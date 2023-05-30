Лукашенко назначил руководителей трех районов и главу Госпогранкомитета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр ЖКХ Беларуси стал мэром Гродно. Александр Лукашенко назначил также руководителей трех районов страны, передает «МИР 24».

Принимая решения, белорусский лидер предупредил: легкой жизни не будет. Особое внимание поручил уделить местным предприятиям, инфраструктуре, работе с кадрами. Среди приоритетов – взаимодействие с населением.

«Вы на передовой. Нас ждут непростые времена. Нам надо провести и выборы в советы, и выборы в парламент. Всебелорусское народное собрание надо честно, достойно, аккуратно тоже провести. Президентские выборы не за горами. Поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание», – сказал Лукашенко.