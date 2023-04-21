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Минский технопарк расширится за счет предприятий, нацеленных на импортозамещение
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Площади должны использоваться эффективно. Об этом заявила председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она оценила, как развивается
Акцент сделают на компании, занимающиеся импортозамещением. Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Его резиденты занимаются проектами в энергосбережении, станко- и машиностроении, микроэлектронике, медоборудовании и других сферах.
Новые территории технопарка появятся на месте цехов «Мотовелозавода». Предприятие уже два года находится в стадии перезагрузки, работает над расширением продукции и импортозамещением комплектующих. Один из комплексов завода реконструируют.
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Председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила, что площади технопарка должны использоваться эффективно.
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