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Останки узников концлагеря «Шталаг 352» перезахоронили в Минске
11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В Минске перезахоронили более 850 останков узников концлагеря «Шталаг 352».
«За три года поисковый батальон вооруженных сил поднял более 1200 останков. Эта работа будет продолжена и в этом году», – рассказал ведущий специалист управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Лугин.
«Шталаг 352» – один из самых больших лагерей смерти, размещенных в годы войны на территории Беларуси. В нем погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
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На церемонию приехали внуки и правнуки погибших из Беларуси и России.
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