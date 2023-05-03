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Частицу Вечного огня привезли из Москвы в Брестскую крепость

03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Брестскую крепость доставили частицу Вечного огня с Поклонной горы Москвы. Ее привезли участники автопробега, передает «МИР 24».

Акция международная, она посвящена 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Храниться переданный символ памяти будет в музее обороны Брестской крепости. Она одной из первых приняла на себя удар фашистов. Сегодня в память о погибших на площади Церемониалов мемориального комплекса возложили венки и цветы.

«Мы давно хотели в Брест. К сожалению, это не близкое расстояние. Для большой колонны это тяжёлое расстояние. Но мы его преодолели», – сообщил руководитель российского общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев.

«Здесь тяжело находиться. Потому что слишком много скорби по тем людям, которые здесь захоронены и защищали это все. Потому что лично для нас, нашей семьи, история того, что было, мы к ней неравнодушно относимся. И пытаемся своим детям передать», – сказал мужчина, который вместе с женой и детьми посетил мероприятие.

Кроме Москвы, Минска, Бреста и Гродно в маршруте есть небольшие населенные пункты с братскими могилами и сожженные оккупантами деревни.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Храниться переданный символ памяти будет в музее обороны Брестской крепости.
 
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