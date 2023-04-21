ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минский технопарк расширится за счет предприятий, нацеленных на импортозамещение

21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский технопарк расширится за счет предприятий, нацеленных на импортозамещение
 Фото: МТРК «МИР»

Площади должны использоваться эффективно. Об этом заявила председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она оценила, как развивается Минский городской технопарк, передает «МИР 24».

Акцент сделают на компании, занимающиеся импортозамещением. Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Его резиденты занимаются проектами в энергосбережении, станко- и машиностроении, микроэлектронике, медоборудовании и других сферах.

«В основном это будут те технологии и производства, которые можно размещать на такой территории, которая находится практически в центре города. Это будут экологически безопасные производства. Мы думаем и дальше в Минске работать и на других территориях, которые неэффективно используются, потому что мы видим, что желающих открыть производство в технопарке много, так как есть преференции по налогообложению и поставкам оборудования», – заявила председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Новые территории технопарка появятся на месте цехов «Мотовелозавода». Предприятие уже два года находится в стадии перезагрузки, работает над расширением продукции и импортозамещением комплектующих. Один из комплексов завода реконструируют.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила, что площади технопарка должны использоваться эффективно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика