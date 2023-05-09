Долгая дорога треугольника: как тема войны отразилась в творчестве одного из создателей комплекса «Хатынь»?

«Хатынь – это как символический храм под открытым небом. Крыша – это мирное небо, стены – это лес окружающий. И звонницы – 26 домов с колоколами. Причем, ка. Это памятник-документ», – пояснил заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.

Хатынь называли самым не советским памятником. Колокола – запрещенный символ в годы атеизма. А вместо женской фигуры – традиционное олицетворение скорби – скульптура пожилого мужчины с умирающим сыном на руках.

«Мы нарушили самое главное. Художественное построение любого произведения искусства завершается кульминацией. А мы начали с кульминации», – отметил Юрий Градов.

Фигуру «Непокоренный человек» придумал скульптор Сергей Селиханов. Его внук Константин – тоже скульптор – говорит: дед-фронтовик критику воспринимал стойко. Упреки прекратились, когда «Хатыни» присудили Ленинскую премию.

«Критиковали очень многие. И почему руки такие длинные, и что это за рубаха. И вплоть до того, что министр культуры Фурцева на последнем совещании перед тем, как принимать решение о присуждении Ленинской премии этому проекту, там была критика беспощадная», – рассказал скульптор, внук народного художника Беларуси С. Селиханова Константин Селиханов.

Авторы мемориального комплекса изначально запроектировали в Хатыни музей, где рассчитывали демонстрировать кадры немецкой хроники. Свои зверства фашисты часто фиксировали на камеру. Но тогда идею не поддержали.



Музей в Хатыни все-таки открыли. В этом году, на 80-летие хатынской трагедии. По поручению президента Александра Лукашенко.

«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было», – отметил президент Беларуси.

Спустя много лет Юрий Градов уже шутя вспоминает. Возвращаясь с войны, отец вез ему набор немецких почтовых марок. По дороге альбом потерялся. Но главное, что в 45-ом наступил мир, о чем напоминает и Хатынь .