«Что могут оптимизировать нейросети, если у нас половина бизнеса ведет учет на бумаге?». Эксперт ответил на вопросы ChatGPT о том, как ИИ изменит бизнес-аналитику

Источник материала: ProBusiness



Денис Денисов. Фото из личного архива героя.

«Искусственному интеллекту самое место среди четырех важнейших вех в истории цифровых технологий», — так в недавнем интервью Forbes рассуждал о будущем основатель Microsoft Билл Гейтс. Бурный прогресс не обходит стороной и мир бизнеса, где возможности ИИ давно находят активное применение и открывают новые горизонты. Месяц назад мы уже рассказывали , какие AI-сервисы можно внедрить в любой бизнес прямо сейчас. В этот раз «Про бизнес» использовал возможности ChatGPT и пообщался с основателем экспертной группы Octopance Денисом Денисовым, чтобы узнать, как ИИ будет применяться в бизнес-аналитике будущего и сможет ли он заменить человека.

Примечание: в ходе интервью корреспондент озвучивал вопросы, которые были сгенерированы нейросетью ChatGPT по запросу «напиши вопросы эксперту для интервью о том, как ты изменишь бизнес-аналитику».









«Хочешь продавать — подключай профессиональных контентщиков, а ИИ пока только для хайпа»

ChatGPT:

— Как вы считаете, какую роль будет играть искусственный интеллект в бизнес-аналитике в ближайшие годы?

— Искусственный интеллект в целом — очень широкое понятие, которое не все люди могут корректно применять. Есть машинное обучение, нейронные сети, когнитивные вычисления, а есть просто программное обеспечение, которое может выполнять определенные функции, но никак не относится к ИИ. Просто сейчас эта индустрия в тренде, поэтому искусственным интеллектом принято называть вообще все, что способно решать рутинные задачи на уровне человека. Таких задач много, они есть везде, но раздувать романтизм вокруг таких сервисов и сравнивать их с человеческим мышлением — большое заблуждение. Обычно создатели просто пытаются красиво упаковать свой продукт, следуя законам хайпа.

Вот если на основе обработки огромного количества данных и сопоставления текущей ситуации система будет видеть отклонения и давать предварительные прогнозы, тогда это можно назвать чем-то близким к ИИ. Например, компания Netflix с помощью такой технологии определяла как нужно снимать сериал «Карточный домик», используя данные из отзывов об актерах, режиссерах и других аспектах кинопроизводства. Это решение показало высокую эффективность, потому что компьютер смог точно попасть в предпочтения людей.





ChatGPT:

— Какие преимущества может получить компания, применяя искусственный интеллект в бизнес-аналитике?

— В моем понимании задача бизнес-аналитика — на основе данных и собственного опыта находить слабые места в бизнесе, прорабатывать их и улучшать процессы. В этой работе ИИ со временем, однозначно, будет играть все большую роль. Он незаменимый помощник при обработке big data. С его помощью получится быстрее и точнее выявлять тренды, лучше понимать потребности клиентов. Есть большой потенциал для прогнозных моделей, поэтому процесс принятия решений станет легче.

Если принимать решение об использовании ИИ в своем бизнесе, нужно сначала ответить на вопрос: «А какая цель должна быть достигнута?» Если это нужно ради хайпа, то можно использовать любой трендовый сервис. Сгенерировать изображение в Midjourney или накидать контента в статьи с помощью всем известного ChatGPT. Например, у вас есть сайт и на нем раздел блога для SEO-продвижения. Очевидный вопрос, зачем мне переплачивать, если уже можно сгенерировать приемлемый текст и не тратить время. Но в будущем за это можно будет отхватить. В любой момент Google может посчитать этот материал контентом низкого качества и обрушить рейт сайта. Уже появилось много инструментов, которые с 97-процентной точностью могут сказать, написан ли текст с помощью ИИ. Это игра в очень недолгосрочную перспективу, поэтому если задача — что-то продать, то лучше подключать креативных людей, профессиональных контентщиков.





«ИИ уже помогает мне определить финансовую эффективность врачей, но потенциал в бизнесе куда шире»

ChatGPT:

— Какие секторы бизнеса могут получить наибольшую выгоду от применения искусственного интеллекта в бизнес-аналитике?

— Думаю, что больше всего технологии ИИ будут востребованы в сфере финансов, ретейла, медицины и логистики, хотя список этим не ограничивается. Теперь бизнесу вовсе не обязательно работать с большими объемами данных, чтобы применять новые инструменты. Все стало общедоступным, даже если речь идет о технологиях для малого и среднего бизнеса. Например, я активно работаю с медучреждениями и с помощью ИИ могу оценивать финансовую эффективность некоторых врачей. Для этого анализируются разные метрики: количество пациентов, повторные записи на прием, средняя продолжительность приема и так далее. Если среди пациентов на врача меньший спрос, процент повторных обращений ниже остальных по направлению, а консультация длится слишком мало времени, то система может сделать вывод, что врач, возможно, плохо общается с пациентом, а это негативно влияет на развитие клиники. Также можно собрать и обобщить все имеющиеся отзывы, чтобы выделить сильные и слабые стороны врача. Может, он вовсе не внушает доверия в ходе приема. Выходя за рамки Интернета, люди не будут рекомендовать этого врача родственникам или близким, хотя такая реклама самая надежная и она напрямую влияет на развитие бренда.





