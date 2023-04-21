Минский технопарк расширится за счет предприятий, нацеленных на импортозамещение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Площади должны использоваться эффективно. Об этом заявила председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она оценила, как развивается Минский городской технопарк , передает «МИР 24».

Акцент сделают на компании, занимающиеся импортозамещением. Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Его резиденты занимаются проектами в энергосбережении, станко- и машиностроении, микроэлектронике, медоборудовании и других сферах.

«В основном это будут те технологии и производства, которые можно размещать на такой территории, которая находится практически в центре города. Это будут экологически безопасные производства. Мы думаем и дальше в Минске работать и на других территориях, которые неэффективно используются, потому что мы видим, что желающих открыть производство в технопарке много, так как есть преференции по налогообложению и поставкам оборудования», – заявила председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Новые территории технопарка появятся на месте цехов «Мотовелозавода». Предприятие уже два года находится в стадии перезагрузки, работает над расширением продукции и импортозамещением комплектующих. Один из комплексов завода реконструируют.