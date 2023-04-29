К майским праздникам в Беларуси запустят 250 дополнительных поездов по стране и в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К майским праздникам белорусская железная дорога запустит 250 дополнительных поездов. Они будут курсировать внутри страны и за рубеж, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



К праздничным выходным поток пассажиров железной дороги традиционно увеличится. Дополнительные поезда внутри страны объединят Минск с крупными городами внутри страны. Прежде всего, это областные центры. По этим направлениям будут работать 190 дополнительных составов.