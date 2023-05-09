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Как сожженная в войну деревня Солтанишки в Беларуси восстала из пепла? Воспоминания местных жителей
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси в деревне Солтанишки к празднику особое отношение. Во время Великой Отечественной деревню полностью уничтожили. Но она восстала из пепла. А дети участников тех событий дословно помнят рассказы про пепелища на месте родных домов и про тяжелые годы восстановления. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко узнала подробности.
В 1943 году это место превратилось в пепелище. Немецкий бомбардировщик практически полностью уничтожил деревню Солтанишки, что на западе Беларуси. Уцелела лишь треть домов.
«Дом вот здесь так и стоял. Мама вошла, хотела вытянуть что-то. А что? Когда не знаешь, что брать. Вышли голые, босые. Корову хотела привязать – нет ни веревки, ничего. У мамы остались только сундук да корова. Она отдала вещи семьям, где мужчины были, и они помогли, поставили ей дом три на четыре метра: ни окон, ни дверей, ничего», – поделилась жительница деревни Солтанишки Станислава Казинская.
Из более чем 100 дворов 70 сгорели. Те немногие, кто остался в деревне, прятались в ямах для картошки и в лесу. Так же, как и мать Бернарды Рынкевич. Женщина попала под обстрел бомбардировщика.
Из зданий уцелела школа. В небольшой постройке жили 17 семей. Остальные ночевали в ямах в лесу.
Пока о судьбе деревни известно лишь из историй ее старожилов и немногочисленных записей в книгах, рассказывает Артем Матонис. Девятиклассник из соседней деревни написал исследовательскую работу о Солтанишках.
Сейчас изучают историю не только школьники. Прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По всей стране по крупицам собирают рассказы свидетелей, проводят раскопки и пересматривают архивы. Так уже удалось узнать, что судьбу Солтанишек разделили больше тысячи ранее неизвестных
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В 1943 году немецкий бомбардировщик практически полностью уничтожил деревню; уцелела лишь треть домов.
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