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О чем пишут мировые СМИ: крушение лунного модуля и новая работа Джасинды Ардерн
26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спускаемый аппарат Hakuto-R Mission 1, скорее всего, разбился при попытке сесть на лунную поверхность. Японский стартап ispace inc потерял связь со своим аппаратом и не смог ее восстановить, сообщает
Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заняла три должности в Гарвардском университете. Ее деятельность будет посвящена таким темам, как лидерство, государственное управление и онлайн-экстремизм, сообщает
В Министерстве культуры и спорта Казахстана представили проект крупнейшего в стране музея под открытым небом. Его строят в окрестностях Астаны, сообщает
Кыргызстан присоединится к акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля. Акция состоится на 27 площадках в шести областях, а также в Бишкеке и Оше, сообщает
В НАН Беларуси пройдет международная научная конференция, посвященная русскому языку. Мероприятие состоится 27 апреля, сообщает
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Лунный модуль частного японского стартапа не смог совершить удачную посадку на Луну. Бывший премьер-министр Новой Зеландии отправится в Гарвард.
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