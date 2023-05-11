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Жертвы концлагеря «Шталаг 352»: останки более 850 человек с почестями захоронили спустя 78 лет

11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жертвы концлагеря «Шталаг 352»: останки более 850 человек с почестями захоронили спустя 78 лет
 МТРК «Мир»

В Минске перезахоронили более 850 останков узников концлагеря «Шталаг 352» – одного из самых больших лагерей смерти. Он существовал с июля 1941 года по июль 1944 года, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Внуки и правнуки прямо из аэропорта к мемориалу. Они впервые приехали из Нижегородской области в Беларусь попрощаться с дедушкой. Красноармеец Василий Лобанов числился в списках без вести пропавших. Все это время его ждала дочь Мария Васильевна. Ей 91 год. Приехать не смогла. Но от папы ей передадут привет в виде маленького клочка бумаги, на котором он карандашом написал свои имя и фамилию, чтобы его нашли.

«Она ждет. Там же написано, и она сразу увидела: ой, почерк отца. Она даже помнит его почерк, представляете? Сердце чувствовало, что мы должны его найти, хоть через столько-то лет», – поделилась внучка Василия Лобанова из России Надежда Кузнецова.

По таким медальонам участники поисковых отрядов восстанавливают данные погибших. Черные шестигранники лежат в земле почти восемь десятков лет, за это время карандаш практически исчезает, бумага разлагается.

«Это считается большой удачей. По статистике, как правило, на сотню эксгумированных приходится 1-2 медальона. Всего медальонов в прошлом году было поднято более 40. Из них удалось прочитать только 12», – отметил специалист по поисковой работе Анатолий Переведенцев.

Более 850 человек. Погребение с почестями спустя 78 лет. Рота почетного караула. Залпы. Соблюдение всего церемониала. Восстановленные имена и фамилии напишут на памятных плитах в мемориальном комплексе в Минске «Шталаг 352». Остальные будут покоиться в братской могиле. И так и останутся безымянными.

«В этом лагере замучены, погибли от голода и холода, были убиты около 80 тысяч военнопленных. К сожалению, имена нам удалось установить к настоящему времени только около 13 тысяч человек. Смотрите, сколько еще неизвестных, сколько надо работы для этого делать», – сказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Беларуси Александр Лугин.

Пленные лагеря смерти жили в бараках, без света и отопления. Нары стояли в три яруса, люди спали на одном боку. Их кормили прокисшей баландой и эрзац-хлебом с опилками. Они много работали на вырубке леса или разгрузке угля. Кто не выдерживал – убивали. Всего в годы войны через «Шталаг 352» прошли 150 тысяч человек. В основном – рядовые и сержанты Красной Армии. Средний возраст – около 20 лет.



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Теги: Минск
 
 
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Восстановленные имена и фамилии напишут на памятных плитах в мемориальном комплексе в Минске. Остальные будут покоиться в братской могиле.
 
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