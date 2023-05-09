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Как сожженная в войну деревня Солтанишки в Беларуси восстала из пепла? Воспоминания местных жителей

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как сожженная в войну деревня Солтанишки в Беларуси восстала из пепла? Воспоминания местных жителей
 МТРК «Мир»

В Беларуси в деревне Солтанишки к празднику особое отношение. Во время Великой Отечественной деревню полностью уничтожили. Но она восстала из пепла. А дети участников тех событий дословно помнят рассказы про пепелища на месте родных домов и про тяжелые годы восстановления. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко узнала подробности.

В 1943 году это место превратилось в пепелище. Немецкий бомбардировщик практически полностью уничтожил деревню Солтанишки, что на западе Беларуси. Уцелела лишь треть домов.

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«Никто не погиб, спас счастливый случай», – вспоминает рассказы матери Станислава Казинская. Люди ушли на службу в костел соседней деревни. Был большой католический праздник – День всех святых. А когда вернулись, родные дома уже были в огне.

«Дом вот здесь так и стоял. Мама вошла, хотела вытянуть что-то. А что? Когда не знаешь, что брать. Вышли голые, босые. Корову хотела привязать – нет ни веревки, ничего. У мамы остались только сундук да корова. Она отдала вещи семьям, где мужчины были, и они помогли, поставили ей дом три на четыре метра: ни окон, ни дверей, ничего», – поделилась жительница деревни Солтанишки Станислава Казинская.

Из более чем 100 дворов 70 сгорели. Те немногие, кто остался в деревне, прятались в ямах для картошки и в лесу. Так же, как и мать Бернарды Рынкевич. Женщина попала под обстрел бомбардировщика.

«Моя мама была в положении, что-то дома готовила. Как стали бомбить, выбежала из дома, побежала в лес. Но даже до леса не дошла, самолет увидел: стал преследовать, стрелять. Мама спаслась, а мальчика родила неживого, бедная», – рассказала жительница деревни Солтанишки Бернарда Рынкевич.

Из зданий уцелела школа. В небольшой постройке жили 17 семей. Остальные ночевали в ямах в лесу.

«Везде говорится, что сожгли ее за связь с партизанами, что жители помогали партизанам. В лесной массив, наверное, прятались», – предположила учитель истории Клайшанской базовой школы Валентина Мингилевич.

Пока о судьбе деревни известно лишь из историй ее старожилов и немногочисленных записей в книгах, рассказывает Артем Матонис. Девятиклассник из соседней деревни написал исследовательскую работу о Солтанишках.

«Интересно узнать, что же на самом деле происходило, почему бомбили именно деревню Солтанишки, а не начали, например, с деревни Гирки или Клайши, потому что Клайши во время войны не были разбомблены», – сказал учащийся Клайшанской базовой школы Артем Матонис.

Сейчас изучают историю не только школьники. Прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По всей стране по крупицам собирают рассказы свидетелей, проводят раскопки и пересматривают архивы. Так уже удалось узнать, что судьбу Солтанишек разделили больше тысячи ранее неизвестных белорусских деревень.



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Теги: Минск
 
 
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В 1943 году немецкий бомбардировщик практически полностью уничтожил деревню; уцелела лишь треть домов.
 
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