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Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»

15.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»

3 года назад крупнейший в Беларуси производитель входных дверей - компания «Стальная линия» - столкнулся с рядом проблем:

  • сложности с обработкой заказов
  • недостаточная узнаваемость бренда

Сложности с обработкой заказов:

  • Ошибки при расчете индивидуальных заказов приводили к рекламациям и потере прибыли
  • Поступление заказов из разных источников (мессенджеров, электронной почты, телефонных звонков) осложняло их прием и увеличивало время обработки, из-за чего некоторые клиенты уходили
  • Ручной просчет цены увеличивал время ожидания - клиенты уходили
  • Просчет цены был возможен только с персонального компьютера (стационарного или ноутбука), из-за этого дверь не всегда возможно было просчитать сразу после замера – клиентов не устраивало длительное время ожидания просчета

Чтобы исключить эти слабые места, «Стальная линия» обратилась в компанию «Ива Лаб». 

Для решения проблемы с обработкой заказов была разработана и внедрена CRM-система с конфигуратором Ledums.

Результаты внедрения данной CRM-системы:

  • Количество ошибок было сведено до 0,0001%, снижено количество рекламаций
  • Количество индивидуальных заказов увеличилось на 25%
  • Менеджер просчитывает заказ за пару минут и предоставляет клиенту презентацию с комплектацией
  • Все заказы аккумулируются в одном месте. Дилер может посмотреть все статусы заказов, проанализировать эффективность работы каждого магазина (менеджера)
  • Мобильная версия и облачное решение позволяют просчитать дверь даже со смартфона при наличии интернет-соединения

Подробнее о CRM-системе с конфигуратором Ledums вы узнаете здесь.

Недостаточно эффективное продвижение бренда  компании «Стальная линия» на рынке было связано с несколькими факторами:

  • Отсутствовало единое брендирование и основные «книги» компании
  • Не было комплексности в рекламных мероприятиях
  • Не использовалась единая система по работе с дилерской сетью: процесс сертификации и открытия фирменных магазинов, отсутствовала маркетинговая поддержка и рекламное сопровождение дилеров 

Компания «Ива Лаб» провела комплексную работу:

  • создала основные документы по брендингу
  • Увеличила узнаваемость бренда «Стальная линия» на 20% на территории Беларуси
  • Открыла более 150 салонов компании в 20-ти странах мира: от дизайн-проекта до онлайн-продвижения
  • Провела более 25 рекламных кампаний с полным сопровождением

Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»

«Стальная линия» - далеко не единственный успешный кейс компании. С другими реализованными  проектами в сфере маркетинга и рекламы вы можете ознакомиться здесь.

Всесторонняя оценка недоработок и комплексный подход в решении выявленных проблем позволили «Ива Лаб» добиться таких впечатляющих результатов для «Стальной линии». 

Если вы хотите автоматизировать процессы работы вашей компании, внедрить IT-решения, которые позволят увеличить эффективность вашего бизнеса или увеличить узнаваемость бренда, представить на рынке товар или услугу, вы пришли по адресу.

Компания «Ива Лаб» оказывает полный комплекс услуг по внедрению и корректировке маркетинговых инструментов для развития и продвижения брендов на рынке.

«Ива Лаб» - это ваше решение любой проблемы из сферы IT или рекламы бизнеса.

 
 
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3 года назад крупнейший в Беларуси производитель входных дверей - компания «Стальная линия» - столкнулся с рядом проблем: сложности с...
 
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