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Дачникам Беларуси наладят электроснабжение

01.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дачникам Беларуси наладят электроснабжение
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о садовых товариществах, он вступит в силу через полгода, передает «МИР 24».

Так, в собственность государства перейдут линии электропередачи в дачных поселках. Для этого электросети должны находиться в исправном состоянии. А у домовладельцев появятся счетчики. Это поможет доставлять электричество без перебоев и провести его в некоторые дома.

«Много здесь было вопросов, пожеланий от населения. Почему? Потому что все-таки мы движемся вперед: электрообогревание, много электроприборов появилось на дачах. Где-то соответствующая инфраструктура уже не выдерживает, поэтому указом утверждено отдельное новое положение», – рассказал заместитель министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

Теперь за каждый участок, который находится в собственности, придется платить отдельный членский взнос. Если дачники не могут долго выбрать председателя, его назначат местные органы власти. А бесхозные дома и участки государство будет выставлять на аукцион.



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Указ о садовых товариществах подписал президент республики Александр Лукашенко.
 
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