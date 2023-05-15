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Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»
15.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
3 года назад крупнейший в Беларуси производитель входных дверей - компания
Сложности с обработкой заказов:
Чтобы исключить эти слабые места, «Стальная линия» обратилась в компанию «Ива Лаб».
Для решения проблемы с обработкой заказов была разработана и внедрена CRM-система с конфигуратором Ledums.
Результаты внедрения данной CRM-системы:
Недостаточно эффективное продвижение бренда компании «Стальная линия» на рынке было связано с несколькими факторами:
Компания «Ива Лаб» провела комплексную работу:
Всесторонняя оценка недоработок и комплексный подход в решении выявленных проблем позволили «Ива Лаб» добиться таких впечатляющих результатов для «Стальной линии».
Если вы хотите автоматизировать процессы работы вашей компании, внедрить IT-решения, которые позволят увеличить эффективность вашего бизнеса или увеличить узнаваемость бренда, представить на рынке товар или услугу, вы пришли по адресу.
Компания «Ива Лаб» оказывает полный комплекс услуг по внедрению и корректировке маркетинговых инструментов для развития и продвижения брендов на рынке.
«Ива Лаб» - это ваше решение любой проблемы из сферы IT или рекламы бизнеса.
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3 года назад крупнейший в Беларуси производитель входных дверей - компания «Стальная линия» - столкнулся с рядом проблем: сложности с...
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