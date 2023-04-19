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Тепличная столица: в белорусском Ивье созрел урожай
19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Ивье строят необычно большие теплицы – около тридцати метров в длину. Считается, что любовь к огородничеству белорусам привили татары. Они стали расселяться здесь около 600 лет назад. Местные традицию переняли. Теперь Ивье называют тепличной столицей Беларуси, передает «МИР 24».
Выращено с любовью – это определенно про зелень и овощи из теплиц семьи Рафалович. 18 лет в браке и столько же в фермерском деле. В этом году первую редиску посеяли в середине февраля – на День влюбленных. И погода не подвела.
Наталья и Александр переняли от родителей и искусство огородничества, и трудолюбие. Рабочий день в семье начинается в шесть утра, а заканчивается ближе к полуночи. И так с февраля по ноябрь. На зиму нужно посадить лук, а затем подлатать теплицы и подготовить почву к следующему сезону.
Фамилия Рафалович в Ивье распространенная. Здесь уже шесть веков живет самая большая татарская диаспора в Беларуси. Считается, что именно этот народ привил местным любовь к огородничеству. В Ивье большой частный сектор. Десятки теплиц видно с дороги. И каждая – несколько десятков метров.
Агроном Антон Белоголов выращивает зелень и овощи уже 30 лет. Раньше продавал в Минск оптом, сейчас меньше, все-таки пенсионер. А работа эта не из легких. Хоть в теплице и автоматический полив, но отапливать приходиться печкой.
Рассаду помидоров скоро можно будет высаживать в грунт. Рядом растут и огурцы. Но ставку Антон Белоголов все же делает на томаты.
В августе в Ивье пройдет традиционный
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Считается, что любовь к огородничеству белорусам привили татары. Они стали расселяться здесь около 600 лет назад.
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