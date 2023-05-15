Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»

Источник материала: ProBusiness





3 года назад крупнейший в Беларуси производитель входных дверей - компания «Стальная линия» - столкнулся с рядом проблем:

сложности с обработкой заказов

недостаточная узнаваемость бренда

Сложности с обработкой заказов:

Ошибки при расчете индивидуальных заказов приводили к рекламациям и потере прибыли

Поступление заказов из разных источников (мессенджеров, электронной почты, телефонных звонков) осложняло их прием и увеличивало время обработки, из-за чего некоторые клиенты уходили

Ручной просчет цены увеличивал время ожидания - клиенты уходили

Просчет цены был возможен только с персонального компьютера (стационарного или ноутбука), из-за этого дверь не всегда возможно было просчитать сразу после замера – клиентов не устраивало длительное время ожидания просчета

Чтобы исключить эти слабые места, «Стальная линия» обратилась в компанию «Ива Лаб».

Для решения проблемы с обработкой заказов была разработана и внедрена CRM-система с конфигуратором Ledums.

Результаты внедрения данной CRM-системы:

Количество ошибок было сведено до 0,0001%, снижено количество рекламаций

Количество индивидуальных заказов увеличилось на 25%

Менеджер просчитывает заказ за пару минут и предоставляет клиенту презентацию с комплектацией

Все заказы аккумулируются в одном месте. Дилер может посмотреть все статусы заказов, проанализировать эффективность работы каждого магазина (менеджера)

Мобильная версия и облачное решение позволяют просчитать дверь даже со смартфона при наличии интернет-соединения

Подробнее о CRM-системе с конфигуратором Ledums вы узнаете здесь .

Недостаточно эффективное продвижение бренда компании «Стальная линия» на рынке было связано с несколькими факторами:

Отсутствовало единое брендирование и основные «книги» компании

Не было комплексности в рекламных мероприятиях

Не использовалась единая система по работе с дилерской сетью: процесс сертификации и открытия фирменных магазинов, отсутствовала маркетинговая поддержка и рекламное сопровождение дилеров

Компания «Ива Лаб» провела комплексную работу:

создала основные документы по брендингу

Увеличила узнаваемость бренда «Стальная линия» на 20% на территории Беларуси

Открыла более 150 салонов компании в 20-ти странах мира: от дизайн-проекта до онлайн-продвижения

Провела более 25 рекламных кампаний с полным сопровождением





«Стальная линия» - далеко не единственный успешный кейс компании. С другими реализованными проектами в сфере маркетинга и рекламы вы можете ознакомиться здесь .

Всесторонняя оценка недоработок и комплексный подход в решении выявленных проблем позволили «Ива Лаб» добиться таких впечатляющих результатов для «Стальной линии».

Если вы хотите автоматизировать процессы работы вашей компании, внедрить IT-решения, которые позволят увеличить эффективность вашего бизнеса или увеличить узнаваемость бренда, представить на рынке товар или услугу, вы пришли по адресу.

Компания «Ива Лаб» оказывает полный комплекс услуг по внедрению и корректировке маркетинговых инструментов для развития и продвижения брендов на рынке.

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