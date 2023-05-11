Жертвы концлагеря «Шталаг 352»: останки более 850 человек с почестями захоронили спустя 78 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минске перезахоронили более 850 останков узников концлагеря «Шталаг 352» – одного из самых больших лагерей смерти. Он существовал с июля 1941 года по июль 1944 года, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Внуки и правнуки прямо из аэропорта к мемориалу. Они впервые приехали из Нижегородской области в Беларусь попрощаться с дедушкой. Красноармеец Василий Лобанов числился в списках без вести пропавших. Все это время его ждала дочь Мария Васильевна. Ей 91 год. Приехать не смогла. Но от папы ей передадут привет в виде маленького клочка бумаги, на котором он карандашом написал свои имя и фамилию, чтобы его нашли.