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Долгая дорога треугольника: как тема войны отразилась в творчестве одного из создателей комплекса «Хатынь»?

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долгая дорога треугольника: как тема войны отразилась в творчестве одного из создателей комплекса «Хатынь»?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В семье Градовых из Минска бережно хранят письмо, которое вернулось с фронта. Впоследствии оно сыграло особую роль и в жизни автора строк – мальчика Юры, которому в начале войны было всего семь лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Этот треугольник Юрий Градов хранит более 80 лет. Отец, будучи на фронте, берег письмо сына, чтобы вернуть его после войны. Теперь это семейная реликвия.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?
Тема войны отразилась и в творчестве Юрия Градова. Заслуженный архитектор страны – один из создателей мемориального комплекса Хатынь, символа сожженных деревень Беларуси.

«Хатынь – это как символический храм под открытым небом. Крыша – это мирное небо, стены – это лес окружающий. И звонницы – 26 домов с колоколами. Причем, ка. Это памятник-документ», – пояснил заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.

Хатынь называли самым не советским памятником. Колокола – запрещенный символ в годы атеизма. А вместо женской фигуры – традиционное олицетворение скорби – скульптура пожилого мужчины с умирающим сыном на руках.

«Мы нарушили самое главное. Художественное построение любого произведения искусства завершается кульминацией. А мы начали с кульминации», – отметил Юрий Градов.

Фигуру «Непокоренный человек» придумал скульптор Сергей Селиханов. Его внук Константин – тоже скульптор – говорит: дед-фронтовик критику воспринимал стойко. Упреки прекратились, когда «Хатыни» присудили Ленинскую премию.

«Критиковали очень многие. И почему руки такие длинные, и что это за рубаха. И вплоть до того, что министр культуры Фурцева на последнем совещании перед тем, как принимать решение о присуждении Ленинской премии этому проекту, там была критика беспощадная», – рассказал скульптор, внук народного художника Беларуси С. Селиханова Константин Селиханов.

Авторы мемориального комплекса изначально запроектировали в Хатыни музей, где рассчитывали демонстрировать кадры немецкой хроники. Свои зверства фашисты часто фиксировали на камеру. Но тогда идею не поддержали.

Музей в Хатыни все-таки открыли. В этом году, на 80-летие хатынской трагедии. По поручению президента Александра Лукашенко.

«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было», – отметил президент Беларуси.

Спустя много лет Юрий Градов уже шутя вспоминает. Возвращаясь с войны, отец вез ему набор немецких почтовых марок. По дороге альбом потерялся. Но главное, что в 45-ом наступил мир, о чем напоминает и Хатынь.

«Война и мир, добро и зло. Жизнь и смерть. Под скульптурой мальчика однажды ласточки свили гнездо. Это так трогательно было, что жизнь продолжается», – сказал Юрий Градов.



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Теги: Минск
 
 
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Письмо-треугольник заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов хранит более 80 лет.
 
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