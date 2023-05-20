﻿ Второй блок БелАЭС нарастил мощность до 50%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Второй блок БелАЭС нарастил мощность до 50%

20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй блок БелАЭС нарастил мощность до 50%
 Фото: МТРК «МИР»

Второй блок Белорусской атомной станции заработал в половину своей мощности. Теперь ему предстоит получить лицензию на промышленную эксплуатацию. Специалисты проверяют физические процессы и системы безопасности. Реактор пройдет ряд плановых испытаний. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты проверяют физические процессы и системы безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй блок Белорусской АЭС вышел на 50-процентную мощность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2023
Mir24.TV Belarus
20.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика