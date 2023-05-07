Соболенко победила первую ракетку мира Швентек в финале турнира в Мадриде

Призовой фонд турнира в Мадриде превышал 7,7 миллиона евро. За победу 25-летняя Соболенко получит 1,1 миллиона евро и тысячу рейтинговых очков.

Для Соболенко этот титул стал 13-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде и третьим в нынешнем сезоне. Главными достижениями белоруски в 2023 году стали победы на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Аделаиде.