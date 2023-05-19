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Белорусская ассоциация гимнастики нашла себе новый дом

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская ассоциация гимнастики нашла себе новый дом
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Белорусской ассоциации гимнастики появился новый офис. Его открытие приурочено к 30-летию организации. На церемонии побывали знаменитые тренеры и спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В том числе и гости из России, сообщает «МИР 24».

Новый офис объединит спортсменов, тренеров и функционеров. К тому же здание станет еще и «Медиа Домом». И не только для гимнастов, но и для других атлетов. В нем будут проводить пресс-конференции, создавать проекты о подготовке и жизни белорусских спортсменов. Также офис послужит и площадкой для освещения Вторых Игр стран СНГ.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это здорово! Пусть здесь все собираются. Пресс-конференции, обсуждения, трансляции – пусть больше будет соревнований разного уровня, начиная от самых маленьких коронашей до самых больших мастерских турниров!» – заявила двукратная олимпийская чемпионка России по гимнастике Светлана Хоркина.

«Готовимся ко вторым играм стран СНГ в Минске. Я уверена, что они пройдут на самом высоком уровне. По организации у нас точно не будет никаких вопросов. Готовимся подойти туда в хорошей форме. Работаем вместе со СМИ», – сказала бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира в упражнении с лентой Алина Горносько.

С двух последних Олимпийских игр белорусские гимнасты возвращались с золотыми медаями.



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Теги: Минск
 
 
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Новый офис послужит площадкой для освещения Вторых Игр стран СНГ.
 
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