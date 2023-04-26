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Чернобыль. Долгое эхо взрыва

26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чернобыль. Долгое эхо взрыва
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

На устранения последствий аварии на ЧАЭС были брошены лучшие умы страны: физики, химики, инженеры, медики. Однако никто тогда не понимал, как произошедшая катастрофа повлияет на здоровье людей. Прогнозы специалистов были осторожными, но даже они пугали. Радиационная разведка местности выдавала страшные цифры, людей автобусами вывозили с пораженных территорий, а параллельно с этим в Москве начали вести статистику и создали Союзный распределительный регистр, благодаря которому удалось получить точные данные о количестве пострадавших. Как сегодня ученые и медики обеспечивают безопасность проживания и чистоту продуктов на зараженных территориях, узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж»:

  • Куда сильнее всего ударила радиация и почему худшие ожидания по онкологическим заболеваниям не подтвердились?
  • Как строились современные медицинские центры и какие уникальные операции там проводят?
  • Как авария на Чернобыльской АЭС повлияла на здоровье тех, кто родился после трагедии, и как специалисты следят за здоровьем проживающих на загрязненной территории?
  • Какие препараты и пищевые добавки разрабатывают в Институте радиобиологии НАН Беларуси и как удается получать чистые продукты из зон загрязнения?


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Куда сильнее всего ударила радиация и как авария на ЧАЭС повлияла на здоровье людей, смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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