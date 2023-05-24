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Лукашенко: Заменить своей продукцией можно более 25% ввозимых в ЕАЭС промтоваров
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более четверти промышленных товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза, могут быть замещены собственной продукцией. Об этом в ходе пленарного заседания II Евразийского экономического форума заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Вне зависимости от дальнейшей динамики наших отношений с так называемыми западными партнерами технологический суверенитет и замещение критического импорта останутся основой для дальнейшего развития нашего союза», – добавил президент Беларуси.
По его словам, в контексте глобальной безопасности также чрезвычайно актуален вопрос недискриминационного доступа субъектов хозяйствования к энергоресурсам.
Среди приоритетных задач развития ЕАЭС Лукашенко назвал и углубление интеграции на рынке продовольствия. Согласно приведенным им данным, продовольственная безопасность стран союза обеспечена по большинству продуктов на 80-95%, по зерну на 132%, по масличным культурам – на 151%.
Он также призвал провести работу по сближению мер господдержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов стран-участниц ЕАЭС, а также форсировать цифровизацию производственных процессов в сфере растениеводства и животноводства.
Лукашенко также отметил, что совмещение интеграционных усилий ЕАЭС, ШОС и БРИКС будет способствовать появлению крупнейшей в мире коалиции государств. По словам белорусского лидера, около десятка стран подали заявки на вступление в БРИКС, такой же процесс происходит и в ШОС. Однако в самих организациях этот процесс тормозится чиновничьим аппаратом. «А сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, побыстрее желающих «подбирать», – заметил президент Беларуси.
По мнению Лукашенко, Россия может стать локомотивом развития как ШОС, так и БРИКС, поскольку бросила вызов однополярному миру и неизбежно идет в авангарде интеграционных процессов.
Лукашенко добавил, что развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока не хотят оставаться в роли сырьевых придатков и источника дешевой рабочей силы а заслуженно претендуют на полноценное участие в международном разделении труда.
Ранее Владимир Путин заявил, что
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Об этом белорусский лидер заявил в ходе II Евразийского экономического форума в Москве.
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