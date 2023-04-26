О чем пишут мировые СМИ: крушение лунного модуля и новая работа Джасинды Ардерн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спускаемый аппарат Hakuto-R Mission 1, скорее всего, разбился при попытке сесть на лунную поверхность. Японский стартап ispace inc потерял связь со своим аппаратом и не смог ее восстановить, сообщает France 24 . Представители ispace заявили, что проведут расследование причин крушения. Тем не менее аппарат успел выполнить восемь из 10 поставленных перед ним задач. Ученые получили ценную информацию для следующей попытки посадки в 2024 году. Это вторая неудача частных космических полетов за неделю: ранее ракета SpaceX Starship взорвалась через несколько минут после взлета со стартовой площадки.

Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заняла три должности в Гарвардском университете. Ее деятельность будет посвящена таким темам, как лидерство, государственное управление и онлайн-экстремизм, сообщает The Guardian . Ардерн стала стипендиатом Центра общественного лидерства Школы Кеннеди и Центра интернета и общества имени Беркмана Кляйна, базирующемся на Гарвардской школе права. Также она присоединится к программе Angelopoulos Global Public Leaders Fellow. Бывший премьер-министр отметила, что планирует «немного выступать, преподавать и учиться».

В Министерстве культуры и спорта Казахстана представили проект крупнейшего в стране музея под открытым небом. Его строят в окрестностях Астаны, сообщает «Казахстанская правда» . Музейный комплекс «Бозок» займет 412 га. В настоящее время началось строительство входных порталов, которые представляют собой крепостные стены высотой около семи метров. Главная цель создания музея – демонстрация достижений степной цивилизации. Он будет включать реконструированные объекты от эпохи энеолита до Средневековья.

Кыргызстан присоединится к акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля. Акция состоится на 27 площадках в шести областях, а также в Бишкеке и Оше, сообщает 24.kg . В 2023 году акция пройдет в пятый раз. Для участников подготовят 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны и участию в ней Кыргызской ССР. В составлении вопросов региональной тематики участвовали историки и активисты из 18 стран, в том числе из Кыргызстана.