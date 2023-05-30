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Лукашенко назначил руководителей трех районов и главу Госпогранкомитета
30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр ЖКХ Беларуси стал мэром Гродно. Александр Лукашенко назначил также руководителей трех районов страны, передает «МИР 24».
Принимая решения, белорусский лидер предупредил: легкой жизни не будет. Особое внимание поручил уделить местным предприятиям, инфраструктуре, работе с кадрами. Среди приоритетов – взаимодействие с населением.
Новые председатели появились в Оршанском, Солигорском и Клецком районах Беларуси. Еще одним кадровым решением стало назначение главы Госпогранкомитета. Константин Молостов ранее руководил Гродненской пограничной группой.
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Новые председатели появились в Оршанском, Солигорском и Клецком районах Беларуси.
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