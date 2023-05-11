Останки узников концлагеря «Шталаг 352» перезахоронили в Минске

«За три года поисковый батальон вооруженных сил поднял более 1200 останков. Эта работа будет продолжена и в этом году», – рассказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Лугин.

«Шталаг 352» – один из самых больших лагерей смерти, размещенных в годы войны на территории Беларуси. В нем погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.