В медицине уже достаточно много сервисов, которые помогают врачу назначить правильное лечение с учетом истории болезни пациента и результатов его анализов. Таким образом ИИ помогает медицинским специалистам ничего не упустить. Но важно отметить, что опыт врача не заменит никакая система, она лишь поможет ему оптимизировать затраты рабочего времени, поэтому я не хочу называть конкретные сервисы, чтобы люди не полагались на сырые технологии.

«ИИ не заменит человека, потому что не сможет определить контекст»

ChatGPT:

— Какие вызовы могут возникнуть при использовании искусственного интеллекта и как их преодолеть?

— Технологии пока не дозрели для широкого применения, но все быстро развивается. Основные проблема — неадекватное понимание контекста, которое приводит к ошибкам при обработке запроса и неправильному результату. Еще один аспект — недостаточное количество данных. Буквально каждый день приходят новости о том, что ChatGPT вырос в сотни раз по объему обработанной информации. Думаю, что через год мы будем иметь совершенно иную картину. Еще одна причина негатива — сомнительная перспектива с точки зрения безопасности. Уже известны случаи, когда мошенники использовали ИИ для автообзвонов. Люди порой даже не понимали, что говорят с компьютером. К тому же данные, обработанные ИИ, могут быть взломаны. Однозначно этой индустрии нужна надежная регуляция, иначе нас ждут сомнительные перспективы.

Если говорить об использовании ИИ в реалиях белорусского предпринимательства, то нужно понимать, что у нас цифровизация бизнеса еще не очень высокого уровня. В мире появляется новая крутая технология, ее можно использовать, но что ты можешь оптимизировать, если учет бизнес-процессов идет в Excel или вообще на бумаге? Зачем здесь искусственный интеллект? Из-за этого наши бизнес-аналитики порой могут заниматься совсем другой работой — переводом бумажного учета в цифровой. Когда речь идет о поэтапном развитии бизнеса, то нельзя перепрыгивать, сначала необходимо оцифровать бизнес-процессы.





СhatGPT:

— Как изменится роль аналитика в компании с внедрением искусственного интеллекта в бизнес-аналитику?

— Я считаю, что ИИ сможет заменить человека только когда речь идет о выполнении монотонных и рутинных задач. Настоящий креатив работает только в моменте, когда вокруг складывается определенный контекст. Никакой искусственный интеллект в ближайшей время не способен справиться с этой задачей. ИИ никогда не заменит тех же бизнес-аналитиков, а он наоборот сделает этих специалистов более редкими и высокооплачиваемыми, потому что к профессии добавятся новые требования. С ИИ работа аналитиков станет более точной и эффективной, но машина не сможет превзойти их в понимании контекста бизнес-процессов. Например, у предпринимателей из Беларуси голова болит иначе, чем у предпринимателей из России или Польши, потому что у каждого разная ситуация и разные проблемы.





«Мнение» ChatGPT о его будущей роли в бизнес-аналитике:

— Как искусственный интеллект, я могу обрабатывать и анализировать большие объемы данных и помогать бизнесу принимать обоснованные решения. Вот несколько конкретных способов, где я могу быть полезен:

1. Анализ данных. Я могу проанализировать данные о продажах, клиентах, производительности или любых других данных, которые могут помочь бизнесу принимать более обоснованные решения.

​​



Нейросеть в роли бизнес-аналитика. Изображение для статьи сгенерировано сервисом Kardinsky 2.1, правообладатель ПАО «Сбербанк».

2. Прогнозирование. Я могу использовать алгоритмы машинного обучения для прогнозирования продаж, спроса, цен и других ключевых переменных, что может помочь бизнесу принимать решения на основе будущих тенденций.

3. Анализ конкурентов. Я могу помочь бизнесу анализировать конкурентов, используя данные из открытых источников, чтобы определить их сильные и слабые стороны и принять меры для улучшения позиции своего бизнеса.

4. Анализ рынка. Я могу помочь бизнесу анализировать рынок, используя данные от третьих сторон, и определить потенциальные возможности для роста или новые направления развития.

5. Автоматизация. Я могу помочь бизнесу автоматизировать процессы, чтобы улучшить эффективность и сократить издержки.



Нейросеть в роли предпринимателя. Изображение для статьи сгенерировано сервисом Kardinsky 2.1, правообладатель ПАО «Сбербанк».

Я не могу полностью заменить работу бизнес-аналитика. Он не только собирает и анализирует данные, но и устанавливает контекст и цели исследования, формулирует вопросы, определяет гипотезы, проводит интервью с заинтересованными сторонами и принимает решения, основанные на совокупности данных. Иногда эти решения могут быть неочевидными без контекстуальной информации, поэтому я не могу заменить работу человека.