«Любой проект может рассчитывать на чек до $ 50 тысяч». Узнали, где белорусский бизнес может получить инвестиции

Источник материала: ProBusiness

Инвестиции — естественный локомотив роста для любого бизнеса, поэтому, пожалуй, каждый предприниматель когда-нибудь задумывался о том, где взять деньги для старта или масштабирования. Сегодня получить раунд для проекта достаточно сложно, а многие скажут, что в Беларуси это сделать вообще нереально. «Про бизнес» решил выяснить, где и на каких условиях белорусские предприниматели могут рассчитывать на деньги от инвестора и насколько это реальная перспектива. Мы пообщались с представителями Белагропромбанка и краудинвестинговой платформы «Малимон» о том, как нужно «продавать себя» инвестору, где можно получить поддержку и на какой чек реально рассчитывать.

«Идея проекта — платформа, где любой желающий может инвестировать в стартап от 50 рублей»

— В венчурной индустрии наша команда начала работу в 2016 году, правда тогда мы назывались стартап-школой и помогали инновационным предпринимателям развивать свои компетенции, а также использовать передовые бизнес-практики, — рассказывает заместитель директора проекта «Малимон» Александр Милькаманович. — В 2022 году мы сменили стратегию и вышли на рынок под брендом «Malimon», сохранив концепцию школы для бизнеса и стартапов. С этого момента мы стали проводить образовательные, инвестиционные и нетворкинг-мероприятия, привлекали экспертов из Angel Bands, банков и венчурных фондов.



Александр Милькаманович.

Мы прекрасно понимали, что у инновационного бизнеса на нашем рынке есть трудности с поиском инвестиций. Поэтому идея создать проект, который помог бы решить эту проблему, назревала давно, но долгое время не было законодательной основы. Весной 2021 года вышел новый указ «О сервисах онлайн-заимствования» , который и позволил нам начать свою работу.

Идея проекта — краудинвестинговая онлайн-платформа, где, с одной стороны, любой желающий имеет возможность инвестировать в перспективный проект сумму от 50 рублей, а с другой — крутые продукты от классных команд получают шанс привлечь деньги на масштабирование. Нас вдохновила история предпринимателя из Витебска, который с помощью займов от друзей на небольшие суммы собрал $ 20 тысяч и запустил свой барбершоп.





«Нам говорили „рынок умрет“, а мы собрали на ивент 65 целевых проектов»

— Когда мы обсуждали эту идею с экспертным сообществом, многие утверждали, что рынок умрет и что-то делать нет смысла, но я бы не сказал, что все так плохо. Да, спад есть, но буквально недавно мы проводили для стартапов Malimon Invest Day, где получили сразу 65 целевых заявок от проектов из разных сфер. В лучшие годы к нам обращались около сотни, поэтому нельзя сказать, что сегодня уже нечего развивать. В последнее время мы видим много незнакомых ребят из числа талантливой и энергичной молодежи, которые мотивирует нас продолжать работу.

Разумеется, нам, как и любому новому проекту, нужно заявить о себе через success stories наших стартапов. В планах отобрать до 5 наиболее перспективных проектов и в течение 4−5 месяцев для каждого сформировать раунд на сумму до $ 50 тысяч от неограниченного пула инвесторов с разными долями пропорционально сумме их инвестиций.





Платформа станет своеобразным информационным ресурсом, где мы будем активно продвигать проекты. Чтобы стать участником, стартапу необходимо подать заявку и пройти комплексный отбор. Мы разработаем специальную систему оценки и будем ранжировать проекты. Критерии могут быть разными: команда, технология, оценка рынка и прочее. Результаты нашего анализа будем отражать на сайте, чтобы каждый инвестор смог принять взвешенное решение.

Мы не рассчитываем на большие чеки от отдельного инвестора, но надеемся, что за счет большого количества людей, которым интересна тема инвестиций, мы сможем добиваться хорошего результата. Думаю, что большинство чеков вряд ли будут превышать $ 1000 в эквиваленте, а может даже $ 500. Никто не знает, что будет, но здесь самое важное, что мы даем простой и доступный инвестиционный инструмент по аналогии с фондовым рынком. Человек может инвестировать свободные деньги и через несколько лет получить заветную прибыль, а даже если ничего не выйдет, то это никак не отразится на его текущим финансовом состоянии. Если, конечно, речь идет о рациональном подходе. Крайне важно, чтобы люди понимали, что мы не гарантируем получение дохода, потому что любой стартап — это риски. Поэтому инвестировать необходимо только свободные деньги.





Алгоритм работы платформы очень простой. Мы получаем заявку от стартапа, проводим анализ и оцениваем перспективы. Если проект соответствует нашим требованиям, то мы публикуем его резюме на платформе. Когда инвестор решит его поддержать, мы запрашиваем подтверждение платежа и высылаем обеим сторонам соответствующие договоры. Условия могут быть разными в зависимости от конкретного проекта. Важно отметить, что деньги идут прямо на счет юридического лица стартапа, поэтому мы никак не влияем на финансовые потоки.

На развитие платформы мы потратили около $ 10 тысяч из личных средств. У проекта простая модель монетизации — процент от общего объема привлеченных инвестиции. Возможно, в будущем мы будем оказывать консалтинговые услуги или брать долю в equity, но пока это далекая перспектива. Несмотря на все трудности, я думаю, что у проекта есть хороший потенциал в нашей стране. Главное сейчас — разрушить скепсис людей относительно чего-то нового и повышать их финансовую грамотность.





