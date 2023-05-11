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Останки узников концлагеря «Шталаг 352» перезахоронили в Минске

11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки узников концлагеря «Шталаг 352» перезахоронили в МинскеМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

В Минске перезахоронили более 850 останков узников концлагеря «Шталаг 352».

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12 имен и фамилий погибших военнопленных удалось восстановить по именным медальонам. На церемонию приехали внуки и правнуки погибших из Беларуси и России.

«За три года поисковый батальон вооруженных сил поднял более 1200 останков. Эта работа будет продолжена и в этом году», – рассказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Лугин.

«Шталаг 352» – один из самых больших лагерей смерти, размещенных в годы войны на территории Беларуси. В нем погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.



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Теги: Минск
 
 
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На церемонию приехали внуки и правнуки погибших из Беларуси и России.
 
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