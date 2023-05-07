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Соболенко победила первую ракетку мира Швентек в финале турнира в Мадриде
07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла первое место в турнире категории WTA 1000, который прошел в Испании. В финале она одержала верх над первой ракеткой мира полькой Игой Швентек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Призовой фонд турнира в Мадриде превышал 7,7 миллиона евро. За победу 25-летняя Соболенко получит 1,1 миллиона евро и тысячу рейтинговых очков.
Для Соболенко этот титул стал 13-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде и третьим в нынешнем сезоне. Главными достижениями белоруски в 2023 году стали победы на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Аделаиде.
Ранее на турнире в Мадриде 16-летння российская теннисистка
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Теннисистка из Беларуси получит за победу 1,1 миллиона евро и тысячу рейтинговых очков.
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