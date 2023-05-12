Разлив реки Припять в Беларуси: как спасают потомков древних туров и других редких животных?

Туры вымерли несколько веков назад. Это поколение – работа европейских генетиков. В 2020-ом их привезли из Латвии. У быков особая миссия – спасать птиц. Здесь гнездятся редкие виды: чибисы, кулики, турухтаны, веретейники. Пернатые не любят кусты и высокую траву на пойменных лугах, не чувствую себя в безопасности. Быки же работают живыми газонокосилками. Но этой весной помощь понадобилась им самим.

«Данная территория была порядка 200 га. Здесь она ограничивается двумя реками Стрига и Припять. Именно этот погостский луг. В период подтопления территория сократилась. Возникли небольшие проблемы с самостоятельным пропитанием данных животных», – рассказал Николай Черный.

Старожилы говорят, что видели и не такие разливы Припяти. Погост заливало полностью. Сухой оставалась только центральная улица. Сюда перевозили и людей, и домашний скот.

«Я тут рыбу ловила во дворе. На улицу поставлю сетку – рыба налезет. В хату носом лодки въедем, в хате было воды выше косточек. Улица вся в воде, огороды все в воде. Картошка поплыла», – поделилась жительница д. Погост Екатерина Панченя.

Екатерина Панченя – хранительница уникальных полесских традиций. Более 40 лет назад основала фольклорный коллектив, рассказывает участникам о местных обрядах и ткачестве.

«Это такой уникальный регион. Рассказываю, аж, светятся и душа, и глаза. С одной стороны, люди здесь жили бедно. Но регион богат скарбом своим, своими традициями, своим умением работать. Что мужчины, что женщины тут – работящие люди. Богато наше Полесье именно традициями. И мы дальше их несем, своим туристам рассказывая и показывая», – подчеркнула заведующая домом культуры д. Погост Ирина Торчик.

Погостские рушники здешних умелиц можно увидеть в доме культуры. Этому более 100 лет. Остальным около 60-ти. Вещи в импровизированный музей приносят внуки рукодельниц.

Подробнее о белорусском Полесье в нашем специальном репортаже сегодня на канале «МИР 24».