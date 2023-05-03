КГБ Беларуси ужесточит контрразведывательный режим

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать меры по охране границы республики , передает «МИР 24».

Президент обсудил с руководством силового блока обстановку вокруг и внутри страны. Глава государства отметил, что вблизи границ происходят провокации, а НАТО наращивает военный потенциал. Лукашенко поставил задачу не допустить на территорию Беларуси диверсантов. В этом году правоохранители уже пресекли несколько попыток террористических актов. Контрразведывательный режим будет усилен, заявили в КГБ. Ведомство прогнозирует обострение обстановки.

«Не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории», – сообщил председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель.

Глава КГБ сообщил, что в ближайшее время комитет обнародует новые результаты своей работы.