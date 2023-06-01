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Дачникам Беларуси наладят электроснабжение
01.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о садовых товариществах, он вступит в силу через полгода, передает «МИР 24».
Теперь за каждый участок, который находится в собственности, придется платить отдельный членский взнос. Если дачники не могут долго выбрать председателя, его назначат местные органы власти. А бесхозные дома и участки государство будет выставлять на аукцион.
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Указ о садовых товариществах подписал президент республики Александр Лукашенко.
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