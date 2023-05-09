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Кинохронику времен войны впервые показали на Кургане славы под Минском

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кинохронику времен войны впервые показали на Кургане славы под Минском
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Кургане славы под Минском в преддверии Дня Победы впервые транслировали историческую хронику. В ночи на склонах мемориала показали кадры времен Великой Отечественной и послевоенных лет, сообщает «МИР 24».

Среди зрителей – семьи с детьми. Многие приехали из Минска и близлежащих к столице городов. Так они решили встретить праздник первыми в стране и отдать дань памяти героям. После исторического кинопоказа состоялся подъем на вершину кургана.

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«Все дети были очень довольны, когда узнали, что мы поедем в такое время. Они спать не легли, решили поехать. Обязательно нужно такую дату помнить. Если бы во всем мире память о войне чтили так, как в нашей стране, Беларуси, то мир был бы везде», – сказал житель города Жодино Олег Дуванов.

«Было желание приехать на показ, потому что с картинки смотреть – это одно, а когда видишь вживую, – совсем другое. Этот холм – очень величественная композиция», – отметила жительница города Минска Анастасия Заводова.

Такие показы хотят сделать традиционными. Уже не первый год склоны мемориального комплекса в ночь перед Днем Победы украшают государственные символы – многометровые флаг и герб Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Такие трансляции в Беларуси хотят сделать традиционными.
 
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