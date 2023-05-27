Как детские лагеря в Беларуси готовят к открытию и кому положены льготные путевки?

В этом году за три месяца лагерь посетят 340 детей. Путевки раскупили еще в апреле. Перед заездом первой смены территорию обработали от клещей, проверили пожарную систему, безопасность детских площадок.

«Ежегодно лагерь под наблюдением, комиссионное обследование и сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и отдела внутренних дел, центр гигиены также нас мониторит систематически», – сообщила заведующая сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвжиского райисполкома Анна Богдан.

В этом году в Беларуси оздоровятся 377 тысяч детей. Это на 5% больше, чем в прошлом. В среднем путевка обойдется родителю в 700 белорусских рублей. Это 19 тысяч российских. Для некоторых категорий семей скидки.

«Родительская оплата в оздоровительный лагерь составляет не менее 10% от общей стоимости. Сегодня дети из многодетных семей, из неполных семей, дети неработающих пенсионеров, дети-сироты и оставшиеся без попечения – родители имеют право на определенную кратность получения дотации в лагерь», – отметила консультант управления социальной воспитательной и идеологической работы министерства образования Беларуси Татьяна Осмоловская.