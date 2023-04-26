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О чем пишут мировые СМИ: крушение лунного модуля и новая работа Джасинды Ардерн

26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спускаемый аппарат Hakuto-R Mission 1, скорее всего, разбился при попытке сесть на лунную поверхность. Японский стартап ispace inc потерял связь со своим аппаратом и не смог ее восстановить, сообщает France 24. Представители ispace заявили, что проведут расследование причин крушения. Тем не менее аппарат успел выполнить восемь из 10 поставленных перед ним задач. Ученые получили ценную информацию для следующей попытки посадки в 2024 году. Это вторая неудача частных космических полетов за неделю: ранее ракета SpaceX Starship взорвалась через несколько минут после взлета со стартовой площадки.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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