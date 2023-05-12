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Разлив реки Припять в Беларуси: как спасают потомков древних туров и других редких животных?
12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году река Припять разлилась на десятки километров. Подтопило дворы и дороги. В опасности оказались редкие виды животных. О помощи быкам и уникальных традициях Полесья, рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Туры вымерли несколько веков назад. Это поколение – работа европейских генетиков. В 2020-ом их привезли из Латвии. У быков особая миссия – спасать птиц. Здесь гнездятся редкие виды: чибисы, кулики, турухтаны, веретейники. Пернатые не любят кусты и высокую траву на пойменных лугах, не чувствую себя в безопасности. Быки же работают живыми газонокосилками. Но этой весной помощь понадобилась им самим.
Старожилы говорят, что видели и не такие разливы Припяти. Погост заливало полностью. Сухой оставалась только центральная улица. Сюда перевозили и людей, и домашний скот.
Екатерина Панченя – хранительница уникальных полесских традиций. Более 40 лет назад основала фольклорный коллектив, рассказывает участникам о местных обрядах и ткачестве.
Погостские рушники здешних умелиц можно увидеть в доме культуры. Этому более 100 лет. Остальным около 60-ти. Вещи в импровизированный музей приносят внуки рукодельниц.
Подробнее о белорусском Полесье в нашем специальном репортаже сегодня на канале «МИР 24».
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У быков особая миссия – спасать птиц. Они застряли на пятачке земли, который окружила вода, теперь им привозят пищу на лодках.
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