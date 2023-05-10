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Песни военных лет, ретромашины и солдатская каша: Минск в День Победы окунулся в атмосферу прошлого

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

Минск празднует 9 мая. Подключились все площади и парки. Песни военных лет и реконструкция военных событий помогли окунуться в прошлое. Как это было, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Победный рев. В нем сила и мощь. Автолюбитель Александр Азаренко тонко чувствует свои ретроэкспонаты. В гараже пять раритетов, но на выставку привез два самых ценных. «Победу», которую создали в честь подвига в Великой Отечественной, и трофейный Ford. Его восстанавливать было сложнее.

«Начиная от пошива дверных карт, сидений до сварочных работ, капремонта двигателя – все делаю сам. Поэтому иногда люди задают вопросы, сколько это стоит. Это стоит труда. Когда дюймовая резьба, из-за этого возникают проблемы. Очень сложно найти. Приходится перерезать резьбу под нашу метрическую. Из-за этого пытаешься каждую гаечку сохранить», – рассказал автолюбитель Александр Азаренко.

Есть и подарок из прошлого уже для юных гостей. Этим детским педальным авто около 80-ти лет. Некоторые сохранились в первозданном виде, а другие пришлось реставрировать. Но самая большая очередь сегодня все же за блюдом дня. Спрос на полевую кухню. И обязательно с тушенкой – в этом секрет солдатской каши. Для большего антуража рядом развернули партизанский лагерь.

«В таких же землянках жили наши бабушки-дедушки. Там всегда были запасы еды, дров. Из подручных материалов. Что могли найти, из того и делали», – отметил участник акции Егор Мыльников.

«Вообще устраивались чаще возле речки, чтобы можно было и помыться, и постирать вещи, и в жаркий день окунуться», – пояснил участник акции Павел Щекин.

Праздник привлек в Минск много туристов из стран Содружества. На память они фотографировались в тематических локациях.

«Наши деды тоже воевали. Хотел посмотреть, как отмечают праздник в Беларуси», – сказал турист из Таджикистана Закир Салехов.

«Приехали 9 мая увидеть, как здесь проходит День Победы. Все прекрасно. Я говорю: всем бы так, такого мирного неба над землей», – подчеркнула туристка из России Наталья Радыгина.

«День Победы – это главный праздник страны. У меня дедушка воевал, папа воевал. Его призвали в 1943-ем», – рассказала гостья мероприятия Анна.

Сегодня в городе площадки на любой вкус и характер. На сцене песни Победы в исполнении разных поколений. В программе: ярмарки, фуд-корты, интерактивные развлечения и аттракционы.



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Теги: Минск
 
 
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Столица Беларуси отпраздновала 9 мая. Подключились все площади и парки.
 
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