«На рынке Беларуси выживает лишь 10% от общего числа бизнес-проектов»

— На рынке Беларуси выживает лишь 10% от общего числа бизнес-проектов, что негативно сказывается на уровне деловой активности, — объясняет начальник управления развития экосистемы ОАО Белагропромбанк Дмитрий Примак. — Чтобы работать эффективно, любому банку нужны клиенты: активно развивающийся и растущий бизнес. Чтобы обеспечить это условие, в Белагропромбанке с конца 2019 года реализуется инициатива Igrow, которая помогает предпринимателям преодолеть барьеры и повысить шансы на выживание и развитие. В рамках формируемой предпринимательской экосистемы представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на комплексную поддержку от участников партнерской сети в масштабе всей страны.



Дмитрий Примак.

На сегодняшний день наша сеть поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства включает 122 участника, которые оказывают поддержку малому и среднему бизнесу. Кроме того, в рамках проекта функционирует сеть из 46 коворкингов, которые можно посещать на бесплатной основе. Наша стратегическая цель — повысить уровень деловой активности и создать необходимые условия для реализации предпринимательского потенциала.





Для достижения этих целей в рамках «Igrow» мы проводим различные ивенты и формируем бизнес-сообщество. Один из примеров: проект «Стартап-марафон» — ежегодная программа поддержки и развития инновационного предпринимательства. По сути, эта инициатива — стартап внутри банка. Мы понимали, что без инноваций в современном мире развитие невозможно, поэтому решили сделать ставку на поддержку стартаперов.

Длительность «Стартап-марафона» — 9 месяцев. По нашему мнению, этого времени достаточно, чтобы научить предпринимателей лучше понимать свой продукт, чтобы правильно выстраивать модель развития своего проекта. Кстати, многие до сих пор не знают об особой специфике венчурного бизнеса, не представляют как проекты, которые не приносят прибыль, могут оцениваться в миллионы долларов. Поэтому мы стараемся знакомить людей с реалиями инновационного предпринимательства и венчурного рынка.





«Порой чтобы добиться успеха, нужно научиться правильно задавать вопросы»

— Если говорить о поддержке стартап-предпринимателей, то практика показывает, что порой люди не умеют верно оценивать свои потребности. Мы часто видим ситуацию, когда команда просит денег, пропуская ряд необходимых этапов. Это может быть неверная оценка целевой аудитории и объема рынка, слабый анализ конкурентной среды или отсутствие просчитанной экономики. Мы совместно решаем эти проблемы и помогаем предпринимателям выстраивать верную стратегию, чтобы получить финансирование в нужный момент. Участники «Стартап-марафона» знакомятся с эффективным инструментом и методиками ведения бизнеса, которые проверены на практике.





К сожалению, пока многие коммерческие банки не готовы к специфике венчурного бизнеса. Когда предприниматель приходит и просит кредит на развитие, в банке проверяют финансовую отчетность, анализируют деятельность компании. А что может показать человек, который обладает интересной технологией и только начал ее коммерциализировать? Мы стараемся научить людей правильно себя позиционировать и продавать свой потенциал.

В Беларуси есть доступные каналы привлечения средств для развития внутри страны. Есть фонд поддержки предпринимателей с льготными ставками для бизнеса, ряд государственных программ по финансированию проектов на конкурентной основе.





Например, финансовые программы Банка развития, предлагающие кредитную поддержку с привлекательной процентной ставкой, упрощенным пакетом документов и лояльным подходом к залогу. Об этом мало кто знает. В нашем банке, например, запущена специальная программа финансирования текущей и инвестиционной деятельности вновь созданных предпринимателей (стартапов). Программа действует для организаций, которые осуществляют свою деятельность не более 12 месяцев с момента регистрации, и предусматривает финансирование проектов на сумму до 600 тыс. белорусских рублей.





Порой начинающим проектам сложно себя проявить из-за очевидного недоверия со стороны рынка. Если мы видим хороший потенциал, то всячески помогаем с нетворкингом, ищем пути, чтобы достучаться до потенциальных клиентов.

Беларусь — отличный рынок для отработки бизнес-модели и улучшения продукта. Здесь можно подготовиться и начать масштабирование на более сложные международные рынки. Разумеется, для этого бизнесу нужен серьезный капитал. Чтобы помочь ребятам с поиском инвестиций, мы организуем конференции, куда приглашаем крупных инвесторов из-за рубежа. Например, завершающим этапом «Стартап-марафона» является проведение республиканского Demo Day, где у проектов есть шанс показать себя перед иностранными партнерами и получить средства на развитие и масштабирование проектов, находясь и развивая свой бизнес в Беларуси.





Чтобы мотивировать участников, мы учредили систему грантов по 5 номинациям «Стартап-марафона». Чек примерно 6 тысяч долларов. Понимаем, что этих денег недостаточно для решения стратегических задач, но у нас нет такой цели. Мы хотим финансово поощрить ребят с высоким потенциалом и настроить их на дальнейшую работу.

Поддержка и сотрудничество с проектами, которые приняли участие в рамках прошлогоднего «Стартап-марафона» продолжается. Мы готовим ребят к масштабированию, ищем возможности для привлечения инвестиций. Есть примеры успешной коллаборации стартапов и крупных предприятий, что дает ощутимый толчок в развитии проектов. Это взаимодействие дает положительные результаты, о которых в ближайшее время мы обязательно расскажем.





Мы очень надеемся, что наша стратегия поможет предпринимателям развиваться и быть более конкурентоспособными. Ведь если бизнес будет устойчивым, деловая активность в регионах повысится в разы, а число ликвидирующихся предприятий будет стремиться к нулю.