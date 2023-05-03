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КГБ Беларуси ужесточит контрразведывательный режим
03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать
Президент обсудил с руководством силового блока обстановку вокруг и внутри страны. Глава государства отметил, что вблизи границ происходят провокации, а НАТО наращивает военный потенциал. Лукашенко поставил задачу не допустить на территорию Беларуси диверсантов. В этом году правоохранители уже пресекли несколько попыток террористических актов. Контрразведывательный режим будет усилен, заявили в КГБ. Ведомство прогнозирует обострение обстановки.
Глава КГБ сообщил, что в ближайшее время комитет обнародует новые результаты своей работы.
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Глава республики Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность на белорусской границе.
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