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Прямой авиарейс связал Минск и Мурманск: до «ворот Арктики» теперь можно добраться за три часа
23.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Мурманск: до «ворот Арктики» теперь можно добраться за три часа" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Минск и Мурманск связал прямой авиарейс, в белорусском Национальном аэропорту устроили праздник для первых пассажиров. В полет отправилась и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Рейс курсирует по вторникам. Билет одну сторону – от четырехсот двадцати пяти белорусских или одиннадцати тысяч шестисот российских рублей. Если лететь туда и обратно – скидка.
«Первый раз летим в Мурманск, рабочая встреча предполагается. Планируем обсудить вопросы партнерства и развития, в частности строительства в этом регионе», – поделился пассажир Алексей Маслов.
«Внешнеэкономическое сотрудничество с нашими регионами, Российской Федерацией и с другими странами. Налаживаем экспорт товаров нашей Республики Беларусь», – рассказала пассажир Татьяна Селивоник.
Прямой рейс из Минска в Мурманск помнят еще с советских времен. В современной Беларуси это первый подобный авиамаршрут. Раньше добраться до «ворот Арктики» можно было только на самолете с пересадкой или на авто, а это больше суток пути. Сейчас же – всего три часа.
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Новое направление авиаперевозок ориентировано на бизнес-поездки, транзитных пассажиров и активных туристов.
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