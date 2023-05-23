Прямой авиарейс связал Минск и Мурманск: до «ворот Арктики» теперь можно добраться за три часа

Рейс курсирует по вторникам. Билет одну сторону – от четырехсот двадцати пяти белорусских или одиннадцати тысяч шестисот российских рублей. Если лететь туда и обратно – скидка.

«Первый раз летим в Мурманск, рабочая встреча предполагается. Планируем обсудить вопросы партнерства и развития, в частности строительства в этом регионе», – поделился пассажир Алексей Маслов.

«Внешнеэкономическое сотрудничество с нашими регионами, Российской Федерацией и с другими странами. Налаживаем экспорт товаров нашей Республики Беларусь», – рассказала пассажир Татьяна Селивоник.

«Финансовая сторона, конечно, тоже выгодна. Во-первых, это прямой рейс из столицы в Мурманск, прямой рейс это всегда хорошо. Моя командировка связана с внешнеэкономической деятельностью. Летаем примерно раз в месяц с руководством и сами, налаживаем международные отношения», – рассказала пассажир Алена Пожарицкая.

Прямой рейс из Минска в Мурманск помнят еще с советских времен. В современной Беларуси это первый подобный авиамаршрут. Раньше добраться до «ворот Арктики» можно было только на самолете с пересадкой или на авто, а это больше суток пути. Сейчас же – всего три часа.

«Вообще Мурманск мы давно рассматривали как потенциальное направление для открытия регулярных рейсов. И среди прочих факторов оказало влияние то, что там живет много этнических белорусов, там большая белорусская диаспора, несколько общественных объединений белорусов. Поэтому логично, что у Минска с Мурманском много деловых, духовных и родственных связей. Кроме того рассчитываем, конечно, на туристический поток», – отметила начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Екатерина Радишевская.

Новое направление ориентировано на бизнес-поездки, транзитных пассажиров и активных туристов. Заполярье предлагает нетривиальные маршруты. В программе – морские прогулки на настоящем атомном ледоколе, походы в горы и охота за северным сиянием.