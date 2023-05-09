Кинохронику времен войны впервые показали на Кургане славы под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Кургане славы под Минском в преддверии Дня Победы впервые транслировали историческую хронику. В ночи на склонах мемориала показали кадры времен Великой Отечественной и послевоенных лет, сообщает «МИР 24».



Среди зрителей – семьи с детьми. Многие приехали из Минска и близлежащих к столице городов. Так они решили встретить праздник первыми в стране и отдать дань памяти героям. После исторического кинопоказа состоялся подъем на вершину кургана.

«Было желание приехать на показ, потому что с картинки смотреть – это одно, а когда видишь вживую, – совсем другое. Этот холм – очень величественная композиция», – отметила жительница города Минска Анастасия Заводова.