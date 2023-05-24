Лукашенко: Заменить своей продукцией можно более 25% ввозимых в ЕАЭС промтоваров

«Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза», – добавил президент Беларуси.

По его словам, в контексте глобальной безопасности также чрезвычайно актуален вопрос недискриминационного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам.

Среди приоритетных задач развития ЕАЭС Лукашенко назвал и углубление интеграции на рынке продовольствия. Согласно приведенным им данным, продовольственная безопасность стран союза обеспечена по большинству продуктов на 80-95%, по зерну на 132%, по масличным культурам – на 151%.

«Необходимо определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государств-членов ЕАЭС за счет возможностей собственных действующих производств, их расширения и создания новых», – подчеркнул президент Беларуси.

Он также призвал провести работу по сближению мер господдержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов стран-участниц ЕАЭС, а также форсировать цифровизацию производственных процессов в сфере растениеводства и животноводства.

Лукашенко также отметил, что совмещение интеграционных усилий ЕАЭС, ШОС и БРИКС будет способствовать появлению крупнейшей в мире коалиции государств. По словам белорусского лидера, около десятка стран подали заявки на вступление в БРИКС, такой же процесс происходит и в ШОС. Однако в самих организациях этот процесс тормозится чиновничьим аппаратом. «А сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, побыстрее желающих «подбирать», – заметил президент Беларуси.

По мнению Лукашенко, Россия может стать локомотивом развития как ШОС, так и БРИКС, поскольку бросила вызов однополярному миру и неизбежно идет в авангарде интеграционных процессов.

«Россия начала активные контакты с африканскими государствами. И смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад… Американцы пытаются затормозить этот процесс, не допустить Россию в Африку. И вы понимаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Там будет будущий полюс нашего развития, очень активный», – констатировал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока не хотят оставаться в роли сырьевых придатков и источника дешевой рабочей силы а заслуженно претендуют на полноценное участие в международном разделении труда.