Как сожженная в войну деревня Солтанишки в Беларуси восстала из пепла? Воспоминания местных жителей

«Дом вот здесь так и стоял. Мама вошла, хотела вытянуть что-то. А что? Когда не знаешь, что брать. Вышли голые, босые. Корову хотела привязать – нет ни веревки, ничего. У мамы остались только сундук да корова. Она отдала вещи семьям, где мужчины были, и они помогли, поставили ей дом три на четыре метра: ни окон, ни дверей, ничего», – поделилась жительница деревни Солтанишки Станислава Казинская.

Из более чем 100 дворов 70 сгорели. Те немногие, кто остался в деревне, прятались в ямах для картошки и в лесу. Так же, как и мать Бернарды Рынкевич. Женщина попала под обстрел бомбардировщика.

«Моя мама была в положении, что-то дома готовила. Как стали бомбить, выбежала из дома, побежала в лес. Но даже до леса не дошла, самолет увидел: стал преследовать, стрелять. Мама спаслась, а мальчика родила неживого, бедная», – рассказала жительница деревни Солтанишки Бернарда Рынкевич.

Из зданий уцелела школа. В небольшой постройке жили 17 семей. Остальные ночевали в ямах в лесу.

«Везде говорится, что сожгли ее за связь с партизанами, что жители помогали партизанам. В лесной массив, наверное, прятались», – предположила учитель истории Клайшанской базовой школы Валентина Мингилевич.

Пока о судьбе деревни известно лишь из историй ее старожилов и немногочисленных записей в книгах, рассказывает Артем Матонис. Девятиклассник из соседней деревни написал исследовательскую работу о Солтанишках.

«Интересно узнать, что же на самом деле происходило, почему бомбили именно деревню Солтанишки, а не начали, например, с деревни Гирки или Клайши, потому что Клайши во время войны не были разбомблены», – сказал учащийся Клайшанской базовой школы Артем Матонис.