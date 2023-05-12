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Разлив реки Припять в Беларуси: как спасают потомков древних туров и других редких животных?

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разлив реки Припять в Беларуси: как спасают потомков древних туров и других редких животных?
 Фото: ТАСС

В этом году река Припять разлилась на десятки километров. Подтопило дворы и дороги. В опасности оказались редкие виды животных. О помощи быкам и уникальных традициях Полесья, рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Так выглядит доставка еды в деревне Погост. Раз в день Павел на лодке переправляет мешки с сеном быкам. Они непростые – потомки древних туров. По суше до них сейчас не добраться. На этом пяточке земли из-за паводка и застряло стадо редких животных.

«У нас была идея их перегнать поближе к населенному пункту и перевести их в другое место содержания ввиду этих проблем. Но так как на пути перегона есть глубокие места (взрослым особям это не страшно, мы уже видели, как они двигаются по воде), а вот за маленьких опасаемся. Животные самостоятельно перешли на эту «косу», где они и содержатся», – отметил и.о. директора хозяйства Николай Черный.

Туры вымерли несколько веков назад. Это поколение – работа европейских генетиков. В 2020-ом их привезли из Латвии. У быков особая миссия – спасать птиц. Здесь гнездятся редкие виды: чибисы, кулики, турухтаны, веретейники. Пернатые не любят кусты и высокую траву на пойменных лугах, не чувствую себя в безопасности. Быки же работают живыми газонокосилками. Но этой весной помощь понадобилась им самим.

«Данная территория была порядка 200 га. Здесь она ограничивается двумя реками Стрига и Припять. Именно этот погостский луг. В период подтопления территория сократилась. Возникли небольшие проблемы с самостоятельным пропитанием данных животных», – рассказал Николай Черный.

Старожилы говорят, что видели и не такие разливы Припяти. Погост заливало полностью. Сухой оставалась только центральная улица. Сюда перевозили и людей, и домашний скот.

«Я тут рыбу ловила во дворе. На улицу поставлю сетку – рыба налезет. В хату носом лодки въедем, в хате было воды выше косточек. Улица вся в воде, огороды все в воде. Картошка поплыла», – поделилась жительница д. Погост Екатерина Панченя.

Екатерина Панченя – хранительница уникальных полесских традиций. Более 40 лет назад основала фольклорный коллектив, рассказывает участникам о местных обрядах и ткачестве.

«Это такой уникальный регион. Рассказываю, аж, светятся и душа, и глаза. С одной стороны, люди здесь жили бедно. Но регион богат скарбом своим, своими традициями, своим умением работать. Что мужчины, что женщины тут – работящие люди. Богато наше Полесье именно традициями. И мы дальше их несем, своим туристам рассказывая и показывая», – подчеркнула заведующая домом культуры д. Погост Ирина Торчик.

Погостские рушники здешних умелиц можно увидеть в доме культуры. Этому более 100 лет. Остальным около 60-ти. Вещи в импровизированный музей приносят внуки рукодельниц.

Подробнее о белорусском Полесье в нашем специальном репортаже сегодня на канале «МИР 24».



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У быков особая миссия – спасать птиц. Они застряли на пятачке земли, который окружила вода, теперь им привозят пищу на лодках.
 
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