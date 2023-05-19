Белорусская ассоциация гимнастики нашла себе новый дом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Белорусской ассоциации гимнастики появился новый офис. Его открытие приурочено к 30-летию организации. На церемонии побывали знаменитые тренеры и спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В том числе и гости из России, сообщает «МИР 24».



Новый офис объединит спортсменов, тренеров и функционеров. К тому же здание станет еще и «Медиа Домом». И не только для гимнастов, но и для других атлетов. В нем будут проводить пресс-конференции, создавать проекты о подготовке и жизни белорусских спортсменов. Также офис послужит и площадкой для освещения Вторых Игр стран СНГ.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это здорово! Пусть здесь все собираются. Пресс-конференции, обсуждения, трансляции – пусть больше будет соревнований разного уровня, начиная от самых маленьких коронашей до самых больших мастерских турниров!» – заявила двукратная олимпийская чемпионка России по гимнастике Светлана Хоркина.