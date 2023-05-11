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Выставку картин «В свете подвига» ко Дню Победы представили во Дворце Независимости в Минске

11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставку картин «В свете подвига» ко Дню Победы представили во Дворце Независимости в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

Выставку картин «В свете подвига» представили во Дворце Независимости в Минске. Ее приурочили ко Дню Победы. На полотнах ожили события времен Великой Отечественной и после нее, передает «МИР 24».

Всего картин – 25. Основа экспозиции – работы Владимира Уроднича. Он заслуженный деятель искусств Беларуси. Тема Великой Отечественной – центральная в его творчестве. И не просто так: автор родился в 1942-ом, через год его отец погиб. Всего же он написал около 500 картин.

На выставке также можно увидеть работы других белорусских живописцев. Многие из полотен были написаны вскоре после Победы в 1945-ом.



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Теги: Минск
 
 
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Основа экспозиции – работы Владимира Уроднича, заслуженного деятеля искусств Беларуси.
 
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