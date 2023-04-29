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К майским праздникам в Беларуси запустят 250 дополнительных поездов по стране и в Россию

29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К майским праздникам в Беларуси запустят 250 дополнительных поездов по стране и в Россию
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

К майским праздникам белорусская железная дорога запустит 250 дополнительных поездов. Они будут курсировать внутри страны и за рубеж, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

К праздничным выходным поток пассажиров железной дороги традиционно увеличится. Дополнительные поезда внутри страны объединят Минск с крупными городами внутри страны. Прежде всего, это областные центры. По этим направлениям будут работать 190 дополнительных составов.

»Все поезда, которые мы назначаем в пределах Республики Беларусь, они проходят по основным пассажирообразующим направлениям. Все сделано для того, чтобы человек мог в удобное для него время посетить родных и близких и провести выходные на достаточно хорошем и удобном для себя уровне», – пояснил первый заместитель начальника белорусской службы железной дороги Константин Бояр.

Станет легче попасть и в российские города. За рубеж белорусов повезут 60 дополнительных составов по самым популярным маршрутам.

Посетить российскую столицу белорусы смогут по маршрутам Минск-Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва. А попасть в Санкт-Петербург из Минска, Пинска и Смоленска. Такие поезда продолжат курсировать до 10 мая.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Посетить российскую столицу белорусы смогут по маршрутам Минск-Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва, а попасть в Санкт-Петербург из Минска, Пинска и Смоленска.
 
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