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Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» снова запускает летнюю акцию

31.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» снова запускает летнюю акцию

«Про бизнес» снова запускает летнюю акцию «Лето с Про бизнес»!

Cпециальное предложение на пакетное размещение рекламы — скидка 50% на публикацию в разделе «Новости компаний». Специальное предложение действует с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

Что входит в пакет размещения на «Про бизнес»:

  • Написание/создание текста для размещения на нашем ресурсе probusiness.io
  • Размещение материала в разделе «Новости компаний» сроком на 7 дней
  • Размещение в нашем аккаунте в Facebook — более 116 тысяч подписчиков
  • Размещение в ленте (сроком на 7 дней) и сторис нашего аккаунта в Instagram — более 19,9 тыс. подписчиков
  • Размещение в нашем Telegram-канале — более 3,9 тыс. подписчиков.

Стандартная цена такого пакета размещения — 2 700 BYN (УСН без НДС). Из них 2 520 бел.руб. размещение и 180 бел.руб. написание/создание текста.

Акция позволяет приобрести рекламный пакет по цене 1 440 бел.руб. (УСН без НДС).  1 260 BYN размещение и 180 BYN написание/создание текста.

Почему «Про бизнес»?

Команда «Про бизнес» уже 8 лет готовит материалы на бизнес-тематику. За время работы нашего ресурса было опубликовано более 9500 материалов. 

⇒ Секретная TOP POWER и 83 миллиона просмотров: ключевые цифры и интересные подробности читайте в этом материале

Наши редакторы и журналисты профессионально работают с бизнес-информацией и могут быстро разобраться в том, как работают компании в самых различных сферах и отраслях.

Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» снова запускает летнюю акцию

Аудитория «Про бизнес» — это предприниматели, топ-менеджеры, руководители и собственники компаний, активные участники бизнес-сообщества в Беларуси и не только. Мы позволяем донести информацию о вашем продукте или услуге до деловой аудитории и рассказать о себе на понятном языке.

По всем уточняющим вопросам вы можете обращаться по номеру +375−29−709-90-80 (Telegram, Viber) или отправить запрос на е-мейл eg@probusiness.io.

Мы поможем вам заявить о себе эффективно.

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