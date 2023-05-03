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Частицу Вечного огня привезли из Москвы в Брестскую крепость
03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Брестскую крепость доставили частицу Вечного огня с Поклонной горы Москвы. Ее привезли участники автопробега, передает «МИР 24».
«Здесь тяжело находиться. Потому что слишком много скорби по тем людям, которые здесь захоронены и защищали это все. Потому что лично для нас, нашей семьи, история того, что было, мы к ней неравнодушно относимся. И пытаемся своим детям передать», – сказал мужчина, который вместе с женой и детьми посетил мероприятие.
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Храниться переданный символ памяти будет в музее обороны Брестской крепости.
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