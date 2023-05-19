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Белорусская ассоциация гимнастики нашла себе новый дом
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Белорусской ассоциации гимнастики появился новый офис. Его открытие приурочено к 30-летию организации. На церемонии побывали знаменитые тренеры и спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В том числе и гости из России, сообщает «МИР 24».
С двух последних Олимпийских игр белорусские гимнасты возвращались с золотыми медаями.
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Новый офис послужит площадкой для освещения Вторых Игр стран СНГ.
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