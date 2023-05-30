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Лукашенко назначил руководителей трех районов и главу Госпогранкомитета

30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил руководителей трех районов и главу Госпогранкомитета
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Министр ЖКХ Беларуси стал мэром Гродно. Александр Лукашенко назначил также руководителей трех районов страны, передает «МИР 24».

Принимая решения, белорусский лидер предупредил: легкой жизни не будет. Особое внимание поручил уделить местным предприятиям, инфраструктуре, работе с кадрами. Среди приоритетов – взаимодействие с населением.

«Вы на передовой. Нас ждут непростые времена. Нам надо провести и выборы в советы, и выборы в парламент. Всебелорусское народное собрание надо честно, достойно, аккуратно тоже провести. Президентские выборы не за горами. Поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание», – сказал Лукашенко.

Новые председатели появились в Оршанском, Солигорском и Клецком районах Беларуси. Еще одним кадровым решением стало назначение главы Госпогранкомитета. Константин Молостов ранее руководил Гродненской пограничной группой.



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Теги: Гродно
 
 
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Новые председатели появились в Оршанском, Солигорском и Клецком районах Беларуси.
 
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