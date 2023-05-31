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Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» снова запускает летнюю акцию
31.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» снова запускает летнюю акцию «Лето с Про бизнес»!
Cпециальное предложение на пакетное размещение рекламы — скидка 50% на публикацию в разделе «Новости компаний». Специальное предложение действует с 01 июня по 31 августа 2023 года.
Что входит в пакет размещения на «Про бизнес»:
Стандартная цена такого пакета размещения — 2 700 BYN (УСН без НДС). Из них 2 520 бел.руб. размещение и 180 бел.руб. написание/создание текста.
Акция позволяет приобрести рекламный пакет по цене 1 440 бел.руб. (УСН без НДС). 1 260 BYN размещение и 180 BYN написание/создание текста.
Почему «Про бизнес»?
Команда «Про бизнес» уже 8 лет готовит материалы на бизнес-тематику. За время работы нашего ресурса было опубликовано более 9500 материалов.
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Наши редакторы и журналисты профессионально работают с бизнес-информацией и могут быстро разобраться в том, как работают компании в самых различных сферах и отраслях.
Аудитория «Про бизнес» — это предприниматели, топ-менеджеры, руководители и собственники компаний, активные участники бизнес-сообщества в Беларуси и не только. Мы позволяем донести информацию о вашем продукте или услуге до деловой аудитории и рассказать о себе на понятном языке.
По всем уточняющим вопросам вы можете обращаться по номеру
Мы поможем вам заявить о себе эффективно.
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«Про бизнес» снова запускает летнюю акцию «Лето с Про бизнес»!
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