Выставку картин «В свете подвига» ко Дню Победы представили во Дворце Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставку картин «В свете подвига» представили во Дворце Независимости в Минске. Ее приурочили ко Дню Победы. На полотнах ожили события времен Великой Отечественной и после нее, передает «МИР 24».

Всего картин – 25. Основа экспозиции – работы Владимира Уроднича. Он заслуженный деятель искусств Беларуси. Тема Великой Отечественной – центральная в его творчестве. И не просто так: автор родился в 1942-ом, через год его отец погиб. Всего же он написал около 500 картин.



На выставке также можно увидеть работы других белорусских живописцев. Многие из полотен были написаны вскоре после Победы в 1945-ом.