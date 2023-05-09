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Кинохронику времен войны впервые показали на Кургане славы под Минском
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Кургане славы под Минском в преддверии Дня Победы впервые транслировали историческую хронику. В ночи на склонах мемориала показали кадры времен Великой Отечественной и послевоенных лет, сообщает «МИР 24».
«Было желание приехать на показ, потому что с картинки смотреть – это одно, а когда видишь вживую, – совсем другое. Этот холм – очень величественная композиция», – отметила жительница города Минска Анастасия Заводова.
Такие показы хотят сделать традиционными. Уже не первый год склоны мемориального комплекса в ночь перед
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Такие трансляции в Беларуси хотят сделать традиционными.
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