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Песни военных лет, ретромашины и солдатская каша: Минск в День Победы окунулся в атмосферу прошлого
10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск в День Победы окунулся в атмосферу прошлого" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Минск празднует 9 мая. Подключились все площади и парки. Песни военных лет и реконструкция военных событий помогли окунуться в прошлое. Как это было, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Победный рев. В нем сила и мощь. Автолюбитель Александр Азаренко тонко чувствует свои ретроэкспонаты. В гараже пять раритетов, но на выставку привез два самых ценных. «Победу», которую создали в честь подвига в Великой Отечественной, и трофейный Ford. Его восстанавливать было сложнее.
Есть и подарок из прошлого уже для юных гостей. Этим детским педальным авто около 80-ти лет. Некоторые сохранились в первозданном виде, а другие пришлось реставрировать. Но самая большая очередь сегодня все же за блюдом дня. Спрос на полевую кухню. И обязательно с тушенкой – в этом секрет солдатской каши. Для большего антуража рядом развернули партизанский лагерь.
«Вообще устраивались чаще возле речки, чтобы можно было и помыться, и постирать вещи, и в жаркий день окунуться», – пояснил участник акции Павел Щекин.
Праздник привлек в Минск много туристов из стран Содружества. На память они фотографировались в тематических локациях.
«Наши деды тоже воевали. Хотел посмотреть, как отмечают праздник в Беларуси», – сказал турист из Таджикистана Закир Салехов.
«День Победы – это главный праздник страны. У меня дедушка воевал, папа воевал. Его призвали в 1943-ем», – рассказала гостья мероприятия Анна.
Сегодня в городе площадки на любой вкус и характер. На сцене песни Победы в исполнении разных поколений. В программе: ярмарки, фуд-корты, интерактивные развлечения и аттракционы.
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Столица Беларуси отпраздновала 9 мая. Подключились все площади и парки.
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