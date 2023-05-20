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Второй блок БелАЭС нарастил мощность до 50%
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй блок Белорусской атомной станции заработал в половину своей мощности. Теперь ему предстоит получить лицензию на промышленную эксплуатацию. Специалисты проверяют физические процессы и системы безопасности. Реактор пройдет ряд плановых испытаний. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
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Специалисты проверяют физические процессы и системы безопасности.
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