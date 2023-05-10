Песни военных лет, ретромашины и солдатская каша: Минск в День Победы окунулся в атмосферу прошлого

Есть и подарок из прошлого уже для юных гостей. Этим детским педальным авто около 80-ти лет. Некоторые сохранились в первозданном виде, а другие пришлось реставрировать. Но самая большая очередь сегодня все же за блюдом дня. Спрос на полевую кухню. И обязательно с тушенкой – в этом секрет солдатской каши. Для большего антуража рядом развернули партизанский лагерь.

«В таких же землянках жили наши бабушки-дедушки. Там всегда были запасы еды, дров. Из подручных материалов. Что могли найти, из того и делали», – отметил участник акции Егор Мыльников.

«Вообще устраивались чаще возле речки, чтобы можно было и помыться, и постирать вещи, и в жаркий день окунуться», – пояснил участник акции Павел Щекин.

Праздник привлек в Минск много туристов из стран Содружества. На память они фотографировались в тематических локациях.

«Наши деды тоже воевали. Хотел посмотреть, как отмечают праздник в Беларуси», – сказал турист из Таджикистана Закир Салехов.

«Приехали 9 мая увидеть, как здесь проходит День Победы. Все прекрасно. Я говорю: всем бы так, такого мирного неба над землей», – подчеркнула туристка из России Наталья Радыгина.

«День Победы – это главный праздник страны. У меня дедушка воевал, папа воевал. Его призвали в 1943-ем», – рассказала гостья мероприятия Анна.

Сегодня в городе площадки на любой вкус и характер. На сцене песни Победы в исполнении разных поколений. В программе: ярмарки, фуд-корты, интерактивные развлечения и аттракционы.