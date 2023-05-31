Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнерстве с дистрибьютором MONT для развития бизнеса в Беларуси

Источник материала: ProBusiness





30 мая, Минск. Облачная платформа Yandex Cloud и дистрибьютор программного обеспечения MONT объявили о начале сотрудничества. Теперь сервисы провайдера будут доступны для всех партнеров MONT в Беларуси. Это позволит локальным системным интеграторам, разработчикам ПО, веб-студиям увеличивать продажи облачных решений, а их заказчикам — ускорять и улучшать разработку веб-приложений и сервисов, работу с данными, внедрение искусственного интеллекта и так далее.

В Беларуси услуги на основе облачных технологий предоставляют возможность бизнесу размещать свои торговые системы, образовательные сервисы, IT инфраструктуру и многое другое. Причем, по мнению экспертов, спрос на облачные технологии в стране растет, прежде всего, за счет коммерческих организаций и именно облачные технологии могут стать драйвером белорусской экономики.

«Мы видим, что спрос на разработку решений в облачной среде в Беларуси растет. Бизнес хочет делать свои продукты более цифровыми и адаптивными к разным нагрузкам и потребностям рынков. Мы станем надежным партнером бизнеса по созданию новых прорывных решений, предоставляя end-to-end поддержку на всех этапах», — прокомментировал Александр Черников, коммерческий директор платформы Yandex Cloud.

На рынке Беларуси с облачными технологиями работают Софман груп, A3Cloud Solutions, Траст Солюшенс.

В рамках партнерства с MONT, вышеназванные компании смогут протестировать сервисы платформы, а также обучить своих ИТ-специалистов работе с услугами провайдера. При этом Yandex Cloud будет оказывать продуктовую и техническую поддержку на этапе всех пилотов. Также компании теперь могут оплачивать сервисы Yandex Cloud в белорусских рублях, вести документооборот в соответствии с республиканским законодательством и пользоваться экспертизой MONT.

Кроме того, теперь для бизнеса будут доступны более 50 сервисов облачной платформы. Сервисы платформы можно будет использовать, например, для разработки и поддержки веб-сайтов, автоматизации колл-центров, работы с искусственным интеллектом и построения корпоративных хранилищ данных.

«Облачными сервисами Yandex Cloud пользуются тысячи клиентов, и количество заказчиков, которые переходят на это решение, стремительно увеличивается. Теперь партнеры MONT смогут предложить все возможности облака Яндекса своим клиентам, физическим и юридическим лицам. Доступность Yandex Cloud в партнерском канале — это прежде всего удобство для бизнес-пользователей. Для конечных заказчиков покупка, настройка и интеграция сервисов станет еще более комфортным процессом», — говорит Дмитрий Елин, директор департамента облачной дистрибуции MONT.