Как встретили День Победы жители Минска в 1945 году: обзор прессы того времени

«Обращение верховного главнокомандующего к товарищам», «Победа» и «Народное ликование». С такими заголовками 9 мая вышла старейшая газета страны «Звязда». Снимков того дня на страницах всего несколько – фотоаппараты были редкостью. Зато корреспонденты успели поговорить с десятками минчан.

«Подчеркивалось, что белорусский народ внес важный вклад в эту победу, многочисленные комментарии вчерашних фронтовиков, подпольщиков, партизан, артистов, ученых, которые были в эвакуации или в тылу. Они, конечно, дополняют этот номер каким-то эксклюзивом, деталями. Уже проходят первые митинги в городах, маленьких селах и «Звязда» об этом тоже сообщает», – отметила редактор отдела политики издательского дома «Звязда» Вероника Канюта.

Так минчане собирались в центре города, пели, играли на гармошках, танцевали, дарили друг другу цветы. Некоторые, несмотря на выходной, отправились на свои предприятия поздравлять коллег. Всего на улицы столицы тогда вышли до 70 тысяч человек – большая часть ее населения. Но историки говорят: ликовали со слезами на глазах.

«У многих, скажем так, близкие еще не вернулись с фронтов, это естественно. И многие еще даже не знали, а вернется ли мой муж, например, вернется ли мой брат. Но, если 9 мая видели в городе военного, этого человека поднимали на руках, благодарили, ни метра этот человек не мог пройти», – рассказала заведующая культурно-образовательным отделом музея истории Великой Отечественной войны Екатерина Котловская.

Сразу после праздника минчане продолжили восстановление города, который был разрушен на 80 процентов.

Но некоторые знаковые здания в Минске все-таки сохранились. Например, одно из самых узнаваемых – Дом правительства. Эту фотографию сделали около него 78 лет назад. Тогда здесь собрались тысячи победивших фашизм белорусов.