраля по ноябрь. На зиму нужно посадить лук, а затем подлатать теплицы и подготовить почву к следующему сезону.

«Пошла востребованность на нашу продукцию. Поэтому люди все больше и больше занимаются. Потому что можно продать ее за хорошие деньги. Нас уже все знают. В Минск возим продавать свою продукцию. Все знают, что в Ивье и томат хороший, и редиска хорошая. Поэтому спрос есть на нашу продукцию», – рассказал фермер Александр Рафалович.

Фамилия Рафалович в Ивье распространенная. Здесь уже шесть веков живет самая большая татарская диаспора в Беларуси. Считается, что именно этот народ привил местным любовь к огородничеству. В Ивье большой частный сектор. Десятки теплиц видно с дороги. И каждая – несколько десятков метров.

Агроном Антон Белоголов выращивает зелень и овощи уже 30 лет. Раньше продавал в Минск оптом, сейчас меньше, все-таки пенсионер. А работа эта не из легких. Хоть в теплице и автоматический полив, но отапливать приходиться печкой.

«Ночью дрова подкидываю, огурец немного прогреваю. Утром как проснулся, так и все. Вышел, что-нибудь делаешь. Жена завтрак готовит. Позвала. Опять пошло. И весь день так проходит. Так что никакой личной жизни», – поделился агроном Антон Белоголов.

Рассаду помидоров скоро можно будет высаживать в грунт. Рядом растут и огурцы. Но ставку Антон Белоголов все же делает на томаты.



«Огурец – да, можно выгодно сажать. Но с огурцом очень много работы. А помидоры можно недельку пропустить. Сложно потом справиться, но возможно, а с огурцом сложнее», – рассказал агроном Антон Белоголов.