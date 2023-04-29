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К майским праздникам в Беларуси запустят 250 дополнительных поездов по стране и в Россию
29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К майским праздникам белорусская железная дорога запустит 250 дополнительных поездов. Они будут курсировать внутри страны и за рубеж, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Станет легче попасть и в российские города. За рубеж белорусов повезут 60 дополнительных составов по самым популярным маршрутам.
Посетить российскую столицу белорусы смогут по маршрутам Минск-Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва. А попасть в Санкт-Петербург из Минска, Пинска и Смоленска. Такие поезда продолжат курсировать до 10 мая.
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Посетить российскую столицу белорусы смогут по маршрутам Минск-Москва, Брест-Москва, Полоцк-Москва, а попасть в Санкт-Петербург из Минска, Пинска и Смоленска.
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