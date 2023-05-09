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Долгая дорога треугольника: как тема войны отразилась в творчестве одного из создателей комплекса «Хатынь»?
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В семье Градовых из Минска бережно хранят письмо, которое вернулось с фронта. Впоследствии оно сыграло особую роль и в жизни автора строк – мальчика Юры, которому в начале войны было всего семь лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
«Хатынь – это как символический храм под открытым небом. Крыша – это мирное небо, стены – это лес окружающий. И звонницы – 26 домов с колоколами. Причем, ка. Это памятник-документ», – пояснил заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.
Хатынь называли самым не советским памятником. Колокола – запрещенный символ в годы атеизма. А вместо женской фигуры – традиционное олицетворение скорби – скульптура пожилого мужчины с умирающим сыном на руках.
Фигуру «Непокоренный человек» придумал скульптор Сергей Селиханов. Его внук Константин – тоже скульптор – говорит: дед-фронтовик критику воспринимал стойко. Упреки прекратились, когда «Хатыни» присудили Ленинскую премию.
Авторы мемориального комплекса изначально запроектировали в Хатыни музей, где рассчитывали демонстрировать кадры немецкой хроники. Свои зверства фашисты часто фиксировали на камеру. Но тогда идею не поддержали.
Спустя много лет Юрий Градов уже шутя вспоминает. Возвращаясь с войны, отец вез ему набор немецких почтовых марок. По дороге альбом потерялся. Но главное, что в 45-ом наступил мир, о чем напоминает и
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Долгая дорога треугольника: как тема войны отразилась в творчестве одного из создателей комплекса «Хатынь»?
Письмо-треугольник заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов хранит более 80 лет.
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