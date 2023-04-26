Чернобыль. Долгое эхо взрыва

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На устранения последствий аварии на ЧАЭС были брошены лучшие умы страны: физики, химики, инженеры, медики. Однако никто тогда не понимал, как произошедшая катастрофа повлияет на здоровье людей. Прогнозы специалистов были осторожными, но даже они пугали. Радиационная разведка местности выдавала страшные цифры, людей автобусами вывозили с пораженных территорий, а параллельно с этим в Москве начали вести статистику и создали Союзный распределительный регистр, благодаря которому удалось получить точные данные о количестве пострадавших. Как сегодня ученые и медики обеспечивают безопасность проживания и чистоту продуктов на зараженных территориях, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж» :